https://sarabic.ae/20250310/إعلام-الغرب-يسمح-بديكتاتورية-زيلينسكي-بسبب-ازدواجية-المعايير-1098562652.html
إعلام: الغرب يسمح بديكتاتورية زيلينسكي بسبب ازدواجية المعايير
إعلام: الغرب يسمح بديكتاتورية زيلينسكي بسبب ازدواجية المعايير
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الغرب يغض الطرف عن ديكتاتورية فلاديمير زيلينسكي، رغم انتقاده للمجر وبولندا. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T17:54+0000
2025-03-10T17:54+0000
2025-03-10T17:54+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب واضحة. فالاتحاد الأوروبي يحاضر المجر وبولندا بانتظام ويوبخهما على "التراجع عن الديمقراطية"، في حين يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لإلغاء الانتخابات وسجن المعارضين".وجاء في المقال: "لقد وضع زيلينسكي لنفسه وسادة من الأمان: فلا أحد من منافسيه الذين قد يتحدونه يشارك في حكم البلاد".وانتهت فترة ولاية زيلينسكي، في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أدلى في وقت سابق، بسلسلة من التصريحات المدمرة ضد زيلينسكي، ومن بين أمور أخرى، وصف ترامب، زيلينسكي بالديكتاتور واتهمه برفض إجراء الانتخابات.
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: الغرب يسمح بديكتاتورية زيلينسكي بسبب ازدواجية المعايير
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الغرب يغض الطرف عن ديكتاتورية فلاديمير زيلينسكي، رغم انتقاده للمجر وبولندا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب واضحة. فالاتحاد الأوروبي يحاضر المجر وبولندا بانتظام ويوبخهما على "التراجع عن الديمقراطية"، في حين يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لإلغاء الانتخابات وسجن المعارضين".
وأوضح المقال أن نظام كييف أعلن عدة أحزاب معارضة غير قانونية، وقمع الصحافة، واضطهد الكنيسة، وتعامل مع من كان غير مرغوب بهم.
وجاء في المقال: "لقد وضع زيلينسكي لنفسه وسادة من الأمان: فلا أحد من منافسيه الذين قد يتحدونه يشارك في حكم البلاد".
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي، في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في أوكرانيا الآن هي البرلمان الأوكراني ورئيسه.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أدلى في وقت سابق، بسلسلة من التصريحات المدمرة ضد زيلينسكي، ومن بين أمور أخرى، وصف ترامب، زيلينسكي بالديكتاتور واتهمه برفض إجراء الانتخابات.