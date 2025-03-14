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"تقلع من إسرائيل وتقوم برحلات سرية"... طائرة ياسر عرفات الخاصة لا تزال نشطة "سرا"
"تقلع من إسرائيل وتقوم برحلات سرية"... طائرة ياسر عرفات الخاصة لا تزال نشطة "سرا"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة الخاصة التي كانت تابعة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لا تزال نشطة وتعمل بشكل سري، حيث تقوم برحلات من إسرائيل إلى عدة... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T11:29+0000
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وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الخميس، أن الطائرة التي استخدمها عرفات خلال فترة رئاسته للسفر إلى عواصم عالمية مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، ما تزال نشطة وتقوم برحلات من إسرائيل إلى عدة وجهات حول العالم.وأوضحت أن الطائرة، وهي من طراز "تشالنجر 604"، صنعت في كندا عام 1999، وسجلت في النمسا بأحرف تحمل اسم عرفات (OE-IYA)، وبعد وفاة الرئيس الفلسطيني عام 2004، واصلت الطائرة العمل تحت ملكيات جديدة وألوان مختلفة.وفي العام 2016، تم تسجيل الطائرة في جزيرة مان، باسم شركة قبرصية تدعى "Durstwell Limited"، المملوكة لرجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي، بشار المصري.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه "منذ ذلك الحين، أصبح مقر الطائرة الدائم في إسرائيل، حيث تديرها شركة الطيران الخاصة "شينو للطيران".وقامت الطائرة برحلات غير معلنة من إسرائيل إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وزارت الطائرة أخيرًا "السعودية وقطر والعراق وعواصم أفريقية عدة، بما في ذلك كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، على حد قول الصحيفة.وأوضحت الصحيفة أن بشار المصري صديق مقرب لآدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد استخدم الطائرة في رحلاته إلى الدوحة لإجراء مفاوضات سرية مع "حماس" حول صفقات تبادل الأسرى، وكذلك في سفرياته للعراق، حيث حاول بوهلر الضغط على رئيس الوزراء العراقي من أجل إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف.
https://sarabic.ae/20250314/اتصالات-أمريكية-إسرائيلية-مع-دول-أفريقية-لتهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1098654768.html
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ياسر عرفات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم
ياسر عرفات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم

"تقلع من إسرائيل وتقوم برحلات سرية"... طائرة ياسر عرفات الخاصة لا تزال نشطة "سرا"

11:29 GMT 14.03.2025
© AP Photo / ADAM NADELياسر عرفات في الأمم المتحدة
ياسر عرفات في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / ADAM NADEL
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة الخاصة التي كانت تابعة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لا تزال نشطة وتعمل بشكل سري، حيث تقوم برحلات من إسرائيل إلى عدة وجهات.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الخميس، أن الطائرة التي استخدمها عرفات خلال فترة رئاسته للسفر إلى عواصم عالمية مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، ما تزال نشطة وتقوم برحلات من إسرائيل إلى عدة وجهات حول العالم.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
اتصالات أمريكية إسرائيلية مع دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من غزة
08:53 GMT
وأوضحت أن الطائرة، وهي من طراز "تشالنجر 604"، صنعت في كندا عام 1999، وسجلت في النمسا بأحرف تحمل اسم عرفات (OE-IYA)، وبعد وفاة الرئيس الفلسطيني عام 2004، واصلت الطائرة العمل تحت ملكيات جديدة وألوان مختلفة.
وفي العام 2016، تم تسجيل الطائرة في جزيرة مان، باسم شركة قبرصية تدعى "Durstwell Limited"، المملوكة لرجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي، بشار المصري.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه "منذ ذلك الحين، أصبح مقر الطائرة الدائم في إسرائيل، حيث تديرها شركة الطيران الخاصة "شينو للطيران".
وقامت الطائرة برحلات غير معلنة من إسرائيل إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وزارت الطائرة أخيرًا "السعودية وقطر والعراق وعواصم أفريقية عدة، بما في ذلك كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، على حد قول الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن بشار المصري صديق مقرب لآدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد استخدم الطائرة في رحلاته إلى الدوحة لإجراء مفاوضات سرية مع "حماس" حول صفقات تبادل الأسرى، وكذلك في سفرياته للعراق، حيث حاول بوهلر الضغط على رئيس الوزراء العراقي من أجل إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف.
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