الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

متسابقات قبل بدء المنافسة في كأس نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام، في نوفوسيبيرسك، روسيا.
متسابقات قبل بدء المنافسة في كأس نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام، في نوفوسيبيرسك، روسيا.
نساء يحملن علبًا تطلق دخانًا أحمر اللون خارج قصر لامونيدا الرئاسي خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في سانتياغو، تشيلي.
نساء يحملن علبًا تطلق دخانًا أحمر اللون خارج قصر لامونيدا الرئاسي خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في سانتياغو، تشيلي.
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في دكا، بنغلاديش.
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في دكا، بنغلاديش.
تصاعد الدخان من سفينة الشحن "إم في سولونغ" في بحر الشمال، إنجلترا.
تصاعد الدخان من سفينة الشحن "إم في سولونغ" في بحر الشمال، إنجلترا.
فتيات يشاركن في ختام الكرنفال في لاباز، بوليفيا.
فتيات يشاركن في ختام الكرنفال في لاباز، بوليفيا.
جزيرة كان جيو، المعروفة باسم "جزيرة القرود"، والمشهورة بنباتاتها الوفيرة والحياة البرية التي يسكنها عدد كبير من القرود في مدينة هو مينه، فيتنام.
جزيرة كان جيو، المعروفة باسم "جزيرة القرود"، والمشهورة بنباتاتها الوفيرة والحياة البرية التي يسكنها عدد كبير من القرود في مدينة هو مينه، فيتنام.
عمال يمارسون أعمال التنقيب في موقعٍ ثقافي بوذي تحت إشراف مسؤولي هيئة المسح الأثري الهندية، في تلال راتناغيري في مقاطعة جاجبور، شرقي الهند.
عمال يمارسون أعمال التنقيب في موقعٍ ثقافي بوذي تحت إشراف مسؤولي هيئة المسح الأثري الهندية، في تلال راتناغيري في مقاطعة جاجبور، شرقي الهند.
هزة أرضية تسببت بتساقط أجزاء من بعض المباني، ما تسبب بأضرار في السيارات في نابولي، إيطاليا.
هزة أرضية تسببت بتساقط أجزاء من بعض المباني، ما تسبب بأضرار في السيارات في نابولي، إيطاليا.
متظاهر يرتدي زي الجوكر يشارك في مظاهرة لمشجعي كرة القدم في بوينس آيرس، الأرجنتين.
متظاهر يرتدي زي الجوكر يشارك في مظاهرة لمشجعي كرة القدم في بوينس آيرس، الأرجنتين.
قرويون من بارسانا وناندغوان ملطخون بالألوان يغنون ويرقصون أثناء مشاركتهم في مهرجان "لاثم مار هولي" في معبد نانداغرام في نيودلهي، الهند.
قرويون من بارسانا وناندغوان ملطخون بالألوان يغنون ويرقصون أثناء مشاركتهم في مهرجان "لاثم مار هولي" في معبد نانداغرام في نيودلهي، الهند.
كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا" في جزيرة كانونرسكي في سانت بطرسبورغ، روسيا.
كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا" في جزيرة كانونرسكي في سانت بطرسبورغ، روسيا.
امرأة تصرخ وهي تحمل صليبًا أمام رجال شرطة مكافحة الشغب الذين يقطعون الشارع في أعقاب اشتباكات في بوخارست، رومانيا.
امرأة تصرخ وهي تحمل صليبًا أمام رجال شرطة مكافحة الشغب الذين يقطعون الشارع في أعقاب اشتباكات في بوخارست، رومانيا.
فتاة تسير في شارع إدمونستون الذي غمرته المياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في ضاحية نيوماركت في بريسبان، أستراليا.
فتاة تسير في شارع إدمونستون الذي غمرته المياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في ضاحية نيوماركت في بريسبان، أستراليا.
متطوعون يحملون شاحنة بالمواد المتبرع بها للأشخاص المتضررين من الفيضانات في كنيسة كاكوبي في بوينس آيرس، الأرجنتين.
متطوعون يحملون شاحنة بالمواد المتبرع بها للأشخاص المتضررين من الفيضانات في كنيسة كاكوبي في بوينس آيرس، الأرجنتين.
رؤساء الأمن يحيّون الشعب خلال احتفالات يوم الاستقلال، في دار اليوبيل، في أكرا، غانا.
رؤساء الأمن يحيّون الشعب خلال احتفالات يوم الاستقلال، في دار اليوبيل، في أكرا، غانا.
عارضات أزياء يرتدين تصاميم من مجموعة "شانيل" النسائية لخريف/شتاء 2025-2026 في باريس، فرنسا.
عارضات أزياء يرتدين تصاميم من مجموعة "شانيل" النسائية لخريف/شتاء 2025-2026 في باريس، فرنسا.