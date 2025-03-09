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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-زيلينسكي-حصل-على-الأموال-بسهولة-في-عهد-بايدن--1098538869.html
ترامب: زيلينسكي حصل على الأموال بسهولة في عهد بايدن
ترامب: زيلينسكي حصل على الأموال بسهولة في عهد بايدن
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي، حصل بسهولة على أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رئاسة سلفه جو بايدن. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T20:22+0000
2025-03-09T20:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه "في عهد بايدن، أخذ (زيلينسكي) المال من هذا البلد مثل الحلوى من طفل. كان الأمر سهلا للغاية، وبذات النهج".وحاول الرئيس الأمريكي أن يوضح أن أوكرانيا ليس لديها القدرة على مواصلة الأعمال العدائية، ومن دون مساعدة واشنطن لم تكن لتتمكن من الصمود ولو لأسبوعين منذ بداية الصراع.
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-واشنطن-تتطلع-إلى-إبرام-صفقة-مع-طهران-بشأن-برنامجها-النووي-لكن-الوقت-يمضي-بسرعة-1098530686.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: زيلينسكي حصل على الأموال بسهولة في عهد بايدن

20:22 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 20:44 GMT 09.03.2025)
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي، حصل بسهولة على أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رئاسة سلفه جو بايدن.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه "في عهد بايدن، أخذ (زيلينسكي) المال من هذا البلد مثل الحلوى من طفل. كان الأمر سهلا للغاية، وبذات النهج".

وأضاف ترامب أنه لا يشعر بالامتنان من قبل زيلينسكي، على الرغم من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا البالغة 350 مليار دولار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
ترامب: واشنطن تتطلع إلى إبرام صفقة مع طهران بشأن برنامجها النووي لكن "الوقت يمضي بسرعة"
15:09 GMT

ويوم الجمعة 28 فبراير/ شباط الماضي، عُقد اجتماع بين ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وزيلينسكي، والذي تحول إلى مشادة كلامية بينهم.

وحاول الرئيس الأمريكي أن يوضح أن أوكرانيا ليس لديها القدرة على مواصلة الأعمال العدائية، ومن دون مساعدة واشنطن لم تكن لتتمكن من الصمود ولو لأسبوعين منذ بداية الصراع.
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