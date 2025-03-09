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https://sarabic.ae/20250309/حالة-وفاة-مفاجئة-تؤجل-مباراة-برشلونة-وأوساسونا-بالدوري-الإسباني-1098519196.html
حالة وفاة مفاجئة تؤجل مباراة برشلونة وأوساسونا بالدوري الإسباني
حالة وفاة مفاجئة تؤجل مباراة برشلونة وأوساسونا بالدوري الإسباني
سبوتنيك عربي
قررت إدارة الدوري الإسباني "لا ليغا" تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا، التي كانت مقررة مساء السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T07:31+0000
2025-03-09T07:31+0000
مجتمع
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أخبار كرة القدم
نادي برشلونة
الأخبار
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جاء قرار التأجيل بسبب وفاة طبيب الفريق الأول لنادي برشلونة، كارلس مينيارو غارسيا، قبل وقت قصير من بدء المباراة، حيث نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "إكس" بيانا قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي برشلونة وفاة طبيب الفريق الأول كارلس مينيارو غارسيا مساء اليوم السبت".وأضاف: "لهذا السبب الأليم، تقرر تأجيل مباراة الليلة بين برشلونة وأوساسونا، ويتقدم مجلس إدارة النادي وجميع موظفيه بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وأصدقائه وذويه".في سياق متصل، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تفاصيل وفاة الطبيب غارسيا، الذي توفي عن عمر يناهز 40 عامًا، وأوضحت الصحيفة أن الطبيب قضى يومه بشكل طبيعي مع اللاعبين، حيث كان معهم في الفندق وتناول الغداء معهم كالمعتاد.وذكرت الصحيفة أن ميانيارو ذهب إلى غرفته بعد الظهر لأخذ قيلولة، لكنه لم يستيقظ منها أبدًا، ولم تكن غرفة ملابس برشلونة على علم بوفاته، حيث اصطحب المدرب الألماني هانز فليك اللاعبين إلى ملعب لويس كومبانيس استعدادًا للمباراة.وقبل دقائق من بداية المباراة، نزل رئيس النادي، خوان لابورتا، إلى غرفة الملابس لإبلاغ اللاعبين بخبر وفاة الطبيب، مما تسبب في صدمة وحزن شديدين بين اللاعبين، الذين طلبوا تأجيل اللقاء على الفور.يشار إلى أن كارليس ميانيارو غارسيا كان قد انضم إلى الجهاز الطبي للفريق الأول هذا الموسم، قادمًا من فريق كرة الصالات بعد أن شغل عدة مناصب داخل النادي الكتالوني خلال السنوات الثماني الماضية.يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسبالي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.
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رياضة, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة, الأخبار

حالة وفاة مفاجئة تؤجل مباراة برشلونة وأوساسونا بالدوري الإسباني

07:31 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Altaf Qadriبرشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
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قررت إدارة الدوري الإسباني "لا ليغا" تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا، التي كانت مقررة مساء السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري، وذلك بسبب حالة وفاة.
جاء قرار التأجيل بسبب وفاة طبيب الفريق الأول لنادي برشلونة، كارلس مينيارو غارسيا، قبل وقت قصير من بدء المباراة، حيث نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "إكس" بيانا قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي برشلونة وفاة طبيب الفريق الأول كارلس مينيارو غارسيا مساء اليوم السبت".
وأضاف: "لهذا السبب الأليم، تقرر تأجيل مباراة الليلة بين برشلونة وأوساسونا، ويتقدم مجلس إدارة النادي وجميع موظفيه بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وأصدقائه وذويه".
في سياق متصل، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تفاصيل وفاة الطبيب غارسيا، الذي توفي عن عمر يناهز 40 عامًا، وأوضحت الصحيفة أن الطبيب قضى يومه بشكل طبيعي مع اللاعبين، حيث كان معهم في الفندق وتناول الغداء معهم كالمعتاد.
وذكرت الصحيفة أن ميانيارو ذهب إلى غرفته بعد الظهر لأخذ قيلولة، لكنه لم يستيقظ منها أبدًا، ولم تكن غرفة ملابس برشلونة على علم بوفاته، حيث اصطحب المدرب الألماني هانز فليك اللاعبين إلى ملعب لويس كومبانيس استعدادًا للمباراة.
وقبل دقائق من بداية المباراة، نزل رئيس النادي، خوان لابورتا، إلى غرفة الملابس لإبلاغ اللاعبين بخبر وفاة الطبيب، مما تسبب في صدمة وحزن شديدين بين اللاعبين، الذين طلبوا تأجيل اللقاء على الفور.
يشار إلى أن كارليس ميانيارو غارسيا كان قد انضم إلى الجهاز الطبي للفريق الأول هذا الموسم، قادمًا من فريق كرة الصالات بعد أن شغل عدة مناصب داخل النادي الكتالوني خلال السنوات الثماني الماضية.
يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسبالي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.
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