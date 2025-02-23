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https://sarabic.ae/20250223/تحطم-طائرة-في-البيرو-وإصابة-عدد-من-الأشخاص-فيديو-1098076643.html
تحطم طائرة في البيرو وإصابة عدد من الأشخاص... فيديو
تحطم طائرة في البيرو وإصابة عدد من الأشخاص... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة صغيرة فوق منزل فارغ في سان بارتولو، جنوب ليما غربي البيرو، اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T05:48+0000
2025-02-23T05:48+0000
مجتمع
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ووقعت الحادثة في سان بارتولو حوالي الساعة 11:30 صباحًا، أثناء مناورة للهبوط، إذ تحطمت الطائرة إثر سقوطها على منزل في منطقة ميغيل جراو السكنية ودُمرت بالكامل. وكان على متن الطائرة قائد الطائرة وأحد الركاب، وقد أصيبا بكدمات وحروق خطيرة.إثر ذلك، تم إرسال 5 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف طبية إلى مكان الحادث، ولم يذكر عدد الركاب على متن الطائرة بالتحديد.وانغرس هيكل الطائرة في سقف المنزل، فيما احترقت أجزاء أخرى من الطائرة في شارع بجانب المنزل.وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الداخلية في البيرو، بيانا أكدت فيه إنقاذ قائد الطائرة. وقال البيان أيضا، إنه لم تقع إصابات أخرى. وذكرت الإدارة العامة للإطفاء، أنه بعد دقائق من الحادث، تم علاج فتاة تعرضت للسقوط في محطة إطفاء سان بارتولو.وأصدرت وزارة النقل والاتصالات في البلاد، بيانا بشأن الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة سان بارتولو، إذ ذكرت أن الحادثة تتعلق بطائرة خفيفة للغاية من طراز "TECNAM UL 1080"، والتي كانت تقوم برحلة رياضية عائدة إلى مطار نادي سان بارتولو.في هذه الأثناء، تولت هيئة النقل الجوي، من خلال لجنة التحقيق في حوادث الطيران، التحقيق لتوضيح أسباب الحادث.بطريقة هوليودية.. متهم يهرب من قاعة المحكمة... فيديومشهد صادم لسقوط سيدة مصرية من نافذة منزلها في الأردن وجدل حول الأسباب... فيديو
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تحطم طائرة في البيرو وإصابة عدد من الأشخاص... فيديو

05:48 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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تحطمت طائرة صغيرة فوق منزل فارغ في سان بارتولو، جنوب ليما غربي البيرو، اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.
ووقعت الحادثة في سان بارتولو حوالي الساعة 11:30 صباحًا، أثناء مناورة للهبوط، إذ تحطمت الطائرة إثر سقوطها على منزل في منطقة ميغيل جراو السكنية ودُمرت بالكامل. وكان على متن الطائرة قائد الطائرة وأحد الركاب، وقد أصيبا بكدمات وحروق خطيرة.
إثر ذلك، تم إرسال 5 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف طبية إلى مكان الحادث، ولم يذكر عدد الركاب على متن الطائرة بالتحديد.

وبحسب المعلومات الواردة، تم إنقاذ الطيار خوسيه ريكاردو، على الرغم من أن حالته خطيرة ولا تزال غير واضحة.

وانغرس هيكل الطائرة في سقف المنزل، فيما احترقت أجزاء أخرى من الطائرة في شارع بجانب المنزل.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الداخلية في البيرو، بيانا أكدت فيه إنقاذ قائد الطائرة. وقال البيان أيضا، إنه لم تقع إصابات أخرى. وذكرت الإدارة العامة للإطفاء، أنه بعد دقائق من الحادث، تم علاج فتاة تعرضت للسقوط في محطة إطفاء سان بارتولو.
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مجتمع
مشهد صادم للحظة هروب متهم من غرفة التحقيق... فيديو
21 نوفمبر 2024, 15:26 GMT
وأصدرت وزارة النقل والاتصالات في البلاد، بيانا بشأن الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة سان بارتولو، إذ ذكرت أن الحادثة تتعلق بطائرة خفيفة للغاية من طراز "TECNAM UL 1080"، والتي كانت تقوم برحلة رياضية عائدة إلى مطار نادي سان بارتولو.
في هذه الأثناء، تولت هيئة النقل الجوي، من خلال لجنة التحقيق في حوادث الطيران، التحقيق لتوضيح أسباب الحادث.
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