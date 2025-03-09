ضابط إسباني متقاعد يهدد المغرب بـ"جيش أوروبي" موحد

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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ضابط إسباني متقاعد يهدد المغرب بـ"جيش أوروبي" موحد
ضابط إسباني متقاعد يهدد المغرب بـ"جيش أوروبي" موحد
سبوتنيك عربي
أدلى ضابط إسباني متقاعد بتصريح مثير للجدل عن احتمالات المواجهة العسكرية بين المغرب وإسبانيا، بسبب مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين، اللتين تحتلهما بلاده. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T17:38+0000
2025-03-09T17:38+0000
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وقال الأميرال خوان رودريغيز، إن "إنشاء جيش أوروبي موحد سيسهم بصورة أساسية في حماية المدينتين في حال تعرضتا لتهديدات من المغرب"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.ولفت رودريغيز إلى أن "معاهدة الاتحاد الأوروبي ليس لها حدود جغرافية فيما يتعلق بالدفاع"، مشيرا إلى أنها متخصصة بالدفاع عن أي أرض تابعة للدول الأوروبية، على حد وصفه.وتابع: "يعني ذلك أن أي تهديد للمدينتين (المحتلتين من إسبانيا) يجب أن يتم مقابلته برد فعل كاف من جميع الدول الأوروبية".واستطرد: "تشكيل جيش أوروبي موحد يساهم في تعزيز قدرة إسبانيا على حماية الأراضي الأوروبية الجنوبية"، مشيرا إلى أن تسليح المغرب واستعداده العسكري قد يمثل تهديدا لـ"الأراضي الإسبانية"، على حد وصفه.وتسبب تصريح الضابط الإسباني المتقاعد ردود فعل وجدلا واسعا في المغرب، خاصة أن مواقفه السابقة تجاه المغرب تصنف على أنها عدائية.
https://sarabic.ae/20220627/الناتو-يتخذ-استراتيجية-دفاعية-جديدة-تخضع-سبتة-ومليلية-لحمايته-1064286074.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار

ضابط إسباني متقاعد يهدد المغرب بـ"جيش أوروبي" موحد

17:38 GMT 09.03.2025
© Getty Images / ullstein bild / Contributorمدينة مليلة المغربية التي تحتلها إسبانيا
مدينة مليلة المغربية التي تحتلها إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Getty Images / ullstein bild / Contributor
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أدلى ضابط إسباني متقاعد بتصريح مثير للجدل عن احتمالات المواجهة العسكرية بين المغرب وإسبانيا، بسبب مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين، اللتين تحتلهما بلاده.
وقال الأميرال خوان رودريغيز، إن "إنشاء جيش أوروبي موحد سيسهم بصورة أساسية في حماية المدينتين في حال تعرضتا لتهديدات من المغرب"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
الناتو يتخذ استراتيجية دفاعية جديدة تخضع سبتة ومليلية لحمايته
27 يونيو 2022, 10:31 GMT
ولفت رودريغيز إلى أن "معاهدة الاتحاد الأوروبي ليس لها حدود جغرافية فيما يتعلق بالدفاع"، مشيرا إلى أنها متخصصة بالدفاع عن أي أرض تابعة للدول الأوروبية، على حد وصفه.
وتابع: "يعني ذلك أن أي تهديد للمدينتين (المحتلتين من إسبانيا) يجب أن يتم مقابلته برد فعل كاف من جميع الدول الأوروبية".
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
سانشيز يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء وفقا لاحترام السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية
8 يونيو 2022, 12:35 GMT
واستطرد: "تشكيل جيش أوروبي موحد يساهم في تعزيز قدرة إسبانيا على حماية الأراضي الأوروبية الجنوبية"، مشيرا إلى أن تسليح المغرب واستعداده العسكري قد يمثل تهديدا لـ"الأراضي الإسبانية"، على حد وصفه.
وتسبب تصريح الضابط الإسباني المتقاعد ردود فعل وجدلا واسعا في المغرب، خاصة أن مواقفه السابقة تجاه المغرب تصنف على أنها عدائية.
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