https://sarabic.ae/20250314/عضو-لجنة-الإعلان-الدستوري-السوري-لا-يمكن-إجراء-انتخابات-ونصف-شعبنا-بين-نازح-ولاجئ-1098665758.html
عضو لجنة الإعلان الدستوري السوري: لا يمكن إجراء انتخابات ونصف شعبنا بين نازح ولاجئ
عضو لجنة الإعلان الدستوري السوري: لا يمكن إجراء انتخابات ونصف شعبنا بين نازح ولاجئ
سبوتنيك عربي
صرح عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري، أحمد قربي، بأن "اختيار مدة 5 سنوات للفترة الانتقالية جاء لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة بناء مؤسسات الدولة والأحزاب... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T12:27+0000
2025-03-14T12:27+0000
2025-03-14T12:27+0000
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وأوضح قربي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "بعد مقارنة الوضع السوري بالحالات الأخرى في المنطقة، رأينا أن الفترة مناسبة في ظل حالة عدم الاستقرار وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية وضعف المؤسسات".وأوضح القربي أن "وجود الدولة له أولوية على بقية النقاط، وكنا نتنمى الانتقال سريعا لحالة استقرار يتم فيها إجراء انتخابات وكتابة دستور بيد ممثلي الشعب السوري".وفيما يخص اختيار أعضاء مجلس الشعب دون انتخابهم شعبيا، أرجع قربي ذلك إلى "عدم توافر الظروف المناسبة لهذه الخطوة نظرا لحالة السكان بين النازحين واللاجئين، وتطلع الناس لتعديل حياتهم المعيشية والعملية، إلى جانب انتشار السلاح، وهي تحديات يستحيل معها إجراء انتخابات".
https://sarabic.ae/20250313/الشرع-يتسلم-مسودة-الإعلان-الدستوري-هذه-تفاصيلها-1098631359.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار
عضو لجنة الإعلان الدستوري السوري: لا يمكن إجراء انتخابات ونصف شعبنا بين نازح ولاجئ
حصري
صرح عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري، أحمد قربي، بأن "اختيار مدة 5 سنوات للفترة الانتقالية جاء لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة بناء مؤسسات الدولة والأحزاب وترميم الحياة السياسية، وهذا يتطلب نوعا من الوقت الطويل".
وأوضح قربي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك
"، أنه "بعد مقارنة الوضع السوري بالحالات الأخرى في المنطقة، رأينا أن الفترة مناسبة في ظل حالة عدم الاستقرار وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية وضعف المؤسسات".
وأضاف: "نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، وإيجاد البنية التحتية من حيث الوثائق المدنية والثبوتيات يحتاج ما يقارب 3 سنوات، لذلك نحتاج إلى مدة كافية في الفترة الانتقالية التي تهيئ الانتقال لمرحلة دائمة يمكن أن تتسم بالاستقرار".
وأوضح القربي أن "وجود الدولة له أولوية على بقية النقاط، وكنا نتنمى الانتقال سريعا لحالة استقرار يتم فيها إجراء انتخابات وكتابة دستور بيد ممثلي الشعب السوري".
وعن الخشية من "الوقوع في الاستبداد"، أجاب القربي: "حاولنا إيجاد ضمانات، والفصل بين السلطات يُمكّن الدولة من تقوية مؤسساتها، ووضعنا ضمانات للحقوق والحريات لتشكيل التنظيمات والقوى السياسية، بما يساعد على تقوية المجتمع ومؤسسات الدولة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الاستقرار".
وفيما يخص اختيار أعضاء مجلس الشعب دون انتخابهم شعبيا، أرجع قربي ذلك إلى "عدم توافر الظروف المناسبة لهذه الخطوة نظرا لحالة السكان بين النازحين واللاجئين، وتطلع الناس لتعديل حياتهم المعيشية والعملية، إلى جانب انتشار السلاح، وهي تحديات يستحيل معها إجراء انتخابات".