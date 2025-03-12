https://sarabic.ae/20250312/ترامب-يعلن-عن-إرسال-مبعوثين-أمريكيين-إلى-روسيا-لبحث-السلام-1098608620.html
ترامب يعلن عن إرسال مبعوثين أمريكيين إلى روسيا لبحث السلام
ترامب يعلن عن إرسال مبعوثين أمريكيين إلى روسيا لبحث السلام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن توافق روسيا على اقتراح بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، ويأمل أن يحدث ذلك دون ضغوط. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T17:12+0000
2025-03-12T17:12+0000
2025-03-12T17:17+0000
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وقال ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تتمتع بنفوذ على موسكو في سياق التوصل إلى تسوية: "آمل ألا يكون هذا ضروريا. يمكننا القيام بذلك مع روسيا".وأكد ترامب أنه يتوقع رد فعل إيجابي من موسكو، قائلا: "هناك مسؤولون (أمريكيون) متوجهون إلى روسيا في هذه اللحظة، ونأمل أن نتمكن من الحصول على (موافقة) لوقف إطلاق النار من روسيا". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا.
https://sarabic.ae/20250311/ترامب-سأجري-اتصالا-مع-بوتين-وآمل-أن-يوافق-على-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1098589829.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يعلن عن إرسال مبعوثين أمريكيين إلى روسيا لبحث السلام
17:12 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 17:17 GMT 12.03.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن توافق روسيا على اقتراح بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، ويأمل أن يحدث ذلك دون ضغوط.
وقال ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تتمتع بنفوذ على موسكو في سياق التوصل إلى تسوية: "آمل ألا يكون هذا ضروريا. يمكننا القيام بذلك مع روسيا".
وأوضح أن "أمريكا لديها وسائل "للضغط المالي" على روسيا"، مشيرا إلى أن استخدامها يتعارض مع هدف تحقيق السلام في أوكرانيا.
وأكد ترامب أنه يتوقع رد فعل إيجابي من موسكو، قائلا: "هناك مسؤولون (أمريكيون) متوجهون إلى روسيا في هذه اللحظة، ونأمل أن نتمكن من الحصول على (موافقة) لوقف إطلاق النار من روسيا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا.