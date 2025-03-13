أطرف الصور لهذا الأسبوع

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:26 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250313/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع---1098627820.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة من أطرف الصور لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
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صور
العالم
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

13:38 GMT 13.03.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة من أطرف الصور لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Martin Meissner

امرأة مع بالون على شكل وحيد قرن وسط الحشود خلال معرض الخيول الدولي في مركز المعارض في إيسن بألمانيا.

امرأة مع بالون على شكل وحيد قرن وسط الحشود خلال معرض الخيول الدولي في مركز المعارض في إيسن بألمانيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Martin Meissner

امرأة مع بالون على شكل وحيد قرن وسط الحشود خلال معرض الخيول الدولي في مركز المعارض في إيسن بألمانيا.

© AP Photo / Andy Wong

زائرة تستخدم هاتفا ذكيا لالتقاط صورة لزميلتها في ميدان تيانانمن خلال اختتام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين

زائرة تستخدم هاتفا ذكيا لالتقاط صورة لزميلتها في ميدان تيانانمن خلال اختتام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Andy Wong

زائرة تستخدم هاتفا ذكيا لالتقاط صورة لزميلتها في ميدان تيانانمن خلال اختتام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين

© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

"الممثلة إلين سميث تداعب بقرة "سوسان"، في غلاسكو غرين بمناسبة منحها حرية مدينة غلاسكو.

&quot;الممثلة إلين سميث تداعب بقرة &quot;سوسان&quot;، في غلاسكو غرين بمناسبة منحها حرية مدينة غلاسكو. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

"الممثلة إلين سميث تداعب بقرة "سوسان"، في غلاسكو غرين بمناسبة منحها حرية مدينة غلاسكو.

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

روبوت شبيه بالإنسان الآلي "يونيتري جي 1" يصافح الضيوف في مبنى تشوانغي في منطقة يانتاي للتكنولوجيا الفائقة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

روبوت شبيه بالإنسان الآلي &quot;يونيتري جي 1&quot; يصافح الضيوف في مبنى تشوانغي في منطقة يانتاي للتكنولوجيا الفائقة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

روبوت شبيه بالإنسان الآلي "يونيتري جي 1" يصافح الضيوف في مبنى تشوانغي في منطقة يانتاي للتكنولوجيا الفائقة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

© Getty Images / WWD/Mirella Malaguti

كواليس عرض أزياء مارين سيري - خريف 2025 للأزياء الجاهزة لخريف 2025 - خلف الكواليس في مونييه دو باريس.

كواليس عرض أزياء مارين سيري - خريف 2025 للأزياء الجاهزة لخريف 2025 - خلف الكواليس في مونييه دو باريس. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / WWD/Mirella Malaguti

كواليس عرض أزياء مارين سيري - خريف 2025 للأزياء الجاهزة لخريف 2025 - خلف الكواليس في مونييه دو باريس.

© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

قرود في جزيرة كان جيو المعروفة أيضا باسم "جزيرة القرود"، والمعروفة بنباتاتها الخصبة وحياتها البرية التي تسكنها أعداد كبيرة من القرود في مدينة هو منه بفيتنام.

قرود في جزيرة كان جيو المعروفة أيضا باسم &quot;جزيرة القرود&quot;، والمعروفة بنباتاتها الخصبة وحياتها البرية التي تسكنها أعداد كبيرة من القرود في مدينة هو منه بفيتنام. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

قرود في جزيرة كان جيو المعروفة أيضا باسم "جزيرة القرود"، والمعروفة بنباتاتها الخصبة وحياتها البرية التي تسكنها أعداد كبيرة من القرود في مدينة هو منه بفيتنام.

© Getty Images / PA Images/Yui Mok

اللواء جيمس باودر، القائد العام لقائد فرقة هاوس هولدن في ثكنات ويلينغتون في لندن، أثناء التفتيش الاحتفالي السنوي لحامية لندن المركزية وفرق فرقة هاوس هولدن.

اللواء جيمس باودر، القائد العام لقائد فرقة هاوس هولدن في ثكنات ويلينغتون في لندن، أثناء التفتيش الاحتفالي السنوي لحامية لندن المركزية وفرق فرقة هاوس هولدن. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / PA Images/Yui Mok

اللواء جيمس باودر، القائد العام لقائد فرقة هاوس هولدن في ثكنات ويلينغتون في لندن، أثناء التفتيش الاحتفالي السنوي لحامية لندن المركزية وفرق فرقة هاوس هولدن.

© Getty Images / Chris Hyde

مراهقون ينزلقون على تلة طينية في بورلي هيدز في جولد كوست، أستراليا.

مراهقون ينزلقون على تلة طينية في بورلي هيدز في جولد كوست، أستراليا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Chris Hyde

مراهقون ينزلقون على تلة طينية في بورلي هيدز في جولد كوست، أستراليا.

© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

طائر الفلامنغو أثناء قضاء موسم الربيع في "دلتا جديز" التي تقع على طريق الهجرة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

طائر الفلامنغو أثناء قضاء موسم الربيع في &quot;دلتا جديز&quot; التي تقع على طريق الهجرة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

طائر الفلامنغو أثناء قضاء موسم الربيع في "دلتا جديز" التي تقع على طريق الهجرة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

© Getty Images / Buddhika Weerasinghe

سائح يلتقط صورة لغزال بري يتجول بحرية في نارا، اليابان.

سائح يلتقط صورة لغزال بري يتجول بحرية في نارا، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Buddhika Weerasinghe

سائح يلتقط صورة لغزال بري يتجول بحرية في نارا، اليابان.

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