https://sarabic.ae/20250313/مارك-كارني-يؤدي-اليمين-رئيسا-لوزراء-كندا-يوم-الجمعة-1098613965.html

مارك كارني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء كندا يوم الجمعة

مارك كارني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء كندا يوم الجمعة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الخميس، بأنه من المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء المنتخب مارك كارني اليمين الدستورية يوم الجمعة. 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T00:27+0000

2025-03-13T00:27+0000

2025-03-13T00:43+0000

أخبار كندا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.بي.سي" الكندية، نقلًا عن مصادر، إن "مارك كارني سيؤدي اليمين رئيسًا لوزراء كندا يوم الجمعة المقبل".والاثنين الماضي، أعلن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا انتخاب محافظ بنك كندا المركزي السابق، مارك كارني، قائدًا جديدًا للحزب والحكومة، خلفًا لرئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أعلن تنحيه عن قيادة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة.ويُعتبر كارني اقتصاديًا موهوبًا، حيث تمكن من حماية الاقتصاد الكندي من الانهيار خلال الأزمة المالية لعام 2008، وقد مكنته إنجازاته في هذا المنصب من أن يصبح لاحقًا أول رئيس للبنك الإنجليزي مولود خارج المملكة المتحدة.وقد شغل هذا المنصب حتى عام 2020، ثم تم تعيينه مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة لشؤون تغير المناخ والتمويل.وأعلن رئيس وزراء كندا المنتهية ولايته، جاستن ترودو، مطلع يناير الماضي عن قراره التنحي عن منصبه بعد حوالي عقد من الزمان في قيادة الحكومة، في قرار أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءه والتبعات السياسية المحتملة لهذا التحول.كان ترودو قد أعلن سابقًا عن نيته التخلي عن منصبه بعد عشر سنوات قضاها في قيادة كندا، وذلك في ظل انتقادات حادة لسياساته تجاه الهجرة وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع شعبيته ودفع الحزب للبحث عن قيادة جديدة.

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