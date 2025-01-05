https://sarabic.ae/20250105/لأول-مرة-في-تاريخ-ميسي-حدث-غير-مسبوق-لا-يمكن-لرونالدو-تحقيقه-1096487002.html
لأول مرة في تاريخ ميسي.. حدث غير مسبوق لا يمكن لرونالدو تحقيقه
لأول مرة في تاريخ ميسي.. حدث غير مسبوق لا يمكن لرونالدو تحقيقه
سبوتنيك عربي
حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي، على وسام الحرية الرئاسي من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، في احتفالية خاصة أُقيمت مساء... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T07:21+0000
2025-01-05T07:21+0000
2025-01-05T07:21+0000
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وذكر نادي إنتر ميامي في بيان، أن هذا الوسام يُعد أرفع تكريم مدني في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية في تعزيز القيم أو الأمن أو السلام العالمي أو في مجالات مجتمعية عامة أو خاصة. وأضاف البيان أن ميسي يُعرف بجهوده الإنسانية من خلال مؤسسة ليو ميسي، التي تدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم للأطفال حول العالم، كما يشغل منصب سفير النوايا الحسنة لليونيسف.كما عبّر عن امتنانه العميق لهذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى أمله في لقاء الرئيس بايدن شخصيا في المستقبل القريب.وأكد نادي إنتر ميامي في بيانه، أن اختيار ميسي من بين 19 قائدا بارزا تم تكريمهم بهذا الوسام دليلا على تأثيره العميق داخل وخارج الملاعب، وجهوده المستمرة في تحقيق التغيير الإيجابي على مستوى العالم.ويلعب ليونيل ميسي (37 عاما) بصفوف إنتر ميامي منذ صيف عام 2023 عندما انتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي وتوج مع الفريق الأمريكي بلقبي كأس الدوريات ودرع الجماهير.وينتهي تعاقد ميسي مع النادي الأمريكي صيف العام الجاري 2025 مع تقارير تشير إلى أن نية النادي الأمريكي في توقيع عقد جديد معه حتى صيف 2026 الذي يشهد احتضان أمريكا لكأس العالم مع كندا والمكسيك.
https://sarabic.ae/20241229/لمرافقة-ميسي-إنتر-ميامي-يسعى-لضم-نجم-الهلال-السعودي-1096303582.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, ليونيل ميسي, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, ليونيل ميسي, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
لأول مرة في تاريخ ميسي.. حدث غير مسبوق لا يمكن لرونالدو تحقيقه
حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي، على وسام الحرية الرئاسي من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، في احتفالية خاصة أُقيمت مساء أمس السبت.
وذكر نادي إنتر ميامي في بيان
، أن هذا الوسام يُعد أرفع تكريم مدني في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية في تعزيز القيم أو الأمن أو السلام العالمي أو في مجالات مجتمعية عامة أو خاصة.
وأضاف البيان أن ميسي يُعرف بجهوده الإنسانية من خلال مؤسسة ليو ميسي، التي تدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم للأطفال حول العالم، كما يشغل منصب سفير النوايا الحسنة لليونيسف.
بدوره، أعرب ميسي عن فخره الكبير واعتزازه البالغ بهذا التكريم، إلا أنه أوضح أنه لم يتمكن من حضور الاحتفالية بسبب تعارض في المواعيد والتزامات مسبقة. وفقا لبيان النادي.
29 ديسمبر 2024, 11:13 GMT
كما عبّر عن امتنانه العميق لهذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى أمله في لقاء الرئيس بايدن شخصيا في المستقبل القريب.
وأكد نادي إنتر ميامي في بيانه، أن اختيار ميسي
من بين 19 قائدا بارزا تم تكريمهم بهذا الوسام دليلا على تأثيره العميق داخل وخارج الملاعب، وجهوده المستمرة في تحقيق التغيير الإيجابي على مستوى العالم.
ويلعب ليونيل ميسي (37 عاما) بصفوف إنتر ميامي منذ صيف عام 2023 عندما انتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي وتوج مع الفريق الأمريكي بلقبي كأس الدوريات ودرع الجماهير.
وينتهي تعاقد ميسي مع النادي الأمريكي صيف العام الجاري 2025 مع تقارير تشير إلى أن نية النادي الأمريكي في توقيع عقد جديد معه حتى صيف 2026 الذي يشهد احتضان أمريكا لكأس العالم مع كندا والمكسيك.