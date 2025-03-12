https://sarabic.ae/20250312/تنافس-خليجي-على-الوساطة-وصناعة-السلام-1098613099.html
تنافس خليجي على الوساطة وصناعة السلام
تنافس خليجي على الوساطة وصناعة السلام
سبوتنيك عربي
تنتهج دول مجلس التعاون الخليجي مبدأ الوساطة كأداة دبلوماسية لحل النزاعات المسلحة وحفظ كرامة وحقوق الإنسان، وتوفر بيئة تحترم فيها الحقوق الأساسية وتزدهر فيها... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T21:26+0000
2025-03-12T21:26+0000
2025-03-12T21:26+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار الخليج , инфографика
انفوجرافيك, أخبار الخليج , инфографика
تنافس خليجي على الوساطة وصناعة السلام
تنتهج دول مجلس التعاون الخليجي مبدأ الوساطة كأداة دبلوماسية لحل النزاعات المسلحة وحفظ كرامة وحقوق الإنسان، وتوفر بيئة تحترم فيها الحقوق الأساسية وتزدهر فيها المجتمعات بأمن وسلام، وفقا للأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي.