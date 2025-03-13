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الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" حقيقة موازين القوى العسكرية الحالية بين الدعم السريع والجيش السوداني
الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" حقيقة موازين القوى العسكرية الحالية بين الدعم السريع والجيش السوداني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أن هناك تغييرا حقيقيا في موازين القوى بين الجيش و"الدعم السريع"، والتدخلات الخارجية قد لا تغير... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T16:13+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، في بداية الحرب كان للدعم السريع قد تفوق في عدد القوى والعتاد وكان لديه خط إمداد مفتوح بعد أن سيطر على مصانع الآليات والأسلحة والذخيرة وسيطر حتى على المخازن، وبالمقابل كان الجيش يصارع الإنهيار لكن الدعم السريع ارتكب أخطاء قاتلة.وتابع رئيس الحركة الشعبية، الجيش ظل منشغلٱ بسد كل الثغرات في العتاد والعدد، وفي ذات الوقت معتمدٱ استراتيجية عسكرية معقدة جدا، فكانت تلك الاستراتيجية توهم الدعم السريع بأن الجيش على وشك الانهيار لكن في الواقع كان الجيش ينسحب من بعض المدن الاستراتيجية كمدني وسنجة لسحب الدعم السريع من حول المناطق العسكرية الاستراتيجية، كالمدرعات ووادي سيدنا والمهندسين والقيادة العامة ونجح الجيش في ذلك نجاحٱ باهرٱ قد يدرس في الكليات العسكرية في دول غير السودان.وأشار مصطفى، بعد أن تأكد الجيش من توفير السلاح والزخيرة والقوى البشرية، فقد أعاد الجيش كل تلك المدن بسهولة، والآن يتقدم في ثبات للسيطرة على ولاية الخرطوم.ولفت رئيس الحركة الشعبية، إلى أنه لا يخفي على الكثيرين بأن هناك دعم سخي للدعم السريع وحلفائه الجدد من دولة معلومة، لكن الجيش قد أعاد كل ما فقده وأصبح جاهزٱ لمواجهة وهزيمة أي قوة إضافية وسيظل ميزان القوى لمصلحة الجيش.قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار السودان".وخلال تقديم واجب العزاء لأسرة اللواء بحر أحمد بحر في أم درمان، أكد البرهان "عزم القوات المسلحة على تحرير البلاد من المرتزقة والعملاء والقضاء على ميليشيا الدعم السريع".وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن "رئيس مجلس السيادة حيا تضحيات وبسالة شهداء القوات المسلحة وشهداء معركة الكرامة الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن تراب وراية الوطن والمحافظة على مكتسباته".يذكر أنه منذ أبريل/ نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق مرات عدة قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، ما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثله شقيقه عبد الرحيم دقلو.
https://sarabic.ae/20250313/البرهان-عازمون-على-تحرير-السودان-من-المرتزقة-والعملاء-والقضاء-على-الدعم-السريع-1098620910.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي, دارفور, الخرطوم

الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" حقيقة موازين القوى العسكرية الحالية بين الدعم السريع والجيش السوداني

16:13 GMT 13.03.2025
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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حصري
أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أن هناك تغييرا حقيقيا في موازين القوى بين الجيش و"الدعم السريع"، والتدخلات الخارجية قد لا تغير الموازين لمصلحة الدعم السريع مرة أخرى، لكنها سوف تطيل أمد الحرب.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، في بداية الحرب كان للدعم السريع قد تفوق في عدد القوى والعتاد وكان لديه خط إمداد مفتوح بعد أن سيطر على مصانع الآليات والأسلحة والذخيرة وسيطر حتى على المخازن، وبالمقابل كان الجيش يصارع الإنهيار لكن الدعم السريع ارتكب أخطاء قاتلة.

وأضاف مصطفى، الدعم السريع اعتمد أسلوب الفزع والهجوم والاقتحام المباشر وتسبب ذلك في تصفية الصف الأول من العناصر الشجاعة، وكذلك انشغل الدعم السريع بالغنائم والنهب مما جعل عددا كبيرا من جنوده غير مهتم بالمحصلة النهائية للمعركة، فقط يهتم بكيفية تحقيق ثراء معقول يجعله يعيش باقي حياته في وضع معيشي مستقر.

وتابع رئيس الحركة الشعبية، الجيش ظل منشغلٱ بسد كل الثغرات في العتاد والعدد، وفي ذات الوقت معتمدٱ استراتيجية عسكرية معقدة جدا، فكانت تلك الاستراتيجية توهم الدعم السريع بأن الجيش على وشك الانهيار لكن في الواقع كان الجيش ينسحب من بعض المدن الاستراتيجية كمدني وسنجة لسحب الدعم السريع من حول المناطق العسكرية الاستراتيجية، كالمدرعات ووادي سيدنا والمهندسين والقيادة العامة ونجح الجيش في ذلك نجاحٱ باهرٱ قد يدرس في الكليات العسكرية في دول غير السودان.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
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وأشار مصطفى، بعد أن تأكد الجيش من توفير السلاح والزخيرة والقوى البشرية، فقد أعاد الجيش كل تلك المدن بسهولة، والآن يتقدم في ثبات للسيطرة على ولاية الخرطوم.
ولفت رئيس الحركة الشعبية، إلى أنه لا يخفي على الكثيرين بأن هناك دعم سخي للدعم السريع وحلفائه الجدد من دولة معلومة، لكن الجيش قد أعاد كل ما فقده وأصبح جاهزٱ لمواجهة وهزيمة أي قوة إضافية وسيظل ميزان القوى لمصلحة الجيش.
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار السودان".
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وخلال تقديم واجب العزاء لأسرة اللواء بحر أحمد بحر في أم درمان، أكد البرهان "عزم القوات المسلحة على تحرير البلاد من المرتزقة والعملاء والقضاء على ميليشيا الدعم السريع".
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن "رئيس مجلس السيادة حيا تضحيات وبسالة شهداء القوات المسلحة وشهداء معركة الكرامة الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن تراب وراية الوطن والمحافظة على مكتسباته".
يذكر أنه منذ أبريل/ نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق مرات عدة قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.
وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، ما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثله شقيقه عبد الرحيم دقلو.
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