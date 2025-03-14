https://sarabic.ae/20250314/بوتين-تعزيز-الشراكة-بين-روسيا-وفنزويلا-يلبي-المصالح-التنموية-للبلدين-1098670898.html
بوتين: تعزيز الشراكة بين روسيا وفنزويلا يلبي المصالح التنموية للبلدين
بوتين: تعزيز الشراكة بين روسيا وفنزويلا يلبي المصالح التنموية للبلدين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تعزيز الشراكة بين روسيا وفنزويلا يصب في مصلحة تنمية البلدين. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T16:38+0000
2025-03-14T16:38+0000
2025-03-14T16:38+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين خلال مكالمة فيديو مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية في جميع المجالات يلبي بلا شك مصالح التنمية المتناغمة لدولتينا".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها.وقال حينها بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نقدر أن فنزويلا تشاطر تقييماتنا للوضع الدولي الحالي وتقدم الدعم باستمرار في سياق الحرب الهجينة وحملة "روسوفوبيا" (رهاب الروس) التي شنت ضد بلدنا".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس مادورو، أن فنزويلا معجبة بانتصارات روسيا.
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-يعلن-إجرائه-محادثة-مع-بوتين-ويكشف-تفاصيل-طلب-حول-القوات-الأوكرانية--1098667463.html
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روسيا, العالم
بوتين: تعزيز الشراكة بين روسيا وفنزويلا يلبي المصالح التنموية للبلدين
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تعزيز الشراكة بين روسيا وفنزويلا يصب في مصلحة تنمية البلدين.
وقال بوتين خلال مكالمة فيديو مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية في جميع المجالات يلبي بلا شك مصالح التنمية المتناغمة لدولتينا".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها.
وقال حينها بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نقدر أن فنزويلا تشاطر تقييماتنا للوضع الدولي الحالي وتقدم الدعم باستمرار في سياق الحرب الهجينة وحملة "روسوفوبيا" (رهاب الروس) التي شنت ضد بلدنا".
وأكد أن إقامة علاقات في القطاعين المالي والمصرفي على أساس العملات الوطنية أولوية بالنسبة لروسيا وفنزويلا، وأن روسيا وفنزويلا تسعيان بجد إلى تشكيل نظام عالمي جديد لا تسوده أشكال الاستعمار الجديد".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس مادورو، أن فنزويلا معجبة بانتصارات روسيا.