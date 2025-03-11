https://sarabic.ae/20250311/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-65-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حلقت-باتجاه-موسكو-1098568511.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه موسكو
الدفاع الجوي الروسي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، صد قوات الدفاع الجوي لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو ، وإسقاط حتى الآن بما... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T04:07+0000
2025-03-11T04:07+0000
2025-03-11T04:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
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موسكو – سبوتنيك. وبوقت سابق اليوم، أفاد سوبيانين، بصد قوات الدفاع الجوي لهجوم بـ33 طائرة مسيرة كانت تحلق نحو موسكو، وفرض حظر مؤقت على تشغيل مطاري جوكوفسكي ودوموديدوفو .وكتب سوبيانين في حسابه على "تليغرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع هجومًا شنته 25 طائرة بدون طيار أخرى كانت تحلق نحو موسكو".وأضاف، "حتى الآن تم إسقاط 65 طائرة مسيرة للعدو ".وأشار إلى أن متخصصو خدمات الطوارئ يعملون في مواقع سقوط حطام المسيرات.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة
روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه موسكو
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، صد قوات الدفاع الجوي لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو ، وإسقاط حتى الآن بما مجموعه 65 طائرة مسيرة معادية خلال الليل.
موسكو – سبوتنيك. وبوقت سابق اليوم، أفاد سوبيانين، بصد قوات الدفاع الجوي لهجوم
بـ33 طائرة مسيرة كانت تحلق نحو موسكو، وفرض حظر مؤقت على تشغيل مطاري جوكوفسكي ودوموديدوفو .
وكتب سوبيانين في حسابه على "تليغرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع هجومًا شنته 25 طائرة بدون طيار أخرى كانت تحلق نحو موسكو".
وأضاف، "حتى الآن تم إسقاط 65 طائرة مسيرة للعدو ".
وأشار إلى أن متخصصو خدمات الطوارئ يعملون في مواقع سقوط حطام المسيرات.