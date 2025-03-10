https://sarabic.ae/20250310/ترامب-وستارمر-يناقشان-تسليم-المعلومات-الاستخباراتية-إلى-أوكرانيا-1098563785.html
ترامب وستارمر يناقشان تسليم المعلومات الاستخباراتية إلى أوكرانيا
ترامب وستارمر يناقشان تسليم المعلومات الاستخباراتية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء، كير ستارمر، تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعرب عن أمله في استئناف تبادل... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T18:32+0000
2025-03-10T18:32+0000
2025-03-10T18:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "أعرب رئيس الوزراء عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية للمحادثات تسمح باستئناف المساعدات والاستخبارات الأمريكية".وقال ستارمر لترامب أيضًا إن لندن أجرت اتصالات مع الجانب الأوكراني، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأكدت أن الأطراف ملتزمة بتحقيق السلام.وجاءت المحادثة بين الرئيسين قبيل المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة توقفت عن تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا، وفي وقتٍ لاحق، نقلت وسائل إعلام أخرى عن مصدر أوكراني قوله إن الولايات المتحدة توقفت عن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل، وليس بشكل جزئي.
https://sarabic.ae/20250310/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بريطانيا-هي-المحرض-الرئيسي-للصراع-العالمي-1098552957.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب وستارمر يناقشان تسليم المعلومات الاستخباراتية إلى أوكرانيا
أفادت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء، كير ستارمر، تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعرب عن أمله في استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "أعرب رئيس الوزراء عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية للمحادثات تسمح باستئناف المساعدات والاستخبارات الأمريكية".
وقال ستارمر لترامب أيضًا إن لندن أجرت اتصالات مع الجانب الأوكراني، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأكدت أن الأطراف ملتزمة بتحقيق السلام.
وجاءت المحادثة بين الرئيسين قبيل المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة توقفت عن تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا، وفي وقتٍ لاحق، نقلت وسائل إعلام أخرى عن مصدر أوكراني قوله إن الولايات المتحدة توقفت عن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل، وليس بشكل جزئي.