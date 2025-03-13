4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا

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بث مباشر.. بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي في موسكو
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مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
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120 د
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:00 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250313/4-دول-عربية-ضمن-أكبر-10-مستوردين-للأسلحة-عالميا-1098638138.html
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا
سبوتنيك عربي
واردات الأسلحة للشرق الأوسط خلال الفترة من 2020 - 2024 تتراجع 20 % مقارنة بالفترة ما بين 2015 - 2019، لتصبح 27 % من واردات العالم. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
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سجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في واردات الأسلحة خلال السنوات الـ5 الماضية، بينما سجلت مصر والسعودية والإمارات والجزائر، تراجعا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا

14:47 GMT 13.03.2025
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واردات الأسلحة للشرق الأوسط خلال الفترة من 2020 - 2024 تتراجع 20 % مقارنة بالفترة ما بين 2015 - 2019، لتصبح 27 % من واردات العالم.
سجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في واردات الأسلحة خلال السنوات الـ5 الماضية، بينما سجلت مصر والسعودية والإمارات والجزائر، تراجعا.
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا - سبوتنيك عربي
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