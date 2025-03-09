https://sarabic.ae/20250309/تحطم-طائرة-ذات-محرك-واحد-وعلى-متنها-5-أشخاص-في-ولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1098540623.html

تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

تحطم طائرة ذات محرك واحد وعلى متنها 5 أشخاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتحطم طائرة ذات محرك واحد في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا. 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T23:32+0000

2025-03-09T23:32+0000

2025-03-09T23:32+0000

طائرة أمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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موسكو – سبوتنيك. ونقلت التقارير عن الشرطة والسلطات المحلية، قولها ، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من دار لرعاية المسنين في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا".وذكرت التقارير، أن الطائرة أقلعت من مطار لانكستر في الساعة 15:26 بالتوقيت المحلي (22:26 بتوقيت موسكو).كما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للقناة التلفزيونية، إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز بيتشكرافت بونانزا.يشار إلى أن طواقم الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

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