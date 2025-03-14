https://sarabic.ae/20250314/وزير-لبناني-أضرار-الحرب-14-مليار-دولار-وروسيا-عرضت-تقديم-المساعدة-للبنان-1098672919.html
وزير لبناني: أضرار الحرب 14 مليار دولار وروسيا عرضت تقديم المساعدة للبنان
وزير لبناني: أضرار الحرب 14 مليار دولار وروسيا عرضت تقديم المساعدة للبنان
سبوتنيك عربي
أكّد وزير الأشغال والنقل اللبناني، فايز رسامني، على "العمل مع البنك الدولي لتقييم الأضرار نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي تعرّض لها لبنان"، لافتاً الى أن... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T19:50+0000
2025-03-14T19:50+0000
2025-03-14T19:50+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنك"، أشار رسامني إلى أنّ "أولويات الوزارة هي الأمن والسلام في كل المرافق اللبنانية".وكشف الوزير اللبناني أنّ "عملية إزالة الركام التي خلفتها الحرب الأخيرة في لبنان، بدأت في المناطق التي باستطاعة الوزارة الوصول اليها والتي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي"، مؤكّداً أنّ "العمل جار بمساعدة الوزارات والصناديق والبنك الدولي لوضع خطة عمل حول إعادة إعمار ما تهدّم".وفي ما خصّ مطار بيروت الدولي، أشار وزير الاشغال إلى أنّه "تم إعادة تكليف بعض الموظفين في المطار، على أن يتم البحث بآلية التعيينات المتعلقة بالمطار الاثنين المقبل".
https://sarabic.ae/20250314/نشر-قوات-دولية-في-قطاع-غزة-وزير-الخارجية-المصري-يعلق-1098672435.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا
وزير لبناني: أضرار الحرب 14 مليار دولار وروسيا عرضت تقديم المساعدة للبنان
حصري
أكّد وزير الأشغال والنقل اللبناني، فايز رسامني، على "العمل مع البنك الدولي لتقييم الأضرار نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي تعرّض لها لبنان"، لافتاً الى أن تكلفة الاضرار وصلت إلى حدود الـ 14 مليار دولار أمريكي.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنك"، أشار رسامني إلى أنّ "أولويات الوزارة هي الأمن والسلام في كل المرافق اللبنانية".
وكشف الوزير اللبناني أنّ "عملية إزالة الركام التي خلفتها الحرب الأخيرة في لبنان، بدأت في المناطق التي باستطاعة الوزارة الوصول اليها والتي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي"، مؤكّداً أنّ "العمل جار بمساعدة الوزارات والصناديق والبنك الدولي لوضع خطة عمل حول إعادة إعمار ما تهدّم".
وحول لقاء عقده مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، قال رسامني: "أجرينا جلسة تعارف مع السفير الروسي الذي عرض تقديم يد المساعدة للبنان، ووجّه لنا دعوة لزيارة روسيا للتباحث في التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وفي ما خصّ مطار بيروت الدولي، أشار وزير الاشغال إلى أنّه "تم إعادة تكليف بعض الموظفين في المطار، على أن يتم البحث بآلية التعيينات المتعلقة بالمطار الاثنين المقبل".