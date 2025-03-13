أطرف الصور لهذا الأسبوع

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قرود في جزيرة كان جيو المعروفة أيضا باسم "جزيرة القرود"، والمعروفة بنباتاتها الخصبة وحياتها البرية التي تسكنها أعداد كبيرة من القرود في مدينة هو منه بفيتنام.