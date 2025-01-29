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https://sarabic.ae/20250129/إعلام-ميسي-يقرر-العودة-إلى-برشلونة-بعد-انتهاء-عقده-مع-إنتر-ميامي-1097281770.html
إعلام: ميسي يقرر العودة إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
إعلام: ميسي يقرر العودة إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيعود إلى ناديه الأم برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي الأمريكي. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T13:28+0000
2025-01-29T13:28+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
نادي برشلونة
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ولفتت إلى أن قرب انتهاء عقد ميسي مع ناديه الأمريكي، الذي التحق به عام 2023، يثير الكثير من التكهنات حول وجهته المقبلة.وقالت إن النجم الأرجنتيني لديه قرار يمكن وصفه بـ"التاريخي والعاطفي" في الوقت نفسه، لأنه يتعلق بعودته إلى ناديه الأم برشلونة.وبحسب شخصية مقربة من النجم العالمي، فإن ميسي اتخذ القرار فعليا وهو العودة إلى برشلونة، دون الإشارة إلى تفاصيل حول عودته وهل سيعود للعب في برشلونة أم سيتولى منصبا محددا داخل النادي.يذكر أن ميسي قضى نحو عقدين مع النادي الكتالوني، حيث التحق بأكاديمية لاماسيا في سن الـ 13 عاما، ثم انتقل إلى الفريق الأول ليصبح بعد ذلك الهداف التاريخي للنادي، الذي حقق معه الكثير من البطولات.وشارك ميسي في 778 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 672 هدفا وقدّم 303 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بـ35 بطولة محلية وعالمية.
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رياضة, ليونيل ميسي, نادي برشلونة, أخبار العالم الآن
رياضة, ليونيل ميسي, نادي برشلونة, أخبار العالم الآن

إعلام: ميسي يقرر العودة إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي

13:28 GMT 29.01.2025
© Getty Images / Ethan Miller / Staffالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Ethan Miller / Staff
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيعود إلى ناديه الأم برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي الأمريكي.
ولفتت إلى أن قرب انتهاء عقد ميسي مع ناديه الأمريكي، الذي التحق به عام 2023، يثير الكثير من التكهنات حول وجهته المقبلة.
وقالت إن النجم الأرجنتيني لديه قرار يمكن وصفه بـ"التاريخي والعاطفي" في الوقت نفسه، لأنه يتعلق بعودته إلى ناديه الأم برشلونة.
وبحسب شخصية مقربة من النجم العالمي، فإن ميسي اتخذ القرار فعليا وهو العودة إلى برشلونة، دون الإشارة إلى تفاصيل حول عودته وهل سيعود للعب في برشلونة أم سيتولى منصبا محددا داخل النادي.
يذكر أن ميسي قضى نحو عقدين مع النادي الكتالوني، حيث التحق بأكاديمية لاماسيا في سن الـ 13 عاما، ثم انتقل إلى الفريق الأول ليصبح بعد ذلك الهداف التاريخي للنادي، الذي حقق معه الكثير من البطولات.
وشارك ميسي في 778 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 672 هدفا وقدّم 303 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بـ35 بطولة محلية وعالمية.
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