https://sarabic.ae/20250315/إيران-تكشف-عن-منصتها-الوطنية-للذكاء-الاصطناعي-1098677966.html
إيران تكشف عن منصتها الوطنية للذكاء الاصطناعي
إيران تكشف عن منصتها الوطنية للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أزاحت إيران، اليوم السبت، الستار عن النسخة الأولية لمنصة الذكاء الاصطناعي الوطنية (الإصدار 3.0)، بحضور حسين أفشين، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T08:12+0000
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إيران
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وتُعد هذه المنصة مشروعا تقنيا وطنيا تم تطويره باستخدام خبرات الأساتذة المحليين، وتهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة لتحليل البيانات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق الخطط الاستراتيجية للبلاد.وأكد حسين أسدي، مدير مركز المعالجة السريعة، أن المنصة تعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر مع تحسينات محلية، كما تم تطوير وحداتها الإلكترونية بالكامل داخل البلاد لضمان الأمان والاستقلالية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأوضح أسدي، أنه لم يتم استخدام أي واجهات برمجية خارجية (APIs)، ما يضمن استمرارية عمل المنصة حتى في حال انقطاع الإنترنت بالبلاد بالكامل.وأشار أسدي إلى أن المنصة تتميز بسرعة التطوير وانخفاض التكلفة وقابليتها للتوسع، مع توقعات بإكمال الإصدار النهائي، بحلول سبتمبر/ أيلول 2025.
https://sarabic.ae/20250228/لأول-مرة-في-التاريخ-دولة-عربية-تستخدم-الدرون-والذكاء-الاصطناعي-لرصد-هلال-رمضان-1098259356.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تكشف عن منصتها الوطنية للذكاء الاصطناعي
أزاحت إيران، اليوم السبت، الستار عن النسخة الأولية لمنصة الذكاء الاصطناعي الوطنية (الإصدار 3.0)، بحضور حسين أفشين، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية ونخبة من الأكاديميين، وذلك خلال فعالية أقيمت في مركز "رايزن" الدولي للمؤتمرات.
وتُعد هذه المنصة مشروعا تقنيا وطنيا تم تطويره باستخدام خبرات الأساتذة المحليين، وتهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة لتحليل البيانات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق الخطط الاستراتيجية للبلاد.
وأكد حسين أسدي، مدير مركز المعالجة السريعة، أن المنصة تعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر مع تحسينات محلية، كما تم تطوير وحداتها الإلكترونية بالكامل داخل البلاد لضمان الأمان والاستقلالية، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأوضح أسدي، أنه لم يتم استخدام أي واجهات برمجية خارجية (APIs)، ما يضمن استمرارية عمل المنصة حتى في حال انقطاع الإنترنت بالبلاد بالكامل.
وأشار أسدي إلى أن المنصة تتميز بسرعة التطوير وانخفاض التكلفة وقابليتها للتوسع، مع توقعات بإكمال الإصدار النهائي، بحلول سبتمبر/ أيلول 2025.