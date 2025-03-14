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"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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https://sarabic.ae/20250314/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلن-أن-سفير-جنوب-أفريقيا-بالولايات-المتحدة-لم-يعد-مرحبا-به-1098674033.html
وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن سفير جنوب أفريقيا بالولايات المتحدة "لم يعد مرحبا به"
وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن سفير جنوب أفريقيا بالولايات المتحدة "لم يعد مرحبا به"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن "سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة، لم يعد مرحبا به في بلدنا العظيم"، وفق قوله. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T21:02+0000
2025-03-14T21:02+0000
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دونالد ترامب
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وأشار عبر منصة "إكس" إلى أن "السفير، إبراهيم رسول، هو سياسي مُحرِّض على العنصرية، يكره أمريكا ويكره رئيس الولايات المتحدة".وتابع روبيو: "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يُعتبر شخصا غير مرغوب فيه".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت شبكة "بريتبارت" الإخبارية أن إبراهيم رسول صرح خلال خطابه في معهد مابونجوبوي للتفكير الاستراتيجي في جوهانسبرغ، بأن "التفوق الأبيض هو الذي يدفع ترامب إلى "عدم احترام" "النظام المهيمن الحالي" في العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين".
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الولايات المتحدة الأمريكية, جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب

وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن سفير جنوب أفريقيا بالولايات المتحدة "لم يعد مرحبا به"

21:02 GMT 14.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن "سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة، لم يعد مرحبا به في بلدنا العظيم"، وفق قوله.
وأشار عبر منصة "إكس" إلى أن "السفير، إبراهيم رسول، هو سياسي مُحرِّض على العنصرية، يكره أمريكا ويكره رئيس الولايات المتحدة".
وتابع روبيو: "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يُعتبر شخصا غير مرغوب فيه".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت شبكة "بريتبارت" الإخبارية أن إبراهيم رسول صرح خلال خطابه في معهد مابونجوبوي للتفكير الاستراتيجي في جوهانسبرغ، بأن "التفوق الأبيض هو الذي يدفع ترامب إلى "عدم احترام" "النظام المهيمن الحالي" في العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين".
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