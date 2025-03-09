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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250309/بـصاروخية-كوكورييا-تشيلسي-يفوز-على-ليستر-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي-1098540105.html
بـ"صاروخية كوكورييا".. تشيلسي يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
بـ"صاروخية كوكورييا".. تشيلسي يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
تمكن فريق تشيلسي من تحقيق فوز ثمين على ضيفه ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T21:52+0000
2025-03-09T21:53+0000
مجتمع
رياضة
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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أقيمت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من البطولة، وانتهت بتحقيق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي.جاء فوز تشيلسي بتسديدة صاروخية أطلقها اللاعب الإسباني مارك كوكورييا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، التي انتهت بهدف نظيف لصالحه، بعدما فشل ليستر سيتي في إحراز تغييرها.وكان اللاعب كول بالمر، قد أضاع ضربة جزاء لفريق تشيلسي في الدقيقة 21 من عمر المباراة.لكن هدف كوكوريبيا مكن تشيلسي من الوصول إلى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة وبقي في المركز الـ 19.يذكر أن الوصول للمربع الذهبي يمنح تشيلسي فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.
https://sarabic.ae/20250308/فوز-تاريخي-نوتينغهام-يكتسح-السيتي-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1098512371.html
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رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي

بـ"صاروخية كوكورييا".. تشيلسي يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

21:52 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 21:53 GMT 09.03.2025)
© Getty Images / Shaun Botterill / Staffفريق تشيلسي الإنجليزي
فريق تشيلسي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Getty Images / Shaun Botterill / Staff
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تمكن فريق تشيلسي من تحقيق فوز ثمين على ضيفه ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي.
أقيمت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من البطولة، وانتهت بتحقيق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي.
جاء فوز تشيلسي بتسديدة صاروخية أطلقها اللاعب الإسباني مارك كوكورييا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، التي انتهت بهدف نظيف لصالحه، بعدما فشل ليستر سيتي في إحراز تغييرها.
وكان اللاعب كول بالمر، قد أضاع ضربة جزاء لفريق تشيلسي في الدقيقة 21 من عمر المباراة.
مباراة نوتنغهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
فوز تاريخي.. نوتينغهام يكتسح السيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو
أمس, 19:25 GMT
لكن هدف كوكوريبيا مكن تشيلسي من الوصول إلى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة وبقي في المركز الـ 19.
يذكر أن الوصول للمربع الذهبي يمنح تشيلسي فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.
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