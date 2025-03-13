أشهر الأنهار في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:26 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250313/أشهر-الأنهار-في-العالم-1098633774.html
أشهر الأنهار في العالم
أشهر الأنهار في العالم
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جميلة لأجمل الأنهار حول العالم. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T14:15+0000
2025-03-13T14:15+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098633943_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_cdb1380281b2639e8cbd6011805b570b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098633943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de7b070e5b2664f90015ed1b49fe25e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أشهر الأنهار في العالم

14:15 GMT 13.03.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جميلة لأجمل الأنهار حول العالم.
© Getty Images / Kike Calvo/Universal Images Group

نهر كانو كريستاليس، والذي يُطلق عليه عادةً نهر الألوان الخمسة أو قوس قزح السائل، وتظهر فيه النباتات الحمراء الملونة التي تنمو في المياه العذبة والمعروفة باسم "ماكارينيا كلافيجيرا".

نهر كانو كريستاليس، والذي يُطلق عليه عادةً نهر الألوان الخمسة أو قوس قزح السائل، وتظهر فيه النباتات الحمراء الملونة التي تنمو في المياه العذبة والمعروفة باسم &quot;ماكارينيا كلافيجيرا&quot;. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Kike Calvo/Universal Images Group

نهر كانو كريستاليس، والذي يُطلق عليه عادةً نهر الألوان الخمسة أو قوس قزح السائل، وتظهر فيه النباتات الحمراء الملونة التي تنمو في المياه العذبة والمعروفة باسم "ماكارينيا كلافيجيرا".

© Sputnik . Хsenya Nikolskaya

مجدفون يبحرون في نهر النيل بالقاهرة.

مجدفون يبحرون في نهر النيل بالقاهرة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Хsenya Nikolskaya

مجدفون يبحرون في نهر النيل بالقاهرة.

© AP Photo / Ross D. Franklin

صورة لنهر كولورادو عند منعطف هورسشو الشهير، في منطقة غلين كانيون الوطنية الترفيهية في أريزونا.

صورة لنهر كولورادو عند منعطف هورسشو الشهير، في منطقة غلين كانيون الوطنية الترفيهية في أريزونا. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Ross D. Franklin

صورة لنهر كولورادو عند منعطف هورسشو الشهير، في منطقة غلين كانيون الوطنية الترفيهية في أريزونا.

© AP Photo / Eraldo Peres

رجل يمتطي حصانه على ضفاف نهر الأمازون خلال مهرجان الأمازون لركوب الأمواج الذي أقيم في قناة دو بيريجوسو، أو "القناة الخطرة"، في أرخبيل جزيرة ماراجو، البرازيل.

رجل يمتطي حصانه على ضفاف نهر الأمازون خلال مهرجان الأمازون لركوب الأمواج الذي أقيم في قناة دو بيريجوسو، أو &quot;القناة الخطرة&quot;، في أرخبيل جزيرة ماراجو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Eraldo Peres

رجل يمتطي حصانه على ضفاف نهر الأمازون خلال مهرجان الأمازون لركوب الأمواج الذي أقيم في قناة دو بيريجوسو، أو "القناة الخطرة"، في أرخبيل جزيرة ماراجو، البرازيل.

© Getty Images / Dukas/Prisma Bildagentur/Universal Images Group

جسر حجري في لافيرتيزو فوق نهر فيرزاسكا في تيسينو.

جسر حجري في لافيرتيزو فوق نهر فيرزاسكا في تيسينو. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Dukas/Prisma Bildagentur/Universal Images Group

جسر حجري في لافيرتيزو فوق نهر فيرزاسكا في تيسينو.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

الممثلة الهندية رافينا تاندون، تقوم بغطسات في سانغام، ملتقى أنهار الغانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، خلال مهرجان "ماها كومبه" في براياغراج، الهند.

الممثلة الهندية رافينا تاندون، تقوم بغطسات في سانغام، ملتقى أنهار الغانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، خلال مهرجان &quot;ماها كومبه&quot; في براياغراج، الهند. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

الممثلة الهندية رافينا تاندون، تقوم بغطسات في سانغام، ملتقى أنهار الغانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، خلال مهرجان "ماها كومبه" في براياغراج، الهند.

© Getty Images / Universal Images Group/REDA/Martin Zwick

منظر طبيعي للغطاء الجليدي في غرينلاند بالقرب من كانغرلوسواك، الدنمارك.

منظر طبيعي للغطاء الجليدي في غرينلاند بالقرب من كانغرلوسواك، الدنمارك. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Universal Images Group/REDA/Martin Zwick

منظر طبيعي للغطاء الجليدي في غرينلاند بالقرب من كانغرلوسواك، الدنمارك.

© Getty Images / NurPhoto/Ryan Suherlan

أشخاص ينظفون أكوامًا من النفايات في نهر سيتاروم في باندونغ، إندونيسيا.

أشخاص ينظفون أكوامًا من النفايات في نهر سيتاروم في باندونغ، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / NurPhoto/Ryan Suherlan

أشخاص ينظفون أكوامًا من النفايات في نهر سيتاروم في باندونغ، إندونيسيا.

© Getty Images / Universal Images Group/Geography Photos

صورة مياه حمراء في نهر ريو تينتو بمنطقة ميناس دي ريوتينتو للتعدين، مقاطعة هويلفا، إسبانيا.

صورة مياه حمراء في نهر ريو تينتو بمنطقة ميناس دي ريوتينتو للتعدين، مقاطعة هويلفا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Universal Images Group/Geography Photos

صورة مياه حمراء في نهر ريو تينتو بمنطقة ميناس دي ريوتينتو للتعدين، مقاطعة هويلفا، إسبانيا.

© Getty Images / Universal Images Group/Planet Observer

صورة أقمار صناعية لدلتا نهر إنديغيركا في روسيا.

صورة أقمار صناعية لدلتا نهر إنديغيركا في روسيا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Universal Images Group/Planet Observer

صورة أقمار صناعية لدلتا نهر إنديغيركا في روسيا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала