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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
عالم سبوتنيك
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لبنان والعالم
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ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20250310/رئيس-وزراء-كندا-المنتخب-مارك-كارني-لن-نصبح-أبدا-جزءًا-من-الولايات-المتحدة-1098540935.html
رئيس وزراء كندا المنتخب مارك كارني: لن نصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة
رئيس وزراء كندا المنتخب مارك كارني: لن نصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الزعيم الجديد للحزب الليبرالي، الحاكم في كندا، مارك كارني، بعد فوزه في الانتخابات الداخلية للحزب، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تصبح أبدا جزءا من الولايات... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
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واشنطن – سبوتنيك. وقال كارني في خطاب وسط تصاعد التوترات بين أوتاوا وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية التجارية: "أمريكا ليست كندا، وكندا لن تكون أبدا جزءا من أمريكا بأي شكل من الأشكال".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الليبرالي الكندي انتخاب محافظ بنك كندا المركزي السابق، مارك كارني، قائداً جديداً للحزب والحكومة خلفاً لرئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أعلن تنحيه عن قيادة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة.ومن المقرر أن يقود كارني، البالغ من العمر 59 عاما، الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع أن تتم الدعوة إليها في الأسابيع المقبلة.كان ترودو قد أعلن سابقا عن نيته التخلي عن منصبه بعد عشر سنوات قضاها في قيادة كندا، وذلك في ظل انتقادات حادة لسياساته تجاه الهجرة وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع شعبيته ودفع الحزب للبحث عن قيادة جديدة.
https://sarabic.ae/20250304/كندا-ترد-على-ترامب-وتفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-السلع-الأمريكية-بدءا-من-اليوم-1098373459.html
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أخبار كندا, العالم

رئيس وزراء كندا المنتخب مارك كارني: لن نصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة

00:33 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Justin Tallisالزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
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أكد الزعيم الجديد للحزب الليبرالي، الحاكم في كندا، مارك كارني، بعد فوزه في الانتخابات الداخلية للحزب، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة، على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واشنطن – سبوتنيك. وقال كارني في خطاب وسط تصاعد التوترات بين أوتاوا وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية التجارية: "أمريكا ليست كندا، وكندا لن تكون أبدا جزءا من أمريكا بأي شكل من الأشكال".

وأضاف، "نحن لم نبدأ هذا الجدال.. ففي التجارة، كما هو الحال في لعبة الهوكي، سوف تفوز كندا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الليبرالي الكندي انتخاب محافظ بنك كندا المركزي السابق، مارك كارني، قائداً جديداً للحزب والحكومة خلفاً لرئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أعلن تنحيه عن قيادة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة.

وقال الحزب في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد تصويت سري لأعضائه جرى يوم الأحد: "نقدم لكم زعيمنا الليبرالي الجديد مارك كارني!".

ومن المقرر أن يقود كارني، البالغ من العمر 59 عاما، الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع أن تتم الدعوة إليها في الأسابيع المقبلة.
رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
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كان ترودو قد أعلن سابقا عن نيته التخلي عن منصبه بعد عشر سنوات قضاها في قيادة كندا، وذلك في ظل انتقادات حادة لسياساته تجاه الهجرة وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع شعبيته ودفع الحزب للبحث عن قيادة جديدة.
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