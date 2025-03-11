https://sarabic.ae/20250311/المناطق-التي-تم-فيها-إسقاط-المسيرات-الأوكرانية--1098580787.html
المناطق التي تم فيها إسقاط المسيرات الأوكرانية
المناطق التي تم فيها إسقاط المسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل، حيث تم رصدها في... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T13:50+0000
2025-03-11T13:50+0000
2025-03-11T13:50+0000
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انفوجرافيك, инфографика
المناطق التي تم فيها إسقاط المسيرات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل، حيث تم رصدها في مقاطعات روسية مختلفة، ويقدم فريق "سبوتنيك"، إنفوغراف يتضمن المناطق التي تم فيها إسقاط هذه المسيرات.