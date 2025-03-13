https://sarabic.ae/20250313/4-دول-عربية-ضمن-أكبر-10-مستوردين-للأسلحة-عالميا-1098638138.html
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا
سبوتنيك عربي
واردات الأسلحة للشرق الأوسط خلال الفترة من 2020 - 2024 تتراجع 20 % مقارنة بالفترة ما بين 2015 - 2019، لتصبح 27 % من واردات العالم. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T14:47+0000
2025-03-13T14:47+0000
2025-03-13T14:47+0000
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سجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في واردات الأسلحة خلال السنوات الـ5 الماضية، بينما سجلت مصر والسعودية والإمارات والجزائر، تراجعا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا
واردات الأسلحة للشرق الأوسط خلال الفترة من 2020 - 2024 تتراجع 20 % مقارنة بالفترة ما بين 2015 - 2019، لتصبح 27 % من واردات العالم.
سجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في واردات الأسلحة خلال السنوات الـ5 الماضية، بينما سجلت مصر والسعودية والإمارات والجزائر، تراجعا.