https://sarabic.ae/20250311/روبيو-زيلينسكي-ليس-جزءا-من-الوفد-الأوكراني-المشارك-في-الاجتماعات-المقبلة-مع-واشنطن-1098567896.html

روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن

روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع ممثلي الولايات... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T02:00+0000

2025-03-11T02:00+0000

2025-03-11T02:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

ماركو روبيو

الولايات المتحدة الأمريكية

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو للصحفيين أثناء توجه إلى المملكة العربية السعودية، "إنه (زيلينسكي) ليس جزءا من ذلك، وأقصد أنه هنا للقاء ولي العهد (السعودي)، لكنني لا أعتقد أنه سيكون جزءا من اجتماعاتنا".في الوقت نفسه، لم يستبعد روبيو إمكانية إجراء محادثة غير رسمية مع زيلينسكي في المملكة العربية السعودية.ولفت إلى أن قرار استئناف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا قد يتم اتخاذه إذا خرج الوفد الأمريكي راضيا من نتائج اجتماعه مع ممثلي كييف في المملكة العربية السعودية. وقال روبيو للصحفيين أثناء توجه إلى المملكة العربية السعودية: "دعونا نرى كيف ستسير المفاوضات غدًا... أعتقد أنه إذا خرجنا من هناك باجتماع جيد، وسنكون راضين عنه ... أتوقع بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن التعليق المؤقت الحالي ".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين أوكرانيين لمناقشة مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع في أوكرانيا.

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