https://sarabic.ae/20250310/إصابة-مدنيين-اثنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1098567617.html
إصابة مدنيين اثنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة مدنيين اثنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 46 مقذوفا. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T23:54+0000
2025-03-10T23:54+0000
2025-03-10T23:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 46 مقذوفا.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كونستانتينوبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098523000.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة مدنيين اثنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 46 مقذوفا.
وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.