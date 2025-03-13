https://sarabic.ae/20250313/الحركة-الشعبية-توضح-لـسبوتنيك-حقيقة-موازين-القوى-العسكرية-الحالية-بين-الدعم-السريع-والجيش-السوداني-1098640937.html

الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" حقيقة موازين القوى العسكرية الحالية بين الدعم السريع والجيش السوداني

الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" حقيقة موازين القوى العسكرية الحالية بين الدعم السريع والجيش السوداني

سبوتنيك عربي

أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أن هناك تغييرا حقيقيا في موازين القوى بين الجيش و"الدعم السريع"، والتدخلات الخارجية قد لا تغير... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T16:13+0000

2025-03-13T16:13+0000

2025-03-13T16:13+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، في بداية الحرب كان للدعم السريع قد تفوق في عدد القوى والعتاد وكان لديه خط إمداد مفتوح بعد أن سيطر على مصانع الآليات والأسلحة والذخيرة وسيطر حتى على المخازن، وبالمقابل كان الجيش يصارع الإنهيار لكن الدعم السريع ارتكب أخطاء قاتلة.وتابع رئيس الحركة الشعبية، الجيش ظل منشغلٱ بسد كل الثغرات في العتاد والعدد، وفي ذات الوقت معتمدٱ استراتيجية عسكرية معقدة جدا، فكانت تلك الاستراتيجية توهم الدعم السريع بأن الجيش على وشك الانهيار لكن في الواقع كان الجيش ينسحب من بعض المدن الاستراتيجية كمدني وسنجة لسحب الدعم السريع من حول المناطق العسكرية الاستراتيجية، كالمدرعات ووادي سيدنا والمهندسين والقيادة العامة ونجح الجيش في ذلك نجاحٱ باهرٱ قد يدرس في الكليات العسكرية في دول غير السودان.وأشار مصطفى، بعد أن تأكد الجيش من توفير السلاح والزخيرة والقوى البشرية، فقد أعاد الجيش كل تلك المدن بسهولة، والآن يتقدم في ثبات للسيطرة على ولاية الخرطوم.ولفت رئيس الحركة الشعبية، إلى أنه لا يخفي على الكثيرين بأن هناك دعم سخي للدعم السريع وحلفائه الجدد من دولة معلومة، لكن الجيش قد أعاد كل ما فقده وأصبح جاهزٱ لمواجهة وهزيمة أي قوة إضافية وسيظل ميزان القوى لمصلحة الجيش.قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار السودان".وخلال تقديم واجب العزاء لأسرة اللواء بحر أحمد بحر في أم درمان، أكد البرهان "عزم القوات المسلحة على تحرير البلاد من المرتزقة والعملاء والقضاء على ميليشيا الدعم السريع".وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن "رئيس مجلس السيادة حيا تضحيات وبسالة شهداء القوات المسلحة وشهداء معركة الكرامة الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن تراب وراية الوطن والمحافظة على مكتسباته".يذكر أنه منذ أبريل/ نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق مرات عدة قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، ما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثله شقيقه عبد الرحيم دقلو.

https://sarabic.ae/20250313/البرهان-عازمون-على-تحرير-السودان-من-المرتزقة-والعملاء-والقضاء-على-الدعم-السريع-1098620910.html

https://sarabic.ae/20250312/بعد-إعلان-الاتحاد-الأفريقي-عدم-اعترافه-بأي-حكومة-موازية-في-السودانهل-يتراجع-الدعم-السريع-وحلفاؤه؟-1098609097.html

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