https://sarabic.ae/20250309/ترامب-زيلينسكي-حصل-على-الأموال-بسهولة-في-عهد-بايدن--1098538869.html

ترامب: زيلينسكي حصل على الأموال بسهولة في عهد بايدن

ترامب: زيلينسكي حصل على الأموال بسهولة في عهد بايدن

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي، حصل بسهولة على أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رئاسة سلفه جو بايدن. 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T20:22+0000

2025-03-09T20:22+0000

2025-03-09T20:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه "في عهد بايدن، أخذ (زيلينسكي) المال من هذا البلد مثل الحلوى من طفل. كان الأمر سهلا للغاية، وبذات النهج".وحاول الرئيس الأمريكي أن يوضح أن أوكرانيا ليس لديها القدرة على مواصلة الأعمال العدائية، ومن دون مساعدة واشنطن لم تكن لتتمكن من الصمود ولو لأسبوعين منذ بداية الصراع.

https://sarabic.ae/20250309/ترامب-واشنطن-تتطلع-إلى-إبرام-صفقة-مع-طهران-بشأن-برنامجها-النووي-لكن-الوقت-يمضي-بسرعة-1098530686.html

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