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عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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صدى الحياة
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250308/مصر-تعلن-أحدث-إحصاء-لعدد-الرجال-والنساء-لديها-1098498048.html
مصر تعلن أحدث إحصاء لعدد الرجال والنساء لديها
مصر تعلن أحدث إحصاء لعدد الرجال والنساء لديها
سبوتنيك عربي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا اليوم السبت الموافق 8 مارس 2025، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يُحتفل به في 8 مارس من كل عام،... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T11:21+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع" عن الجهاز تقديراته لتعداد السكان في 1 يناير/ كانون الثاني 2025 (بيانات أولية)، حيث بلغ عدد السكان المصريين بالداخل 107.3 مليون نسمة، منهم 52.2 مليون أنثى بنسبة 48.6%، مع نسبة نوع تبلغ 106% (106 ذكر لكل 100 أنثى).وبلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.6% مقابل 50.4% للذكور في العام الدراسي 2023/2024، كما تباينت نسب القيد الإجمالي للإناث في المراحل التعليمية كالتالي:وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، كشف المركز عن ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 961,220 عقدًا في عام 2023 مقارنة بـ929,428 عقدًا في عام 2022، فيما انخفض عدد حالات الطلاق إلى 265,606 حالة في عام 2023 مقارنة بـ269,834 حالة في عام 2022.وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 16.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 70.3% للذكور، وبلغ معدل البطالة للإناث بلغ 17.1% مقابل 4.2% للذكور، فيما نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم: 83.8% مقابل 61.4% للذكور.وفيما يتعلق بالمرأة في مواقع صنع القرار، حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة، ومثلت المرأة 20% من منصب نائبة الوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024، كما شاركت المرأة بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ في آخر تجديد للمحافظين عام 2024.
https://sarabic.ae/20250307/ضجة-في-مصر-الكشف-عن-مخطط-توريط-الفتيات-في-مقاطع-مخلة-1098483203.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر تعلن أحدث إحصاء لعدد الرجال والنساء لديها

11:21 GMT 08.03.2025
© Sputnik . Haitham Mahgoubسوق الجمعة، القاهرة
سوق الجمعة، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Sputnik . Haitham Mahgoub
تابعنا عبر
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا اليوم السبت الموافق 8 مارس 2025، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يُحتفل به في 8 مارس من كل عام، تقديرًا لدور المرأة وإسهامها في تحقيق التنمية المستدامة.
ونقل موقع "اليوم السابع" عن الجهاز تقديراته لتعداد السكان في 1 يناير/ كانون الثاني 2025 (بيانات أولية)، حيث بلغ عدد السكان المصريين بالداخل 107.3 مليون نسمة، منهم 52.2 مليون أنثى بنسبة 48.6%، مع نسبة نوع تبلغ 106% (106 ذكر لكل 100 أنثى).
وبلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.6% مقابل 50.4% للذكور في العام الدراسي 2023/2024، كما تباينت نسب القيد الإجمالي للإناث في المراحل التعليمية كالتالي:
التعليم قبل الابتدائي: 23.6%
المرحلة الابتدائية: 104.5%
المرحلة الإعدادية: 106.1%
الثانوي العام: 41.6%
الثانوي الفني: 16.7% تجاري، 11.7% صناعي.
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
مجتمع
ضجة في مصر.. الكشف عن مخطط توريط الفتيات في "مقاطع مخلة"
أمس, 20:00 GMT
وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، كشف المركز عن ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 961,220 عقدًا في عام 2023 مقارنة بـ929,428 عقدًا في عام 2022، فيما انخفض عدد حالات الطلاق إلى 265,606 حالة في عام 2023 مقارنة بـ269,834 حالة في عام 2022.
وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 16.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 70.3% للذكور، وبلغ معدل البطالة للإناث بلغ 17.1% مقابل 4.2% للذكور، فيما نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم: 83.8% مقابل 61.4% للذكور.
وفيما يتعلق بالمرأة في مواقع صنع القرار، حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة، ومثلت المرأة 20% من منصب نائبة الوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024، كما شاركت المرأة بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ في آخر تجديد للمحافظين عام 2024.
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