https://sarabic.ae/20250309/رئيس-مجلس-الولايات-لـسبوتنيك-الحديث-عن-عودة-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-غير-حقيقي-1098529455.html

رئيس مجلس الولايات لـ"سبوتنيك": الحديث عن عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان "غير حقيقي"

رئيس مجلس الولايات لـ"سبوتنيك": الحديث عن عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان "غير حقيقي"

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الولايات في جنوب السودان دينق أكون، أن "الأوضاع تسير بشكل جيد في البلاد، رغم الأحداث الأخيرة"، وأن "الرئيس سلفاكير ميارديت، والنائب الأول... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T14:21+0000

2025-03-09T14:21+0000

2025-03-09T14:21+0000

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وفي اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، قال أكون: لا أمتلك معلومات حول ما يتردد عن سبب حصار منزل النائب الأول لرئيس البلاد الدكتور رياك مشار، وحتى الآن لم تعلن الأسباب من أي طرف".واستبعد أكون أن "تكون هناك أي علاقة لما حدث من جانب ميليشيا الجيش الأبيض، التي تنتمي أغلب عناصرها إلى قبيلة النوير بالنائب الأول لرئيس البلاد رياك مشار، وهناك تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات ما جرى أثناء عملية إجلاء موظفي البعثة الأممية في الناصر".وحول إمكانية استدعاء قوى إقليمية أو دولية للمساهمة في حل الخلافات والتعجيل بمسار السلام، الذي تقف أمامه بعض العقبات وخاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، يقول أكون: "من جانبي أرى أن الأطراف التي كانت ضامنة لعملية السلام في السابق هم المسؤولين والمطالبين بأن يتدخلوا لتذليل العقبات وعلى رأسهم مجموعة الـ"إيغاد" والاتحاد الأفريقي".وبحسب التقارير الواردة والمتداولة، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفاكير، القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين الموالين أو المتحالفين مع نائب الرئيس.وتعيش دولة جنوب السودان في سلام رسمي، منذ أن أنهى اتفاق عام 2018، الحرب التي استمرت 5 سنوات وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص، لكن اشتباكات بين مجتمعات متنافسة تندلع بشكل متكرر.وتأسست بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، بعد فترة وجيزة من حصول البلاد على الاستقلال عن السودان في عام 2011، ويخدم فيها نحو 20 ألفا من جنود حفظ السلام من 73 دولة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفاكير، القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع رياك مشار، وفقا لوسائل إعلام غربية.

https://sarabic.ae/20250307/جنوب-السودان-مقتل-27-جنديا-في-هجوم-على-مروحية-أممية--1098481192.html

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