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https://sarabic.ae/20250313/مارك-كارني-يؤدي-اليمين-رئيسا-لوزراء-كندا-يوم-الجمعة-1098613965.html
مارك كارني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء كندا يوم الجمعة
مارك كارني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء كندا يوم الجمعة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الخميس، بأنه من المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء المنتخب مارك كارني اليمين الدستورية يوم الجمعة. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T00:27+0000
2025-03-13T00:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.بي.سي" الكندية، نقلًا عن مصادر، إن "مارك كارني سيؤدي اليمين رئيسًا لوزراء كندا يوم الجمعة المقبل".والاثنين الماضي، أعلن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا انتخاب محافظ بنك كندا المركزي السابق، مارك كارني، قائدًا جديدًا للحزب والحكومة، خلفًا لرئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أعلن تنحيه عن قيادة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة.ويُعتبر كارني اقتصاديًا موهوبًا، حيث تمكن من حماية الاقتصاد الكندي من الانهيار خلال الأزمة المالية لعام 2008، وقد مكنته إنجازاته في هذا المنصب من أن يصبح لاحقًا أول رئيس للبنك الإنجليزي مولود خارج المملكة المتحدة.وقد شغل هذا المنصب حتى عام 2020، ثم تم تعيينه مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة لشؤون تغير المناخ والتمويل.وأعلن رئيس وزراء كندا المنتهية ولايته، جاستن ترودو، مطلع يناير الماضي عن قراره التنحي عن منصبه بعد حوالي عقد من الزمان في قيادة الحكومة، في قرار أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءه والتبعات السياسية المحتملة لهذا التحول.كان ترودو قد أعلن سابقًا عن نيته التخلي عن منصبه بعد عشر سنوات قضاها في قيادة كندا، وذلك في ظل انتقادات حادة لسياساته تجاه الهجرة وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع شعبيته ودفع الحزب للبحث عن قيادة جديدة.
https://sarabic.ae/20250310/رئيس-وزراء-كندا-المنتخب-مارك-كارني-لن-نصبح-أبدا-جزءًا-من-الولايات-المتحدة-1098540935.html
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أخبار كندا
أخبار كندا

مارك كارني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء كندا يوم الجمعة

00:27 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 00:43 GMT 13.03.2025)
© AP Photo / Justin Tallisالزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الخميس، بأنه من المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء المنتخب مارك كارني اليمين الدستورية يوم الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.بي.سي" الكندية، نقلًا عن مصادر، إن "مارك كارني سيؤدي اليمين رئيسًا لوزراء كندا يوم الجمعة المقبل".
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
رئيس وزراء كندا المنتخب مارك كارني: لن نصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة
10 مارس, 00:33 GMT
والاثنين الماضي، أعلن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا انتخاب محافظ بنك كندا المركزي السابق، مارك كارني، قائدًا جديدًا للحزب والحكومة، خلفًا لرئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أعلن تنحيه عن قيادة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة.
ويُعتبر كارني اقتصاديًا موهوبًا، حيث تمكن من حماية الاقتصاد الكندي من الانهيار خلال الأزمة المالية لعام 2008، وقد مكنته إنجازاته في هذا المنصب من أن يصبح لاحقًا أول رئيس للبنك الإنجليزي مولود خارج المملكة المتحدة.
وقد شغل هذا المنصب حتى عام 2020، ثم تم تعيينه مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة لشؤون تغير المناخ والتمويل.
وأعلن رئيس وزراء كندا المنتهية ولايته، جاستن ترودو، مطلع يناير الماضي عن قراره التنحي عن منصبه بعد حوالي عقد من الزمان في قيادة الحكومة، في قرار أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءه والتبعات السياسية المحتملة لهذا التحول.
كان ترودو قد أعلن سابقًا عن نيته التخلي عن منصبه بعد عشر سنوات قضاها في قيادة كندا، وذلك في ظل انتقادات حادة لسياساته تجاه الهجرة وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع شعبيته ودفع الحزب للبحث عن قيادة جديدة.
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