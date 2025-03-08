احتفالات يوم المرأة حول العالم

عسكري من الحرس الوطني الروسي يقدم الورود لفتاة صغيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في نوفوسيبيرسك، روسيا.
عسكري من الحرس الوطني الروسي يقدم الورود لفتاة صغيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في نوفوسيبيرسك، روسيا.
قادة منظمات العمال يلقون خطابات خلال مسيرتهم إلى مقر الحكومة، في اليوم العالمي للمرأة، للفت الانتباه إلى قضايا الأمومة في بانكوك، تايلاند.
قادة منظمات العمال يلقون خطابات خلال مسيرتهم إلى مقر الحكومة، في اليوم العالمي للمرأة، للفت الانتباه إلى قضايا الأمومة في بانكوك، تايلاند.
سبّاحات يشاركن في احتفالات يوم المرأة العالمي، في خليج فورث على شاطئ بورتوبيللو في اسكتلندا.
سبّاحات يشاركن في احتفالات يوم المرأة العالمي، في خليج فورث على شاطئ بورتوبيللو في اسكتلندا.
نساء يهتفن بشعارات خلال مظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويحملن لافتة بعنوان "أنزلوا عقوبة صارمة بكل المغتصبين" في أحمد آباد، الهند.
نساء يهتفن بشعارات خلال مظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويحملن لافتة بعنوان "أنزلوا عقوبة صارمة بكل المغتصبين" في أحمد آباد، الهند.
مجموعة من النساء يشاركن في مسيرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في سيؤل، كوريا الجنوبية.
مجموعة من النساء يشاركن في مسيرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في سيؤل، كوريا الجنوبية.
شبان يتسوقون ويشترون الزهور، في سوق الزهور للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في هوايان، بمقاطعة جيانغسو في الصين.
شبان يتسوقون ويشترون الزهور، في سوق الزهور للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في هوايان، بمقاطعة جيانغسو في الصين.
امرأة ترتدي قناعا وتهتف بشعارات خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في لاباز، بوليفيا.
امرأة ترتدي قناعا وتهتف بشعارات خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في لاباز، بوليفيا.
نساء يغنين ويرقصن خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في ملعب موبولاجي جونسون في لاغوس، نيجيريا.
نساء يغنين ويرقصن خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في ملعب موبولاجي جونسون في لاغوس، نيجيريا.