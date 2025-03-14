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https://sarabic.ae/20250314/ليفربول-يخطط-لاستبدال-محمد-صلاح-بـأحد-أفضل-لاعبي-العالم-1098669120.html
ليفربول يخطط لاستبدال "أحد أفضل لاعبي العالم" بمحمد صلاح
ليفربول يخطط لاستبدال "أحد أفضل لاعبي العالم" بمحمد صلاح
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أن نادي ليفربول الإنجليزي يضع البرازيلي، رافينيا، نجم برشلونة، ضمن خياراته لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه، المصري الدولي، محمد صلاح. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T15:24+0000
2025-03-14T15:26+0000
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وعلى الرغم من تألق صلاح هذا الموسم وإسهامه في تصدر فريقه للدوري الإنجليزي، إلا أن مستقبله لا يزال غير محسوم، إذ يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ بنهاية الموسم.ويرى مدرب ليفربول، أرني سلوت، في رافينيا خيارا مثاليا، خاصة بعد تألقه في أحد أفضل مواسمه بالدوريات الأوروبية، مما جعله مرشحا قويا لجائزة "الكرة الذهبية"، وهو اللقب الذي تراجعت حظوظ صلاح في المنافسة عليه، بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا، وفقا لموقع "Give Me Sport".وأشار التقرير الصحفي إلى أن رافينيا يخضع لمراقبة عدة أندية إنجليزية، ويعد "ليفربول" أحد أبرز المهتمين بخدماته، ورغم رغبة فريق "برشلونة" في الاحتفاظ به، فإن أزمته المالية قد تدفعه لبيعه، خاصة مع القوة المالية للأندية الإنجليزية.كما أن عودة رافينيا إلى "البريميرليغ"، حيث سبق له اللعب مع ليدز يونايتد، تبدو احتمالا واردا، في ظل حاجة ليفربول إلى بديل لمحمد صلاح في حال رحيله في صيف 2025.
https://sarabic.ae/20250311/هددوني-بالحبس-مشهد-لافت-لمكة-محمد-صلاح-في-أحدث-ظهور-لها-خلال-مسلسلات-رمضان-1098572579.html
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منوعات, رياضة, الأخبار, ليفربول
منوعات, رياضة, الأخبار, ليفربول

ليفربول يخطط لاستبدال "أحد أفضل لاعبي العالم" بمحمد صلاح

15:24 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 15:26 GMT 14.03.2025)
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Jon Super
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كشفت تقارير أن نادي ليفربول الإنجليزي يضع البرازيلي، رافينيا، نجم برشلونة، ضمن خياراته لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه، المصري الدولي، محمد صلاح.
وعلى الرغم من تألق صلاح هذا الموسم وإسهامه في تصدر فريقه للدوري الإنجليزي، إلا أن مستقبله لا يزال غير محسوم، إذ يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ بنهاية الموسم.
ويرى مدرب ليفربول، أرني سلوت، في رافينيا خيارا مثاليا، خاصة بعد تألقه في أحد أفضل مواسمه بالدوريات الأوروبية، مما جعله مرشحا قويا لجائزة "الكرة الذهبية"، وهو اللقب الذي تراجعت حظوظ صلاح في المنافسة عليه، بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا، وفقا لموقع "Give Me Sport".
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
مجتمع
"هددوني بالحبس"... مشهد لافت لمكة محمد صلاح في أحدث ظهور لها خلال مسلسلات رمضان
11 مارس, 10:21 GMT
وأشار التقرير الصحفي إلى أن رافينيا يخضع لمراقبة عدة أندية إنجليزية، ويعد "ليفربول" أحد أبرز المهتمين بخدماته، ورغم رغبة فريق "برشلونة" في الاحتفاظ به، فإن أزمته المالية قد تدفعه لبيعه، خاصة مع القوة المالية للأندية الإنجليزية.
كما أن عودة رافينيا إلى "البريميرليغ"، حيث سبق له اللعب مع ليدز يونايتد، تبدو احتمالا واردا، في ظل حاجة ليفربول إلى بديل لمحمد صلاح في حال رحيله في صيف 2025.
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