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https://sarabic.ae/20250307/ضجة-في-مصر-الكشف-عن-مخطط-توريط-الفتيات-في-مقاطع-مخلة-1098483203.html
ضجة في مصر.. الكشف عن مخطط توريط الفتيات في "مقاطع مخلة"
ضجة في مصر.. الكشف عن مخطط توريط الفتيات في "مقاطع مخلة"
سبوتنيك عربي
حذّرت النائبة المصرية مها عبد الناصر، مما وصفته بـ"مخططات إجرامية تستهدف الفتيات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تصويرهن في مقاطع فيديو مُفبركة لأغراض... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة "العربية" عن عبد الناصر، أن "عصابات منظمة تقوم بنشر إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تليغرام"، تروج لفرص عمل وهمية للفتيات، مثل وظيفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة".وأضافت أنه بمجرد تواصل الفتاة مع هذه العصابات، يتم الاتصال بها عبر مكالمة صوتية على "ماسنجر"، حيث يطلبون منها إرسال صور عالية الجودة لوجهها من زوايا مختلفة بحجة تدريب الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن الصور لن تُنشر أو تُسرب.وكشفت النائبة المصرية أن "هذه الصور يتم استخدامها لاحقًا في تقنية "تبديل الوجه"، حيث يتم دمجها مع مقاطع فيديو إباحية مسجلة مسبقًا، مما يجعلها تبدو وكأن الفتاة تشارك فيها، كما يتم استغلال المكالمات الصوتية لإنشاء نسخة مزيفة من صوت الضحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمحتالين بتعديل الصوت ليقول أي كلمات يريدونها".وبمجرد إنتاج الفيديو المُفبرك، تبدأ مرحلة الابتزاز، حيث يتم تهديد الضحية بنشر الفيديو ما لم تدفع مبالغ مالية كبيرة، وفي حالة الرفض، يتم رفع الفيديوهات على منصات تخزين سحابية وبيعها عبر قنوات مغلقة على "تليغرام".ودعت النائبة الحكومة إلى ملاحقة هذه العصابات ومواجهة الجرائم الإلكترونية، وحماية الفتيات من هذه المخططات، كما حذرت الفتيات والسيدات من التواصل مع جهات مجهولة أو إرسال أي صور شخصية.ودعا رمضان إلى تعزيز الوعي الرقمي من خلال حملات توعية، والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لتحسين خوارزميات رصد المحتوى المضلل.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, منوعات

ضجة في مصر.. الكشف عن مخطط توريط الفتيات في "مقاطع مخلة"

20:00 GMT 07.03.2025
© Photo / Unsplash/ eslam Adel القاهرة ليلا
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Photo / Unsplash/ eslam Adel
تابعنا عبر
حذّرت النائبة المصرية مها عبد الناصر، مما وصفته بـ"مخططات إجرامية تستهدف الفتيات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تصويرهن في مقاطع فيديو مُفبركة لأغراض الابتزاز".
ونقلت قناة "العربية" عن عبد الناصر، أن "عصابات منظمة تقوم بنشر إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تليغرام"، تروج لفرص عمل وهمية للفتيات، مثل وظيفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة".
وأضافت أنه بمجرد تواصل الفتاة مع هذه العصابات، يتم الاتصال بها عبر مكالمة صوتية على "ماسنجر"، حيث يطلبون منها إرسال صور عالية الجودة لوجهها من زوايا مختلفة بحجة تدريب الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن الصور لن تُنشر أو تُسرب.
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وكشفت النائبة المصرية أن "هذه الصور يتم استخدامها لاحقًا في تقنية "تبديل الوجه"، حيث يتم دمجها مع مقاطع فيديو إباحية مسجلة مسبقًا، مما يجعلها تبدو وكأن الفتاة تشارك فيها، كما يتم استغلال المكالمات الصوتية لإنشاء نسخة مزيفة من صوت الضحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمحتالين بتعديل الصوت ليقول أي كلمات يريدونها".
وبمجرد إنتاج الفيديو المُفبرك، تبدأ مرحلة الابتزاز، حيث يتم تهديد الضحية بنشر الفيديو ما لم تدفع مبالغ مالية كبيرة، وفي حالة الرفض، يتم رفع الفيديوهات على منصات تخزين سحابية وبيعها عبر قنوات مغلقة على "تليغرام".
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ودعت النائبة الحكومة إلى ملاحقة هذه العصابات ومواجهة الجرائم الإلكترونية، وحماية الفتيات من هذه المخططات، كما حذرت الفتيات والسيدات من التواصل مع جهات مجهولة أو إرسال أي صور شخصية.
من جانبه، طالب مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، محمد محسن رمضان، بمواجهة هذه الظاهرة عبر اعتماد استراتيجيات متقدمة، تشمل تحليل البيانات الضخمة لتتبع الحسابات المشبوهة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لكشف التلاعب في الصور والفيديوهات.
ودعا رمضان إلى تعزيز الوعي الرقمي من خلال حملات توعية، والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لتحسين خوارزميات رصد المحتوى المضلل.
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