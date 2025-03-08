https://sarabic.ae/20250308/مصر-تعلن-أحدث-إحصاء-لعدد-الرجال-والنساء-لديها-1098498048.html

مصر تعلن أحدث إحصاء لعدد الرجال والنساء لديها

مصر تعلن أحدث إحصاء لعدد الرجال والنساء لديها

سبوتنيك عربي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا اليوم السبت الموافق 8 مارس 2025، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يُحتفل به في 8 مارس من كل عام،... 08.03.2025, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "اليوم السابع" عن الجهاز تقديراته لتعداد السكان في 1 يناير/ كانون الثاني 2025 (بيانات أولية)، حيث بلغ عدد السكان المصريين بالداخل 107.3 مليون نسمة، منهم 52.2 مليون أنثى بنسبة 48.6%، مع نسبة نوع تبلغ 106% (106 ذكر لكل 100 أنثى).وبلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.6% مقابل 50.4% للذكور في العام الدراسي 2023/2024، كما تباينت نسب القيد الإجمالي للإناث في المراحل التعليمية كالتالي:وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، كشف المركز عن ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 961,220 عقدًا في عام 2023 مقارنة بـ929,428 عقدًا في عام 2022، فيما انخفض عدد حالات الطلاق إلى 265,606 حالة في عام 2023 مقارنة بـ269,834 حالة في عام 2022.وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 16.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 70.3% للذكور، وبلغ معدل البطالة للإناث بلغ 17.1% مقابل 4.2% للذكور، فيما نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم: 83.8% مقابل 61.4% للذكور.وفيما يتعلق بالمرأة في مواقع صنع القرار، حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة، ومثلت المرأة 20% من منصب نائبة الوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024، كما شاركت المرأة بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ في آخر تجديد للمحافظين عام 2024.

https://sarabic.ae/20250307/ضجة-في-مصر-الكشف-عن-مخطط-توريط-الفتيات-في-مقاطع-مخلة-1098483203.html

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