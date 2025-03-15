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إيران تكشف عن منصتها الوطنية للذكاء الاصطناعي
إيران تكشف عن منصتها الوطنية للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أزاحت إيران، اليوم السبت، الستار عن النسخة الأولية لمنصة الذكاء الاصطناعي الوطنية (الإصدار 3.0)، بحضور حسين أفشين، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T08:12+0000
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وتُعد هذه المنصة مشروعا تقنيا وطنيا تم تطويره باستخدام خبرات الأساتذة المحليين، وتهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة لتحليل البيانات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق الخطط الاستراتيجية للبلاد.وأكد حسين أسدي، مدير مركز المعالجة السريعة، أن المنصة تعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر مع تحسينات محلية، كما تم تطوير وحداتها الإلكترونية بالكامل داخل البلاد لضمان الأمان والاستقلالية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأوضح أسدي، أنه لم يتم استخدام أي واجهات برمجية خارجية (APIs)، ما يضمن استمرارية عمل المنصة حتى في حال انقطاع الإنترنت بالبلاد بالكامل.وأشار أسدي إلى أن المنصة تتميز بسرعة التطوير وانخفاض التكلفة وقابليتها للتوسع، مع توقعات بإكمال الإصدار النهائي، بحلول سبتمبر/ أيلول 2025.
https://sarabic.ae/20250228/لأول-مرة-في-التاريخ-دولة-عربية-تستخدم-الدرون-والذكاء-الاصطناعي-لرصد-هلال-رمضان-1098259356.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تكشف عن منصتها الوطنية للذكاء الاصطناعي

08:12 GMT 15.03.2025
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
الذكاء الاصطناعي
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
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أزاحت إيران، اليوم السبت، الستار عن النسخة الأولية لمنصة الذكاء الاصطناعي الوطنية (الإصدار 3.0)، بحضور حسين أفشين، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية ونخبة من الأكاديميين، وذلك خلال فعالية أقيمت في مركز "رايزن" الدولي للمؤتمرات.
وتُعد هذه المنصة مشروعا تقنيا وطنيا تم تطويره باستخدام خبرات الأساتذة المحليين، وتهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة لتحليل البيانات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق الخطط الاستراتيجية للبلاد.
وأكد حسين أسدي، مدير مركز المعالجة السريعة، أن المنصة تعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر مع تحسينات محلية، كما تم تطوير وحداتها الإلكترونية بالكامل داخل البلاد لضمان الأمان والاستقلالية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
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وأوضح أسدي، أنه لم يتم استخدام أي واجهات برمجية خارجية (APIs)، ما يضمن استمرارية عمل المنصة حتى في حال انقطاع الإنترنت بالبلاد بالكامل.
وأشار أسدي إلى أن المنصة تتميز بسرعة التطوير وانخفاض التكلفة وقابليتها للتوسع، مع توقعات بإكمال الإصدار النهائي، بحلول سبتمبر/ أيلول 2025.
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