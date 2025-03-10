https://sarabic.ae/20250310/عراقجي-نجري-مشاورات-نووية-مع-روسيا-والصين-وأوروبا-لتعزيز-الثقة-ورفع-العقوبات-1098541875.html

عراقجي: نجري مشاورات نووية مع روسيا والصين وأوروبا لتعزيز الثقة ورفع العقوبات

عراقجي: نجري مشاورات نووية مع روسيا والصين وأوروبا لتعزيز الثقة ورفع العقوبات

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تجري مشاورات نووية مع روسيا والصين وأوروبا لتعزيز الثقة ورفع العقوبات. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T03:29+0000

2025-03-10T03:29+0000

2025-03-10T03:29+0000

العالم

البرنامج النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني

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طهران – سبوتنيك. وقال عراقجي في تغريدة على برنامج "إكس"، اليوم الاثنين، "البرنامج النووي الإيراني كان وسيظل سلميًا بالكامل، وننفي أي احتمال لعسكرة البرنامج النووي الإيراني".وأكد عراقجي أن "إيران تعاملت مع الولايات المتحدة وفق مواقفها، فكلما تبنت نهجًا محترمًا، قوبلت بالمثل، وعندما لجأت للتهديد، واجهت رد فعل مناسبًا".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أكد يوم أمس الأحد، أن "إيران نعتبر أي توتر أو اضطراب أو صراع، يضر بها وبالمنطقة والعالم".وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، إن "إيران لم تسع أبدا إلى صنع أسلحة نووية، وذلك بناء على فتوى قائد الثورة". مؤكدا أن "الكيان الصهيوني هو العامل الرئيسي للتوتر والأزمات في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وصرحت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأن "طهران لن تناقش تفكيك برنامجها النووي".وأوضحت البعثة الإيرانية، أن "طهران قد تنظر في إجراء محادثات بشأن المخاوف من استخدام برنامجها النووي عسكريا". مؤكدة أنه "إذا كان الهدف من المفاوضات إزالة المخاوف حول عسكرة البرنامج النووي الإيراني، فيمكن نقاش ذلك".وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه حذّر من أن "الوقت المتاح للمفاوضات ينفذ".وتابع ترامب: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران، إحداهما عسكرية والأخرى عن طريق اتفاق، وأنا أفضّل الاتفاق".ووفقا لترامب، فإنه "إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريا بشأن إيران، فسيكون ذلك أمرا فظيعا عليها"، مؤكدا: "لا أسعى إلى إلحاق الضرر بإيران، فالإيرانيون شعب رائع".وكان ترامب، قد كشف يوم الجمعة الماضية، أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن "التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.

https://sarabic.ae/20250309/إيران-لن-نوافق-أبدا-على-إجراء-مفاوضات-لإنهاء-برنامجنا-النووي-بشكل-كامل-1098533080.html

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العالم, البرنامج النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الخارجية الإيراني