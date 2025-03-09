https://sarabic.ae/20250309/بـصاروخية-كوكورييا-تشيلسي-يفوز-على-ليستر-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي-1098540105.html
بـ"صاروخية كوكورييا".. تشيلسي يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
بـ"صاروخية كوكورييا".. تشيلسي يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
تمكن فريق تشيلسي من تحقيق فوز ثمين على ضيفه ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T21:52+0000
2025-03-09T21:52+0000
2025-03-09T21:53+0000
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رياضة
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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أقيمت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من البطولة، وانتهت بتحقيق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي.جاء فوز تشيلسي بتسديدة صاروخية أطلقها اللاعب الإسباني مارك كوكورييا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، التي انتهت بهدف نظيف لصالحه، بعدما فشل ليستر سيتي في إحراز تغييرها.وكان اللاعب كول بالمر، قد أضاع ضربة جزاء لفريق تشيلسي في الدقيقة 21 من عمر المباراة.لكن هدف كوكوريبيا مكن تشيلسي من الوصول إلى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة وبقي في المركز الـ 19.يذكر أن الوصول للمربع الذهبي يمنح تشيلسي فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.
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رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
بـ"صاروخية كوكورييا".. تشيلسي يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
21:52 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 21:53 GMT 09.03.2025)
تمكن فريق تشيلسي من تحقيق فوز ثمين على ضيفه ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي.
أقيمت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من البطولة
، وانتهت بتحقيق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي.
جاء فوز تشيلسي بتسديدة صاروخية أطلقها اللاعب الإسباني مارك كوكورييا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، التي انتهت بهدف نظيف لصالحه، بعدما فشل ليستر سيتي في إحراز تغييرها.
وكان اللاعب كول بالمر، قد أضاع ضربة جزاء لفريق تشيلسي في الدقيقة 21 من عمر المباراة.
لكن هدف كوكوريبيا مكن تشيلسي من الوصول إلى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي
برصيد 49 نقطة بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة وبقي في المركز الـ 19.
يذكر أن الوصول للمربع الذهبي يمنح تشيلسي فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.