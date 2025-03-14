https://sarabic.ae/20250314/فرنسا-تحذر-ارتفاع-حالات-الحصبة-القادمة-من-المغرب-1098671574.html

فرنسا تحذر: ارتفاع حالات الحصبة القادمة من المغرب

فرنسا تحذر: ارتفاع حالات الحصبة القادمة من المغرب

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن ارتفاع عدد حالات الحصبة "المستوردة من المغرب" منذ بداية عام 2025، مبينة أنه تم تسجيل 13 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات... 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T17:23+0000

2025-03-14T17:23+0000

2025-03-14T17:23+0000

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وأوضحت الوكالة الإقليمية للصحة، أن مرض الحصبة يستهدف بشكل خاص الأطفال دون سن 5 سنوات والشباب البالغين، إذ لم يتلق معظم المصابين اللقاح. وأدى تفشي المرض إلى دخول 26 شخصا المستشفى خلال العامين الماضيين، بينهم 11 حالة في يناير/كانون الثاني 2025 وحده.وأكدت الوكالة أن الحصبة تنتقل بسهولة عبر الهواء أو ملامسة الأسطح الملوثة، ويمكن للشخص المصاب نقل العدوى إلى 20 آخرين خلال فترة العدوى، وشددت على ضرورة تجنب زيارة المستشفيات عند عدم وجود أعراض خطيرة لمنع انتشار الفيروس، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأشارت إلى أن التطعيم هو الحل الأساسي للوقاية، وهو إلزامي في فرنسا للأطفال والمراهقين المولودين بعد 1980، ولجميع الرضع منذ 2018، كما أوصت الوكالة بجرعات تعويضية لغير الملقحين، بغض النظر عن تاريخ إصابتهم بالمرض.وفي خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حالات الإصابة بمرض الحصبة في المغرب بصورة ملحوظة، وصلت في بعض المناطق لدرجة "التفشي".ووفقا لأطباء متخصصين، فإن تفشي مرض الحصبة في عدد من المدن، في الأشهر الأخيرة، وارتفاع حالات الوفيات والإصابات يعود لإهمال التطعيم ومكافحة المرض بصورة مسبقة.وفي الآونة الأخيرة، أطلق المغرب حملة لتلقيح الأطفال في المدارس ضد مرض الحصبة المعروف محليا باسم "بوحمرون"، وذلك بعد تصاعد حالات الإصابة به في الأشهر الأخيرة.وشرعت المدارس مباشرة بعد العطلة المدرسية في فحص الدفاتر الصحية للأطفال للتأكد من حصولهم على التلقيح.في الإطار أيضا، عممت وزارتا التربية الوطنية والتعليم بالمغرب، مذكرة على مديري مؤسسات التعليم ومديريات الصحة من أجل تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح في المدارس.

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