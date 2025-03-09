تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
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عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
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https://sarabic.ae/20250309/تحطم-طائرة-ذات-محرك-واحد-وعلى-متنها-5-أشخاص-في-ولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1098540623.html
تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بتحطم طائرة ذات محرك واحد في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T23:32+0000
2025-03-09T23:32+0000
طائرة أمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو – سبوتنيك. ونقلت التقارير عن الشرطة والسلطات المحلية، قولها ، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من دار لرعاية المسنين في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا".وذكرت التقارير، أن الطائرة أقلعت من مطار لانكستر في الساعة 15:26 بالتوقيت المحلي (22:26 بتوقيت موسكو).كما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للقناة التلفزيونية، إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز بيتشكرافت بونانزا.يشار إلى أن طواقم الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
https://sarabic.ae/20250223/تحطم-طائرة-في-البيرو-وإصابة-عدد-من-الأشخاص-فيديو-1098076643.html
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طائرة أمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
طائرة أمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

23:32 GMT 09.03.2025
© Photo / x تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذربيجان إيرلاينز" كانت متجهة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان
تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذربيجان إيرلاينز كانت متجهة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Photo / x
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بتحطم طائرة ذات محرك واحد في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا.
موسكو – سبوتنيك. ونقلت التقارير عن الشرطة والسلطات المحلية، قولها ، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من دار لرعاية المسنين في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا".
وذكرت التقارير، أن الطائرة أقلعت من مطار لانكستر في الساعة 15:26 بالتوقيت المحلي (22:26 بتوقيت موسكو).
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
مجتمع
تحطم طائرة في البيرو وإصابة عدد من الأشخاص... فيديو
23 فبراير, 05:48 GMT
كما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للقناة التلفزيونية، إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز بيتشكرافت بونانزا.
يشار إلى أن طواقم الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
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