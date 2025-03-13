أطرف الصور لهذا الأسبوع

امرأة مع بالون على شكل وحيد قرن وسط الحشود خلال معرض الخيول الدولي في مركز المعارض في إيسن بألمانيا.
امرأة مع بالون على شكل وحيد قرن وسط الحشود خلال معرض الخيول الدولي في مركز المعارض في إيسن بألمانيا.
زائرة تستخدم هاتفا ذكيا لالتقاط صورة لزميلتها في ميدان تيانانمن خلال اختتام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين
زائرة تستخدم هاتفا ذكيا لالتقاط صورة لزميلتها في ميدان تيانانمن خلال اختتام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين
"الممثلة إلين سميث تداعب بقرة "سوسان"، في غلاسكو غرين بمناسبة منحها حرية مدينة غلاسكو.
"الممثلة إلين سميث تداعب بقرة "سوسان"، في غلاسكو غرين بمناسبة منحها حرية مدينة غلاسكو.
روبوت شبيه بالإنسان الآلي "يونيتري جي 1" يصافح الضيوف في مبنى تشوانغي في منطقة يانتاي للتكنولوجيا الفائقة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.
روبوت شبيه بالإنسان الآلي "يونيتري جي 1" يصافح الضيوف في مبنى تشوانغي في منطقة يانتاي للتكنولوجيا الفائقة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.
كواليس عرض أزياء مارين سيري - خريف 2025 للأزياء الجاهزة لخريف 2025 - خلف الكواليس في مونييه دو باريس.
كواليس عرض أزياء مارين سيري - خريف 2025 للأزياء الجاهزة لخريف 2025 - خلف الكواليس في مونييه دو باريس.
قرود في جزيرة كان جيو المعروفة أيضا باسم "جزيرة القرود"، والمعروفة بنباتاتها الخصبة وحياتها البرية التي تسكنها أعداد كبيرة من القرود في مدينة هو منه بفيتنام.
قرود في جزيرة كان جيو المعروفة أيضا باسم "جزيرة القرود"، والمعروفة بنباتاتها الخصبة وحياتها البرية التي تسكنها أعداد كبيرة من القرود في مدينة هو منه بفيتنام.
اللواء جيمس باودر، القائد العام لقائد فرقة هاوس هولدن في ثكنات ويلينغتون في لندن، أثناء التفتيش الاحتفالي السنوي لحامية لندن المركزية وفرق فرقة هاوس هولدن.
اللواء جيمس باودر، القائد العام لقائد فرقة هاوس هولدن في ثكنات ويلينغتون في لندن، أثناء التفتيش الاحتفالي السنوي لحامية لندن المركزية وفرق فرقة هاوس هولدن.
مراهقون ينزلقون على تلة طينية في بورلي هيدز في جولد كوست، أستراليا.
مراهقون ينزلقون على تلة طينية في بورلي هيدز في جولد كوست، أستراليا.
طائر الفلامنغو أثناء قضاء موسم الربيع في "دلتا جديز" التي تقع على طريق الهجرة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
طائر الفلامنغو أثناء قضاء موسم الربيع في "دلتا جديز" التي تقع على طريق الهجرة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
سائح يلتقط صورة لغزال بري يتجول بحرية في نارا، اليابان.
سائح يلتقط صورة لغزال بري يتجول بحرية في نارا، اليابان.