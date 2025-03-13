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"سبوتنيك" ترصد انطلاق فعاليات "ليالي المدينة" في طرابلس الغرب احتفاء بشهر رمضان... صور وفيديو
"سبوتنيك" ترصد انطلاق فعاليات "ليالي المدينة" في طرابلس الغرب احتفاء بشهر رمضان... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تعيش المدينة القديمة في العاصمة الليبية طرابلس، أجواء احتفالية مميزة مع انطلاق فعاليات "ليالي المدينة"، التي تضم محافل ثقافية وفنية وعروضا مسرحية وعربات تسوق... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتزينت شوارع وأزقة المدينة القديمة في العاصمة الليبية بالأضواء والزينة الرمضانية، ما أضفى طابعًا ساحرًا جذب العائلات والزوار من مختلف أنحاء العاصمة، وتشهد الفعاليات إقبالًا كبيرًا من الأهالي، الذين يتوافدون للاستمتاع بالعروض الفنية والتسوق من المنتجات التقليدية والمأكولات الشعبية، ما يعزز الحركة التجارية داخل المدينة القديمة.تُقام الفعاليات وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة الحاضرين، حيث تم توزيع فرق أمنية في مختلف أرجاء المدينة القديمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين الفعاليات وتنظيم حركة الزوار.وتستمر "ليالي المدينة" حتى نهاية شهر رمضان، حيث تتنوع الأنشطة بين العروض المسرحية والفقرات الموسيقية والمسابقات الثقافية، إلى جانب الأسواق الرمضانية التي تعرض منتجات محلية وحرفية، ما يجعل هذه الفعاليات فرصة لإحياء التراث وتعزيز التواصل الاجتماعي بين أبناء المدينة.يُذكر أن هذه الفعاليات تلقى اهتمامًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية، حيث أصبحت تقليدًا سنويًا ينتظره سكان طرابلس الغرب وزوارها، لما توفره من أجواء ترفيهية واجتماعية فريدة خلال شهر رمضان.
https://sarabic.ae/20250312/الحرس-البلدي-في-ليبيا-يكثف-جهوده-لضبط-الأسواق-خلال-رمضان-صور-1098599419.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رمضان شهر الخير
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رمضان شهر الخير

"سبوتنيك" ترصد انطلاق فعاليات "ليالي المدينة" في طرابلس الغرب احتفاء بشهر رمضان... صور وفيديو

07:31 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 07:58 GMT 13.03.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسبوتنيك ترصد انطلاق فعاليات "ليالي المدينة" في مدينة طرابلس الليبية احتفاءً بشهر رمضان
سبوتنيك ترصد انطلاق فعاليات ليالي المدينة في مدينة طرابلس الليبية احتفاءً بشهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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تعيش المدينة القديمة في العاصمة الليبية طرابلس، أجواء احتفالية مميزة مع انطلاق فعاليات "ليالي المدينة"، التي تضم محافل ثقافية وفنية وعروضا مسرحية وعربات تسوق متنوعة، وذلك في إطار إحياء العادات والتقاليد الرمضانية وتعزيز الأجواء الاجتماعية خلال شهر رمضان.
وتزينت شوارع وأزقة المدينة القديمة في العاصمة الليبية بالأضواء والزينة الرمضانية، ما أضفى طابعًا ساحرًا جذب العائلات والزوار من مختلف أنحاء العاصمة، وتشهد الفعاليات إقبالًا كبيرًا من الأهالي، الذين يتوافدون للاستمتاع بالعروض الفنية والتسوق من المنتجات التقليدية والمأكولات الشعبية، ما يعزز الحركة التجارية داخل المدينة القديمة.
تُقام الفعاليات وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة الحاضرين، حيث تم توزيع فرق أمنية في مختلف أرجاء المدينة القديمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين الفعاليات وتنظيم حركة الزوار.
وتستمر "ليالي المدينة" حتى نهاية شهر رمضان، حيث تتنوع الأنشطة بين العروض المسرحية والفقرات الموسيقية والمسابقات الثقافية، إلى جانب الأسواق الرمضانية التي تعرض منتجات محلية وحرفية، ما يجعل هذه الفعاليات فرصة لإحياء التراث وتعزيز التواصل الاجتماعي بين أبناء المدينة.
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان... صور
أمس, 09:33 GMT
يُذكر أن هذه الفعاليات تلقى اهتمامًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية، حيث أصبحت تقليدًا سنويًا ينتظره سكان طرابلس الغرب وزوارها، لما توفره من أجواء ترفيهية واجتماعية فريدة خلال شهر رمضان.
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