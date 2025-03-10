https://sarabic.ae/20250310/قصف-طوكيو-في-10-مارس-1945-1098560890.html
قصف طوكيو في 10 مارس 1945
قصف طوكيو في 10 مارس 1945
سبوتنيك عربي
تعرضت طوكيو لقصف عنيف بالقاذفات الأمريكية، في مثل هذا اليوم، 10 مارس 1945، الأمر الذي تسبب بحريق لم يشهد العالم مثلا له، وتشكلت عاصفة نارية تسببت بمقتل الآلاف. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T16:48+0000
2025-03-10T16:48+0000
2025-03-10T17:01+0000
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قصف طوكيو في 10 مارس 1945
16:48 GMT 10.03.2025 (تم التحديث: 17:01 GMT 10.03.2025)
تعرضت طوكيو لقصف عنيف بالقاذفات الأمريكية، في مثل هذا اليوم، 10 مارس 1945، الأمر الذي تسبب بحريق لم يشهد العالم مثلا له، وتشكلت عاصفة نارية تسببت بمقتل الآلاف.