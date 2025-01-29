إعلام: ميسي يقرر العودة إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
© Getty Images / Ethan Miller / Staffالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
© Getty Images / Ethan Miller / Staff
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أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيعود إلى ناديه الأم برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي الأمريكي.
ولفتت إلى أن قرب انتهاء عقد ميسي مع ناديه الأمريكي، الذي التحق به عام 2023، يثير الكثير من التكهنات حول وجهته المقبلة.
Inter Miami faces unexpected hurdles to extend Lionel Messi’s contract beyond 2025 – and Barcelona is to blame https://t.co/GgmuqgWDxA— World Soccer Talk (@worldsoccertalk) January 29, 2025
وقالت إن النجم الأرجنتيني لديه قرار يمكن وصفه بـ"التاريخي والعاطفي" في الوقت نفسه، لأنه يتعلق بعودته إلى ناديه الأم برشلونة.
وبحسب شخصية مقربة من النجم العالمي، فإن ميسي اتخذ القرار فعليا وهو العودة إلى برشلونة، دون الإشارة إلى تفاصيل حول عودته وهل سيعود للعب في برشلونة أم سيتولى منصبا محددا داخل النادي.
🚨 Messi: "Mi lugar está allí"— Info Blaugrana (@10InfoBlaugrana) January 28, 2025
🗣️ Yanina Latorre asegura que Messi no renovará, y que su intención es volver a Barcelona junto a su familia.
👀 Messi comentó, "volveré donde siempre he sido feliz, Barcelona" pic.twitter.com/s8NyGiYTHT
يذكر أن ميسي قضى نحو عقدين مع النادي الكتالوني، حيث التحق بأكاديمية لاماسيا في سن الـ 13 عاما، ثم انتقل إلى الفريق الأول ليصبح بعد ذلك الهداف التاريخي للنادي، الذي حقق معه الكثير من البطولات.
وشارك ميسي في 778 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 672 هدفا وقدّم 303 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بـ35 بطولة محلية وعالمية.