أشهر الأنهار في العالم

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نهر كانو كريستاليس، والذي يُطلق عليه عادةً نهر الألوان الخمسة أو قوس قزح السائل، وتظهر فيه النباتات الحمراء الملونة التي تنمو في المياه العذبة والمعروفة باسم "ماكارينيا كلافيجيرا".