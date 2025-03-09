https://sarabic.ae/20250309/ضابط-إسباني-متقاعد-يهدد-المغرب-بـجيش-أوروبي-موحد-1098534626.html
ضابط إسباني متقاعد يهدد المغرب بـ"جيش أوروبي" موحد
ضابط إسباني متقاعد يهدد المغرب بـ"جيش أوروبي" موحد
سبوتنيك عربي
أدلى ضابط إسباني متقاعد بتصريح مثير للجدل عن احتمالات المواجهة العسكرية بين المغرب وإسبانيا، بسبب مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين، اللتين تحتلهما بلاده. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T17:38+0000
2025-03-09T17:38+0000
2025-03-09T17:38+0000
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وقال الأميرال خوان رودريغيز، إن "إنشاء جيش أوروبي موحد سيسهم بصورة أساسية في حماية المدينتين في حال تعرضتا لتهديدات من المغرب"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.ولفت رودريغيز إلى أن "معاهدة الاتحاد الأوروبي ليس لها حدود جغرافية فيما يتعلق بالدفاع"، مشيرا إلى أنها متخصصة بالدفاع عن أي أرض تابعة للدول الأوروبية، على حد وصفه.وتابع: "يعني ذلك أن أي تهديد للمدينتين (المحتلتين من إسبانيا) يجب أن يتم مقابلته برد فعل كاف من جميع الدول الأوروبية".واستطرد: "تشكيل جيش أوروبي موحد يساهم في تعزيز قدرة إسبانيا على حماية الأراضي الأوروبية الجنوبية"، مشيرا إلى أن تسليح المغرب واستعداده العسكري قد يمثل تهديدا لـ"الأراضي الإسبانية"، على حد وصفه.وتسبب تصريح الضابط الإسباني المتقاعد ردود فعل وجدلا واسعا في المغرب، خاصة أن مواقفه السابقة تجاه المغرب تصنف على أنها عدائية.
https://sarabic.ae/20220627/الناتو-يتخذ-استراتيجية-دفاعية-جديدة-تخضع-سبتة-ومليلية-لحمايته-1064286074.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
ضابط إسباني متقاعد يهدد المغرب بـ"جيش أوروبي" موحد
أدلى ضابط إسباني متقاعد بتصريح مثير للجدل عن احتمالات المواجهة العسكرية بين المغرب وإسبانيا، بسبب مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين، اللتين تحتلهما بلاده.
وقال الأميرال خوان رودريغيز، إن "إنشاء جيش أوروبي موحد سيسهم بصورة أساسية في حماية المدينتين في حال تعرضتا لتهديدات من المغرب
"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
ولفت رودريغيز إلى أن "معاهدة الاتحاد الأوروبي ليس لها حدود جغرافية فيما يتعلق بالدفاع"، مشيرا إلى أنها متخصصة بالدفاع عن أي أرض تابعة للدول الأوروبية، على حد وصفه.
وتابع: "يعني ذلك أن أي تهديد للمدينتين
(المحتلتين من إسبانيا) يجب أن يتم مقابلته برد فعل كاف من جميع الدول الأوروبية".
واستطرد: "تشكيل جيش أوروبي موحد يساهم في تعزيز قدرة إسبانيا
على حماية الأراضي الأوروبية الجنوبية"، مشيرا إلى أن تسليح المغرب واستعداده العسكري قد يمثل تهديدا لـ"الأراضي الإسبانية"، على حد وصفه.
وتسبب تصريح الضابط الإسباني المتقاعد ردود فعل وجدلا واسعا في المغرب، خاصة أن مواقفه السابقة تجاه المغرب تصنف على أنها عدائية.