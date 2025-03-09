https://sarabic.ae/20250309/ترامب-زيلينسكي-حصل-على-الأموال-بسهولة-في-عهد-بايدن--1098538869.html
ترامب: زيلينسكي حصل على الأموال بسهولة في عهد بايدن
ترامب: زيلينسكي حصل على الأموال بسهولة في عهد بايدن
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي، حصل بسهولة على أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رئاسة سلفه جو بايدن. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T20:22+0000
2025-03-09T20:22+0000
2025-03-09T20:44+0000
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وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه "في عهد بايدن، أخذ (زيلينسكي) المال من هذا البلد مثل الحلوى من طفل. كان الأمر سهلا للغاية، وبذات النهج".وحاول الرئيس الأمريكي أن يوضح أن أوكرانيا ليس لديها القدرة على مواصلة الأعمال العدائية، ومن دون مساعدة واشنطن لم تكن لتتمكن من الصمود ولو لأسبوعين منذ بداية الصراع.
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-واشنطن-تتطلع-إلى-إبرام-صفقة-مع-طهران-بشأن-برنامجها-النووي-لكن-الوقت-يمضي-بسرعة-1098530686.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: زيلينسكي حصل على الأموال بسهولة في عهد بايدن
20:22 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 20:44 GMT 09.03.2025)
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي، حصل بسهولة على أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رئاسة سلفه جو بايدن.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه "في عهد بايدن، أخذ (زيلينسكي) المال من هذا البلد مثل الحلوى من طفل. كان الأمر سهلا للغاية، وبذات النهج".
وأضاف ترامب أنه لا يشعر بالامتنان من قبل زيلينسكي، على الرغم من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا البالغة 350 مليار دولار.
ويوم الجمعة 28 فبراير/ شباط الماضي، عُقد اجتماع بين ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وزيلينسكي، والذي تحول إلى مشادة كلامية بينهم.
وحاول الرئيس الأمريكي أن يوضح أن أوكرانيا ليس لديها القدرة على مواصلة الأعمال العدائية، ومن دون مساعدة واشنطن لم تكن لتتمكن من الصمود ولو لأسبوعين منذ بداية الصراع.