https://sarabic.ae/20250312/ترامب-يعلن-عن-إرسال-مبعوثين-أمريكيين-إلى-روسيا-لبحث-السلام-1098608620.html

ترامب يعلن عن إرسال مبعوثين أمريكيين إلى روسيا لبحث السلام

ترامب يعلن عن إرسال مبعوثين أمريكيين إلى روسيا لبحث السلام

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن توافق روسيا على اقتراح بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، ويأمل أن يحدث ذلك دون ضغوط. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T17:12+0000

2025-03-12T17:12+0000

2025-03-12T17:17+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb03b04a0bba60b4da0346d939a13bd.jpg

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تتمتع بنفوذ على موسكو في سياق التوصل إلى تسوية: "آمل ألا يكون هذا ضروريا. يمكننا القيام بذلك مع روسيا".وأكد ترامب أنه يتوقع رد فعل إيجابي من موسكو، قائلا: "هناك مسؤولون (أمريكيون) متوجهون إلى روسيا في هذه اللحظة، ونأمل أن نتمكن من الحصول على (موافقة) لوقف إطلاق النار من روسيا". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا.

https://sarabic.ae/20250311/ترامب-سأجري-اتصالا-مع-بوتين-وآمل-أن-يوافق-على-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1098589829.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن