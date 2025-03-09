https://sarabic.ae/20250309/تحطم-طائرة-ذات-محرك-واحد-وعلى-متنها-5-أشخاص-في-ولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1098540623.html
تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بتحطم طائرة ذات محرك واحد في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T23:32+0000
2025-03-09T23:32+0000
2025-03-09T23:32+0000
طائرة أمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو – سبوتنيك. ونقلت التقارير عن الشرطة والسلطات المحلية، قولها ، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من دار لرعاية المسنين في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا".وذكرت التقارير، أن الطائرة أقلعت من مطار لانكستر في الساعة 15:26 بالتوقيت المحلي (22:26 بتوقيت موسكو).كما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للقناة التلفزيونية، إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز بيتشكرافت بونانزا.يشار إلى أن طواقم الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
https://sarabic.ae/20250223/تحطم-طائرة-في-البيرو-وإصابة-عدد-من-الأشخاص-فيديو-1098076643.html
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طائرة أمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
طائرة أمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بتحطم طائرة ذات محرك واحد في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا.
موسكو – سبوتنيك. ونقلت التقارير عن الشرطة والسلطات المحلية، قولها ، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من دار لرعاية المسنين في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا".
وذكرت التقارير، أن الطائرة أقلعت من مطار لانكستر
في الساعة 15:26 بالتوقيت المحلي (22:26 بتوقيت موسكو).
كما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للقناة التلفزيونية، إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز بيتشكرافت بونانزا.
يشار إلى أن طواقم الطوارئ تعمل في مكان الحادث.