عضو لجنة الإعلان الدستوري السوري: لا يمكن إجراء انتخابات ونصف شعبنا بين نازح ولاجئ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:00 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250314/عضو-لجنة-الإعلان-الدستوري-السوري-لا-يمكن-إجراء-انتخابات-ونصف-شعبنا-بين-نازح-ولاجئ-1098665758.html
عضو لجنة الإعلان الدستوري السوري: لا يمكن إجراء انتخابات ونصف شعبنا بين نازح ولاجئ
عضو لجنة الإعلان الدستوري السوري: لا يمكن إجراء انتخابات ونصف شعبنا بين نازح ولاجئ
سبوتنيك عربي
صرح عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري، أحمد قربي، بأن "اختيار مدة 5 سنوات للفترة الانتقالية جاء لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة بناء مؤسسات الدولة والأحزاب... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T12:27+0000
2025-03-14T12:27+0000
أخبار سوريا اليوم
حصري
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
وأوضح قربي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "بعد مقارنة الوضع السوري بالحالات الأخرى في المنطقة، رأينا أن الفترة مناسبة في ظل حالة عدم الاستقرار وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية وضعف المؤسسات".وأوضح القربي أن "وجود الدولة له أولوية على بقية النقاط، وكنا نتنمى الانتقال سريعا لحالة استقرار يتم فيها إجراء انتخابات وكتابة دستور بيد ممثلي الشعب السوري".وفيما يخص اختيار أعضاء مجلس الشعب دون انتخابهم شعبيا، أرجع قربي ذلك إلى "عدم توافر الظروف المناسبة لهذه الخطوة نظرا لحالة السكان بين النازحين واللاجئين، وتطلع الناس لتعديل حياتهم المعيشية والعملية، إلى جانب انتشار السلاح، وهي تحديات يستحيل معها إجراء انتخابات".
https://sarabic.ae/20250313/الشرع-يتسلم-مسودة-الإعلان-الدستوري-هذه-تفاصيلها-1098631359.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار

عضو لجنة الإعلان الدستوري السوري: لا يمكن إجراء انتخابات ونصف شعبنا بين نازح ولاجئ

12:27 GMT 14.03.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
صرح عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري، أحمد قربي، بأن "اختيار مدة 5 سنوات للفترة الانتقالية جاء لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة بناء مؤسسات الدولة والأحزاب وترميم الحياة السياسية، وهذا يتطلب نوعا من الوقت الطويل".
وأوضح قربي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "بعد مقارنة الوضع السوري بالحالات الأخرى في المنطقة، رأينا أن الفترة مناسبة في ظل حالة عدم الاستقرار وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية وضعف المؤسسات".

وأضاف: "نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، وإيجاد البنية التحتية من حيث الوثائق المدنية والثبوتيات يحتاج ما يقارب 3 سنوات، لذلك نحتاج إلى مدة كافية في الفترة الانتقالية التي تهيئ الانتقال لمرحلة دائمة يمكن أن تتسم بالاستقرار".

الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
أمس, 12:24 GMT
وأوضح القربي أن "وجود الدولة له أولوية على بقية النقاط، وكنا نتنمى الانتقال سريعا لحالة استقرار يتم فيها إجراء انتخابات وكتابة دستور بيد ممثلي الشعب السوري".

وعن الخشية من "الوقوع في الاستبداد"، أجاب القربي: "حاولنا إيجاد ضمانات، والفصل بين السلطات يُمكّن الدولة من تقوية مؤسساتها، ووضعنا ضمانات للحقوق والحريات لتشكيل التنظيمات والقوى السياسية، بما يساعد على تقوية المجتمع ومؤسسات الدولة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الاستقرار".

وفيما يخص اختيار أعضاء مجلس الشعب دون انتخابهم شعبيا، أرجع قربي ذلك إلى "عدم توافر الظروف المناسبة لهذه الخطوة نظرا لحالة السكان بين النازحين واللاجئين، وتطلع الناس لتعديل حياتهم المعيشية والعملية، إلى جانب انتشار السلاح، وهي تحديات يستحيل معها إجراء انتخابات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала