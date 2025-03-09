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صدى الحياة
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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عالم سبوتنيك
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20250309/رئيس-مجلس-الولايات-لـسبوتنيك-الحديث-عن-عودة-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-غير-حقيقي-1098529455.html
رئيس مجلس الولايات لـ"سبوتنيك": الحديث عن عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان "غير حقيقي"
رئيس مجلس الولايات لـ"سبوتنيك": الحديث عن عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان "غير حقيقي"
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الولايات في جنوب السودان دينق أكون، أن "الأوضاع تسير بشكل جيد في البلاد، رغم الأحداث الأخيرة"، وأن "الرئيس سلفاكير ميارديت، والنائب الأول... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T14:21+0000
2025-03-09T14:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار جنوب السودان
اتفاق السودان
جوبا
سلفاكير
رياك مشار
منظمة الأمم المتحدة
الاتحاد الأفريقي
العالم العربي
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وفي اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، قال أكون: لا أمتلك معلومات حول ما يتردد عن سبب حصار منزل النائب الأول لرئيس البلاد الدكتور رياك مشار، وحتى الآن لم تعلن الأسباب من أي طرف".واستبعد أكون أن "تكون هناك أي علاقة لما حدث من جانب ميليشيا الجيش الأبيض، التي تنتمي أغلب عناصرها إلى قبيلة النوير بالنائب الأول لرئيس البلاد رياك مشار، وهناك تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات ما جرى أثناء عملية إجلاء موظفي البعثة الأممية في الناصر".وحول إمكانية استدعاء قوى إقليمية أو دولية للمساهمة في حل الخلافات والتعجيل بمسار السلام، الذي تقف أمامه بعض العقبات وخاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، يقول أكون: "من جانبي أرى أن الأطراف التي كانت ضامنة لعملية السلام في السابق هم المسؤولين والمطالبين بأن يتدخلوا لتذليل العقبات وعلى رأسهم مجموعة الـ"إيغاد" والاتحاد الأفريقي".وبحسب التقارير الواردة والمتداولة، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفاكير، القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين الموالين أو المتحالفين مع نائب الرئيس.وتعيش دولة جنوب السودان في سلام رسمي، منذ أن أنهى اتفاق عام 2018، الحرب التي استمرت 5 سنوات وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص، لكن اشتباكات بين مجتمعات متنافسة تندلع بشكل متكرر.وتأسست بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، بعد فترة وجيزة من حصول البلاد على الاستقلال عن السودان في عام 2011، ويخدم فيها نحو 20 ألفا من جنود حفظ السلام من 73 دولة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفاكير، القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع رياك مشار، وفقا لوسائل إعلام غربية.
https://sarabic.ae/20250307/جنوب-السودان-مقتل-27-جنديا-في-هجوم-على-مروحية-أممية--1098481192.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار جنوب السودان, اتفاق السودان, جوبا, سلفاكير, رياك مشار, منظمة الأمم المتحدة, الاتحاد الأفريقي, العالم العربي, حول العالم, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار جنوب السودان, اتفاق السودان, جوبا, سلفاكير, رياك مشار, منظمة الأمم المتحدة, الاتحاد الأفريقي, العالم العربي, حول العالم, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس مجلس الولايات لـ"سبوتنيك": الحديث عن عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان "غير حقيقي"

14:21 GMT 09.03.2025
© Photo / DNEK DENK AKOWN / DNEK DENK AKOWNدينق دينق أكون رئيس مجلس الولايات في جنوب السودان
دينق دينق أكون رئيس مجلس الولايات في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Photo / DNEK DENK AKOWN / DNEK DENK AKOWN
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أكد نائب رئيس مجلس الولايات في جنوب السودان دينق أكون، أن "الأوضاع تسير بشكل جيد في البلاد، رغم الأحداث الأخيرة"، وأن "الرئيس سلفاكير ميارديت، والنائب الأول رياك مشار، يؤدون مهام عملهم وما جرى هي خلافات حول الترتيبات الأمنية ودمج القوات في جيش موحد ويجري التباحث حولها".
وفي اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، قال أكون: لا أمتلك معلومات حول ما يتردد عن سبب حصار منزل النائب الأول لرئيس البلاد الدكتور رياك مشار، وحتى الآن لم تعلن الأسباب من أي طرف".

وتابع: "النائب الأول الدكتور رياك مشار، يمارس عمله يوميا ويعود لمنزله"، وطالب بأن "تقوم المجموعة الأفريقية المعنية بالحل واتفاق السلام في جنوب السودان، بالمتابعة من أجل تذليل أي عقبات تقف في طريق إنجاز الاتفاق الأمني والوصول بالبلاد إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والذي تأخر كثيرا عن موعده".

واستبعد أكون أن "تكون هناك أي علاقة لما حدث من جانب ميليشيا الجيش الأبيض، التي تنتمي أغلب عناصرها إلى قبيلة النوير بالنائب الأول لرئيس البلاد رياك مشار، وهناك تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات ما جرى أثناء عملية إجلاء موظفي البعثة الأممية في الناصر".
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وحول إمكانية استدعاء قوى إقليمية أو دولية للمساهمة في حل الخلافات والتعجيل بمسار السلام، الذي تقف أمامه بعض العقبات وخاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، يقول أكون: "من جانبي أرى أن الأطراف التي كانت ضامنة لعملية السلام في السابق هم المسؤولين والمطالبين بأن يتدخلوا لتذليل العقبات وعلى رأسهم مجموعة الـ"إيغاد" والاتحاد الأفريقي".
وبحسب التقارير الواردة والمتداولة، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفاكير، القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين الموالين أو المتحالفين مع نائب الرئيس.

وقالت حكومة جنوب السودان، إن "مسؤولا عسكريا برتبة جنرال وعشرات الجنود قتلوا، الجمعة الماضية، عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة، كانت تحاول إجلاء جنود من بلدة الناصر بشمال البلاد لهجوم".

وتعيش دولة جنوب السودان في سلام رسمي، منذ أن أنهى اتفاق عام 2018، الحرب التي استمرت 5 سنوات وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص، لكن اشتباكات بين مجتمعات متنافسة تندلع بشكل متكرر.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، بعد فترة وجيزة من حصول البلاد على الاستقلال عن السودان في عام 2011، ويخدم فيها نحو 20 ألفا من جنود حفظ السلام من 73 دولة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفاكير، القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع رياك مشار، وفقا لوسائل إعلام غربية.
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