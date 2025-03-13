أشهر الأنهار في العالم

نهر كانو كريستاليس، والذي يُطلق عليه عادةً نهر الألوان الخمسة أو قوس قزح السائل، وتظهر فيه النباتات الحمراء الملونة التي تنمو في المياه العذبة والمعروفة باسم "ماكارينيا كلافيجيرا".
نهر كانو كريستاليس، والذي يُطلق عليه عادةً نهر الألوان الخمسة أو قوس قزح السائل، وتظهر فيه النباتات الحمراء الملونة التي تنمو في المياه العذبة والمعروفة باسم "ماكارينيا كلافيجيرا".
مجدفون يبحرون في نهر النيل بالقاهرة.
مجدفون يبحرون في نهر النيل بالقاهرة.
صورة لنهر كولورادو عند منعطف هورسشو الشهير، في منطقة غلين كانيون الوطنية الترفيهية في أريزونا.
صورة لنهر كولورادو عند منعطف هورسشو الشهير، في منطقة غلين كانيون الوطنية الترفيهية في أريزونا.
رجل يمتطي حصانه على ضفاف نهر الأمازون خلال مهرجان الأمازون لركوب الأمواج الذي أقيم في قناة دو بيريجوسو، أو "القناة الخطرة"، في أرخبيل جزيرة ماراجو، البرازيل.
رجل يمتطي حصانه على ضفاف نهر الأمازون خلال مهرجان الأمازون لركوب الأمواج الذي أقيم في قناة دو بيريجوسو، أو "القناة الخطرة"، في أرخبيل جزيرة ماراجو، البرازيل.
جسر حجري في لافيرتيزو فوق نهر فيرزاسكا في تيسينو.
جسر حجري في لافيرتيزو فوق نهر فيرزاسكا في تيسينو.
الممثلة الهندية رافينا تاندون، تقوم بغطسات في سانغام، ملتقى أنهار الغانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، خلال مهرجان "ماها كومبه" في براياغراج، الهند.
الممثلة الهندية رافينا تاندون، تقوم بغطسات في سانغام، ملتقى أنهار الغانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، خلال مهرجان "ماها كومبه" في براياغراج، الهند.
منظر طبيعي للغطاء الجليدي في غرينلاند بالقرب من كانغرلوسواك، الدنمارك.
منظر طبيعي للغطاء الجليدي في غرينلاند بالقرب من كانغرلوسواك، الدنمارك.
أشخاص ينظفون أكوامًا من النفايات في نهر سيتاروم في باندونغ، إندونيسيا.
أشخاص ينظفون أكوامًا من النفايات في نهر سيتاروم في باندونغ، إندونيسيا.
صورة مياه حمراء في نهر ريو تينتو بمنطقة ميناس دي ريوتينتو للتعدين، مقاطعة هويلفا، إسبانيا.
صورة مياه حمراء في نهر ريو تينتو بمنطقة ميناس دي ريوتينتو للتعدين، مقاطعة هويلفا، إسبانيا.
صورة أقمار صناعية لدلتا نهر إنديغيركا في روسيا.
صورة أقمار صناعية لدلتا نهر إنديغيركا في روسيا.