https://sarabic.ae/20250310/إعلام-الغرب-يسمح-بديكتاتورية-زيلينسكي-بسبب-ازدواجية-المعايير-1098562652.html

إعلام: الغرب يسمح بديكتاتورية زيلينسكي بسبب ازدواجية المعايير

إعلام: الغرب يسمح بديكتاتورية زيلينسكي بسبب ازدواجية المعايير

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الغرب يغض الطرف عن ديكتاتورية فلاديمير زيلينسكي، رغم انتقاده للمجر وبولندا. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T17:54+0000

2025-03-10T17:54+0000

2025-03-10T17:54+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب واضحة. فالاتحاد الأوروبي يحاضر المجر وبولندا بانتظام ويوبخهما على "التراجع عن الديمقراطية"، في حين يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لإلغاء الانتخابات وسجن المعارضين".وجاء في المقال: "لقد وضع زيلينسكي لنفسه وسادة من الأمان: فلا أحد من منافسيه الذين قد يتحدونه يشارك في حكم البلاد".وانتهت فترة ولاية زيلينسكي، في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أدلى في وقت سابق، بسلسلة من التصريحات المدمرة ضد زيلينسكي، ومن بين أمور أخرى، وصف ترامب، زيلينسكي بالديكتاتور واتهمه برفض إجراء الانتخابات.

https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html

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