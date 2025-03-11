https://sarabic.ae/20250311/الخارجية-الروسية-الهجوم-بالمسيرات-على-الأراضي-الروسية-مسؤولية-من-يضخ-أسلحة-إلى-كييف-1098588491.html
الخارجية الروسية: الهجوم بالمسيرات على الأراضي الروسية مسؤولية من يضخ أسلحة إلى كييف
الخارجية الروسية: الهجوم بالمسيرات على الأراضي الروسية مسؤولية من يضخ أسلحة إلى كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولية الهجوم الضخم بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية، ليلة 11 آذار/مارس، يقع على عاتق أولئك الذين يواصلون ضخ... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T18:06+0000
2025-03-11T18:06+0000
2025-03-11T18:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن مسؤولية هذا الهجوم الإرهابي يقع على عاتق جميع البلدان التي تواصل بعناد وبشكل غير مسؤول ضخ الأسلحة الفتاكة إلى الزمرة الحاكمة في أوكرانيا، وبالتالي تسهيل أعمالها الدموية".وتابع البيان: "سيواجه جميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضينا عقابًا لا مفر منه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، صد قوات الدفاع الجوي لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو ، وإسقاط حتى الآن بما مجموعه 65 طائرة مسيرة معادية خلال الليل.
https://sarabic.ae/20250311/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-65-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حلقت-باتجاه-موسكو-1098568511.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: الهجوم بالمسيرات على الأراضي الروسية مسؤولية من يضخ أسلحة إلى كييف
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولية الهجوم الضخم بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية، ليلة 11 آذار/مارس، يقع على عاتق أولئك الذين يواصلون ضخ الأسلحة إلى كييف.
وجاء في البيان وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن مسؤولية هذا الهجوم الإرهابي يقع على عاتق جميع البلدان التي تواصل بعناد وبشكل غير مسؤول ضخ الأسلحة الفتاكة إلى الزمرة الحاكمة في أوكرانيا، وبالتالي تسهيل أعمالها الدموية".
وأضاف البيان: "نظام كييف الحالي غير الإنساني" اعترف بالكامل بطبيعته النازية الجديدة والإرهابية، وعجزه وعدم قدرته على التفاوض، يستحق منذ فترة طويلة إدانة واضحة وحاسمة من جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة".
وتابع البيان: "سيواجه جميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضينا عقابًا لا مفر منه".
وأضافت البيان أن نظام كييف، بعد أن فقد كل اتصال بالواقع، أظهر افتقاره التام للإرادة السياسية لتحقيق السلام وتسوية الصراع بالطرق الدبلوماسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، صد قوات الدفاع الجوي لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية
أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو ، وإسقاط حتى الآن بما مجموعه 65 طائرة مسيرة معادية خلال الليل.