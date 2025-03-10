الرنة في جبال ترانس بايكال

مسابقات زلاجات الرنة "سودوك سوتمار" خلال الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
مسابقات زلاجات الرنة "سودوك سوتمار" خلال الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
مسابقة الأزياء الوطنية "إيفيدي تيتكي" في الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
مسابقة الأزياء الوطنية "إيفيدي تيتكي" في الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
حوافر الرنة خلال الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
حوافر الرنة خلال الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
فتاة على ظهر حيوان الرنة في الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
فتاة على ظهر حيوان الرنة في الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
حفل موسيقي بمشاركة مجموعة إبداعية وطنية في الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
حفل موسيقي بمشاركة مجموعة إبداعية وطنية في الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
صورة لحيوان الرنة خلال الاحتفال بمناسبة"يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
صورة لحيوان الرنة خلال الاحتفال بمناسبة"يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
المشاركون في الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
المشاركون في الاحتفال بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست-كيمدا في جبال ترانس بايكال
أطفال يحتفلون بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست كيمدا في روسيا في جبال ترانس بايكال
أطفال يحتفلون بمناسبة "يوم رعاة الرنة" على جليد بحيرة ليوكسيوغون في قرية كيوست كيمدا في روسيا في جبال ترانس بايكال