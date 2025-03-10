https://sarabic.ae/20250310/رئيس-وزراء-كندا-المنتخب-مارك-كارني-لن-نصبح-أبدا-جزءًا-من-الولايات-المتحدة-1098540935.html

رئيس وزراء كندا المنتخب مارك كارني: لن نصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة

رئيس وزراء كندا المنتخب مارك كارني: لن نصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد الزعيم الجديد للحزب الليبرالي، الحاكم في كندا، مارك كارني، بعد فوزه في الانتخابات الداخلية للحزب، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تصبح أبدا جزءا من الولايات... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T00:33+0000

2025-03-10T00:33+0000

2025-03-10T00:33+0000

أخبار كندا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_d4d66887112c2ac1dd37fb302332e14d.jpg

واشنطن – سبوتنيك. وقال كارني في خطاب وسط تصاعد التوترات بين أوتاوا وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية التجارية: "أمريكا ليست كندا، وكندا لن تكون أبدا جزءا من أمريكا بأي شكل من الأشكال".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الليبرالي الكندي انتخاب محافظ بنك كندا المركزي السابق، مارك كارني، قائداً جديداً للحزب والحكومة خلفاً لرئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أعلن تنحيه عن قيادة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة.ومن المقرر أن يقود كارني، البالغ من العمر 59 عاما، الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع أن تتم الدعوة إليها في الأسابيع المقبلة.كان ترودو قد أعلن سابقا عن نيته التخلي عن منصبه بعد عشر سنوات قضاها في قيادة كندا، وذلك في ظل انتقادات حادة لسياساته تجاه الهجرة وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع شعبيته ودفع الحزب للبحث عن قيادة جديدة.

https://sarabic.ae/20250304/كندا-ترد-على-ترامب-وتفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-السلع-الأمريكية-بدءا-من-اليوم-1098373459.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار كندا, العالم