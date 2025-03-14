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نائب لبناني سابق: أخشى من محاولات أوروبا رفع الصوت ضد روسيا
نائب لبناني سابق: أخشى من محاولات أوروبا رفع الصوت ضد روسيا
سبوتنيك عربي
شدّد النائب اللبناني السابق ومستشار الرئيس السابق للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، على أنّ الحفاظ على مصالح روسيا أمر ضروري جداً، والمناطق الجديدة التي أصبحت جزءا... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أبدى أبو زيد خشيته من محاولات بعض الدول الأوروبية التي تستمر في رفع الصوت ضدّ روسيا، في وقت لا تزال تمدّ أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لاستكمال الحرب، مؤكداً في الوقت عينه "أنّ المرحلة المقبلة بدأت تتكوّن في ظلّ العمل الدؤوب بين الرئيسين الأمريكي والروسي لتخفيف حدّة المشاكل، لأنّ السلام يفيد الجميع".أما بالنسبة للدور السعودي، أشار أبو زيد إلى أنه "مهّد لما حصل بالاتفاق على الهدنة لمدة ثلاثين يوماً، وهو يسعى إلى تقريب وجهات النظر وإطلاق سراح الأسرى بين الطرفين".
https://sarabic.ae/20250314/وزير-لبناني-أضرار-الحرب-14-مليار-دولار-وروسيا-عرضت-تقديم-المساعدة-للبنان-1098672919.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا

نائب لبناني سابق: أخشى من محاولات أوروبا رفع الصوت ضد روسيا

20:26 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 20:31 GMT 14.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
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شدّد النائب اللبناني السابق ومستشار الرئيس السابق للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، على أنّ الحفاظ على مصالح روسيا أمر ضروري جداً، والمناطق الجديدة التي أصبحت جزءا أساسيا من روسيا ستبقى ضمن نطاقها، لافتاً إلى أنّ "روسيا لم ترغب يوماً بالذهاب الى الحرب إنّما أُجبرت على العملية العسكرية الخاصة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أبدى أبو زيد خشيته من محاولات بعض الدول الأوروبية التي تستمر في رفع الصوت ضدّ روسيا، في وقت لا تزال تمدّ أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لاستكمال الحرب، مؤكداً في الوقت عينه "أنّ المرحلة المقبلة بدأت تتكوّن في ظلّ العمل الدؤوب بين الرئيسين الأمريكي والروسي لتخفيف حدّة المشاكل، لأنّ السلام يفيد الجميع".

وأضاف: "أوروبا على الرغم من رفع السقوف ستلتزم بأي اتفاق يصدر عن روسيا وأمريكا، لأنه ليس لها أي خيار آخر، والرئيس ترامب يقوم بمحاولات واضحة لوقف الحرب لأسباب اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى ضرورة التفاهم مع روسيا، التي أعتقد أنه سيكون لها الدور الأكبر في تقريب وجهات النظر مع الصين".

جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
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وقال: "بعد ثلاث سنوات من المعارك، بدا واضحاً التقدّم الميداني الروسي والأراضي التي استرجعتها روسيا لن تعود إلى أوكرانيا، والخسارة الفعلية لأوكرانيا التي من المتوقع أن تقوم بمحاسبة زيلينسكي الذي سيدفع الثمن، فيما سيعمل الشعب الأوكراني على تغيير الواقع والسير بإنجاز ملف الانتخابات".

أما بالنسبة للدور السعودي، أشار أبو زيد إلى أنه "مهّد لما حصل بالاتفاق على الهدنة لمدة ثلاثين يوماً، وهو يسعى إلى تقريب وجهات النظر وإطلاق سراح الأسرى بين الطرفين".
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