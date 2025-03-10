الرنة في جبال ترانس بايكال

قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد صور جميلة لحيوان الرنة، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم رعاة الرنة" في جبال ترانس بايكال، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.