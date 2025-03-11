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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/روبيو-زيلينسكي-ليس-جزءا-من-الوفد-الأوكراني-المشارك-في-الاجتماعات-المقبلة-مع-واشنطن-1098567896.html
روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن
روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع ممثلي الولايات... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T02:00+0000
2025-03-11T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ماركو روبيو
الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو للصحفيين أثناء توجه إلى المملكة العربية السعودية، "إنه (زيلينسكي) ليس جزءا من ذلك، وأقصد أنه هنا للقاء ولي العهد (السعودي)، لكنني لا أعتقد أنه سيكون جزءا من اجتماعاتنا".في الوقت نفسه، لم يستبعد روبيو إمكانية إجراء محادثة غير رسمية مع زيلينسكي في المملكة العربية السعودية.ولفت إلى أن قرار استئناف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا قد يتم اتخاذه إذا خرج الوفد الأمريكي راضيا من نتائج اجتماعه مع ممثلي كييف في المملكة العربية السعودية. وقال روبيو للصحفيين أثناء توجه إلى المملكة العربية السعودية: "دعونا نرى كيف ستسير المفاوضات غدًا... أعتقد أنه إذا خرجنا من هناك باجتماع جيد، وسنكون راضين عنه ... أتوقع بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن التعليق المؤقت الحالي ".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين أوكرانيين لمناقشة مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html
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العالم, ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
العالم, ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا

روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن

02:00 GMT 11.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع ممثلي الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية ولن يشارك فيها.
واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو للصحفيين أثناء توجه إلى المملكة العربية السعودية، "إنه (زيلينسكي) ليس جزءا من ذلك، وأقصد أنه هنا للقاء ولي العهد (السعودي)، لكنني لا أعتقد أنه سيكون جزءا من اجتماعاتنا".

وأضاف، "اجتماعاتنا مع الوفد الذي أرسلوه: مستشارهم للأمن القومي، ووزير دفاعهم، ووزير خارجيتهم".

في الوقت نفسه، لم يستبعد روبيو إمكانية إجراء محادثة غير رسمية مع زيلينسكي في المملكة العربية السعودية.
ولفت إلى أن قرار استئناف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا قد يتم اتخاذه إذا خرج الوفد الأمريكي راضيا من نتائج اجتماعه مع ممثلي كييف في المملكة العربية السعودية.
وقال روبيو للصحفيين أثناء توجه إلى المملكة العربية السعودية: "دعونا نرى كيف ستسير المفاوضات غدًا... أعتقد أنه إذا خرجنا من هناك باجتماع جيد، وسنكون راضين عنه ... أتوقع بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن التعليق المؤقت الحالي ".
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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين أوكرانيين لمناقشة مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع في أوكرانيا.
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