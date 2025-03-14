الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:00 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250314/1098659793.html
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T10:55+0000
2025-03-14T10:55+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0e/1098659962_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7febc97d76ad3263ba5573b84078b42.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0e/1098659962_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adb2489d3d9cfae11878bc3f210c9cca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

10:55 GMT 14.03.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

متسابقات قبل بدء المنافسة في كأس نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام، في نوفوسيبيرسك، روسيا.

متسابقات قبل بدء المنافسة في كأس نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام، في نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

متسابقات قبل بدء المنافسة في كأس نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام، في نوفوسيبيرسك، روسيا.

© AP Photo / Esteban Felix

نساء يحملن علبًا تطلق دخانًا أحمر اللون خارج قصر لامونيدا الرئاسي خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في سانتياغو، تشيلي.

نساء يحملن علبًا تطلق دخانًا أحمر اللون خارج قصر لامونيدا الرئاسي خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
2/16
© AP Photo / Esteban Felix

نساء يحملن علبًا تطلق دخانًا أحمر اللون خارج قصر لامونيدا الرئاسي خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في سانتياغو، تشيلي.

© Getty Images / NurPhoto/Zabed Hasnain Chowdhury

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في دكا، بنغلاديش.

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في دكا، بنغلاديش. - سبوتنيك عربي
3/16
© Getty Images / NurPhoto/Zabed Hasnain Chowdhury

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في دكا، بنغلاديش.

© AP Photo / Pool/Dan Kitwood

تصاعد الدخان من سفينة الشحن "إم في سولونغ" في بحر الشمال، إنجلترا.

تصاعد الدخان من سفينة الشحن &quot;إم في سولونغ&quot; في بحر الشمال، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
4/16
© AP Photo / Pool/Dan Kitwood

تصاعد الدخان من سفينة الشحن "إم في سولونغ" في بحر الشمال، إنجلترا.

© Getty Images / Anadolu/Jorge Mateo Romay Salinas

فتيات يشاركن في ختام الكرنفال في لاباز، بوليفيا.

فتيات يشاركن في ختام الكرنفال في لاباز، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
5/16
© Getty Images / Anadolu/Jorge Mateo Romay Salinas

فتيات يشاركن في ختام الكرنفال في لاباز، بوليفيا.

© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

جزيرة كان جيو، المعروفة باسم "جزيرة القرود"، والمشهورة بنباتاتها الوفيرة والحياة البرية التي يسكنها عدد كبير من القرود في مدينة هو مينه، فيتنام.

جزيرة كان جيو، المعروفة باسم &quot;جزيرة القرود&quot;، والمشهورة بنباتاتها الوفيرة والحياة البرية التي يسكنها عدد كبير من القرود في مدينة هو مينه، فيتنام. - سبوتنيك عربي
6/16
© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

جزيرة كان جيو، المعروفة باسم "جزيرة القرود"، والمشهورة بنباتاتها الوفيرة والحياة البرية التي يسكنها عدد كبير من القرود في مدينة هو مينه، فيتنام.

© Getty Images / STR/NurPhoto

عمال يمارسون أعمال التنقيب في موقعٍ ثقافي بوذي تحت إشراف مسؤولي هيئة المسح الأثري الهندية، في تلال راتناغيري في مقاطعة جاجبور، شرقي الهند.

عمال يمارسون أعمال التنقيب في موقعٍ ثقافي بوذي تحت إشراف مسؤولي هيئة المسح الأثري الهندية، في تلال راتناغيري في مقاطعة جاجبور، شرقي الهند. - سبوتنيك عربي
7/16
© Getty Images / STR/NurPhoto

عمال يمارسون أعمال التنقيب في موقعٍ ثقافي بوذي تحت إشراف مسؤولي هيئة المسح الأثري الهندية، في تلال راتناغيري في مقاطعة جاجبور، شرقي الهند.

© Getty Images / LightRocket/KONTROLAB/Salvatore Laporta

هزة أرضية تسببت بتساقط أجزاء من بعض المباني، ما تسبب بأضرار في السيارات في نابولي، إيطاليا.

هزة أرضية تسببت بتساقط أجزاء من بعض المباني، ما تسبب بأضرار في السيارات في نابولي، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
8/16
© Getty Images / LightRocket/KONTROLAB/Salvatore Laporta

هزة أرضية تسببت بتساقط أجزاء من بعض المباني، ما تسبب بأضرار في السيارات في نابولي، إيطاليا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

متظاهر يرتدي زي الجوكر يشارك في مظاهرة لمشجعي كرة القدم في بوينس آيرس، الأرجنتين.

متظاهر يرتدي زي الجوكر يشارك في مظاهرة لمشجعي كرة القدم في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
9/16
© AP Photo / Rodrigo Abd

متظاهر يرتدي زي الجوكر يشارك في مظاهرة لمشجعي كرة القدم في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo

قرويون من بارسانا وناندغوان ملطخون بالألوان يغنون ويرقصون أثناء مشاركتهم في مهرجان "لاثم مار هولي" في معبد نانداغرام في نيودلهي، الهند.

قرويون من بارسانا وناندغوان ملطخون بالألوان يغنون ويرقصون أثناء مشاركتهم في مهرجان &quot;لاثم مار هولي&quot; في معبد نانداغرام في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
10/16
© AP Photo

قرويون من بارسانا وناندغوان ملطخون بالألوان يغنون ويرقصون أثناء مشاركتهم في مهرجان "لاثم مار هولي" في معبد نانداغرام في نيودلهي، الهند.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا" في جزيرة كانونرسكي في سانت بطرسبورغ، روسيا.

كاسحة الجليد النووية &quot;ياقوتيا&quot; في جزيرة كانونرسكي في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا" في جزيرة كانونرسكي في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Andreea Alexandru

امرأة تصرخ وهي تحمل صليبًا أمام رجال شرطة مكافحة الشغب الذين يقطعون الشارع في أعقاب اشتباكات في بوخارست، رومانيا.

امرأة تصرخ وهي تحمل صليبًا أمام رجال شرطة مكافحة الشغب الذين يقطعون الشارع في أعقاب اشتباكات في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
12/16
© AP Photo / Andreea Alexandru

امرأة تصرخ وهي تحمل صليبًا أمام رجال شرطة مكافحة الشغب الذين يقطعون الشارع في أعقاب اشتباكات في بوخارست، رومانيا.

© Getty Images / Albert Perez

فتاة تسير في شارع إدمونستون الذي غمرته المياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في ضاحية نيوماركت في بريسبان، أستراليا.

فتاة تسير في شارع إدمونستون الذي غمرته المياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في ضاحية نيوماركت في بريسبان، أستراليا. - سبوتنيك عربي
13/16
© Getty Images / Albert Perez

فتاة تسير في شارع إدمونستون الذي غمرته المياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في ضاحية نيوماركت في بريسبان، أستراليا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

متطوعون يحملون شاحنة بالمواد المتبرع بها للأشخاص المتضررين من الفيضانات في كنيسة كاكوبي في بوينس آيرس، الأرجنتين.

متطوعون يحملون شاحنة بالمواد المتبرع بها للأشخاص المتضررين من الفيضانات في كنيسة كاكوبي في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Rodrigo Abd

متطوعون يحملون شاحنة بالمواد المتبرع بها للأشخاص المتضررين من الفيضانات في كنيسة كاكوبي في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© Getty Images / Ernest Ankomah

رؤساء الأمن يحيّون الشعب خلال احتفالات يوم الاستقلال، في دار اليوبيل، في أكرا، غانا.

رؤساء الأمن يحيّون الشعب خلال احتفالات يوم الاستقلال، في دار اليوبيل، في أكرا، غانا. - سبوتنيك عربي
15/16
© Getty Images / Ernest Ankomah

رؤساء الأمن يحيّون الشعب خلال احتفالات يوم الاستقلال، في دار اليوبيل، في أكرا، غانا.

© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

عارضات أزياء يرتدين تصاميم من مجموعة "شانيل" النسائية لخريف/شتاء 2025-2026 في باريس، فرنسا.

عارضات أزياء يرتدين تصاميم من مجموعة &quot;شانيل&quot; النسائية لخريف/شتاء 2025-2026 في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

عارضات أزياء يرتدين تصاميم من مجموعة "شانيل" النسائية لخريف/شتاء 2025-2026 في باريس، فرنسا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала