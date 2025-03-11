الخارجية الروسية: الهجوم بالمسيرات على الأراضي الروسية مسؤولية من يضخ أسلحة إلى كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا قد تستهدف المنشآت النووية لإثبات صمودها أمام روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/الخارجية-الروسية-الهجوم-بالمسيرات-على-الأراضي-الروسية-مسؤولية-من-يضخ-أسلحة-إلى-كييف-1098588491.html
الخارجية الروسية: الهجوم بالمسيرات على الأراضي الروسية مسؤولية من يضخ أسلحة إلى كييف
الخارجية الروسية: الهجوم بالمسيرات على الأراضي الروسية مسؤولية من يضخ أسلحة إلى كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولية الهجوم الضخم بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية، ليلة 11 آذار/مارس، يقع على عاتق أولئك الذين يواصلون ضخ... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T18:06+0000
2025-03-11T18:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وجاء في البيان وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن مسؤولية هذا الهجوم الإرهابي يقع على عاتق جميع البلدان التي تواصل بعناد وبشكل غير مسؤول ضخ الأسلحة الفتاكة إلى الزمرة الحاكمة في أوكرانيا، وبالتالي تسهيل أعمالها الدموية".وتابع البيان: "سيواجه جميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضينا عقابًا لا مفر منه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، صد قوات الدفاع الجوي لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو ، وإسقاط حتى الآن بما مجموعه 65 طائرة مسيرة معادية خلال الليل.
https://sarabic.ae/20250311/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-65-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حلقت-باتجاه-موسكو-1098568511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: الهجوم بالمسيرات على الأراضي الروسية مسؤولية من يضخ أسلحة إلى كييف

18:06 GMT 11.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولية الهجوم الضخم بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية، ليلة 11 آذار/مارس، يقع على عاتق أولئك الذين يواصلون ضخ الأسلحة إلى كييف.
وجاء في البيان وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن مسؤولية هذا الهجوم الإرهابي يقع على عاتق جميع البلدان التي تواصل بعناد وبشكل غير مسؤول ضخ الأسلحة الفتاكة إلى الزمرة الحاكمة في أوكرانيا، وبالتالي تسهيل أعمالها الدموية".

وأضاف البيان: "نظام كييف الحالي غير الإنساني" اعترف بالكامل بطبيعته النازية الجديدة والإرهابية، وعجزه وعدم قدرته على التفاوض، يستحق منذ فترة طويلة إدانة واضحة وحاسمة من جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة".

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه موسكو
04:07 GMT
وتابع البيان: "سيواجه جميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضينا عقابًا لا مفر منه".

وأضافت البيان أن نظام كييف، بعد أن فقد كل اتصال بالواقع، أظهر افتقاره التام للإرادة السياسية لتحقيق السلام وتسوية الصراع بالطرق الدبلوماسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، صد قوات الدفاع الجوي لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو ، وإسقاط حتى الآن بما مجموعه 65 طائرة مسيرة معادية خلال الليل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала