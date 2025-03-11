الدفاع الجوي الروسي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-65-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حلقت-باتجاه-موسكو-1098568511.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه موسكو
الدفاع الجوي الروسي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، صد قوات الدفاع الجوي لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو ، وإسقاط حتى الآن بما... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T04:07+0000
2025-03-11T04:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو – سبوتنيك. وبوقت سابق اليوم، أفاد سوبيانين، بصد قوات الدفاع الجوي لهجوم بـ33 طائرة مسيرة كانت تحلق نحو موسكو، وفرض حظر مؤقت على تشغيل مطاري جوكوفسكي ودوموديدوفو .وكتب سوبيانين في حسابه على "تليغرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع هجومًا شنته 25 طائرة بدون طيار أخرى كانت تحلق نحو موسكو".وأضاف، "حتى الآن تم إسقاط 65 طائرة مسيرة للعدو ".وأشار إلى أن متخصصو خدمات الطوارئ يعملون في مواقع سقوط حطام المسيرات.
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة
روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة

الدفاع الجوي الروسي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه موسكو

04:07 GMT 11.03.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، صد قوات الدفاع الجوي لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو ، وإسقاط حتى الآن بما مجموعه 65 طائرة مسيرة معادية خلال الليل.
موسكو – سبوتنيك. وبوقت سابق اليوم، أفاد سوبيانين، بصد قوات الدفاع الجوي لهجوم بـ33 طائرة مسيرة كانت تحلق نحو موسكو، وفرض حظر مؤقت على تشغيل مطاري جوكوفسكي ودوموديدوفو .
وكتب سوبيانين في حسابه على "تليغرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع هجومًا شنته 25 طائرة بدون طيار أخرى كانت تحلق نحو موسكو".
وأضاف، "حتى الآن تم إسقاط 65 طائرة مسيرة للعدو ".
وأشار إلى أن متخصصو خدمات الطوارئ يعملون في مواقع سقوط حطام المسيرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала