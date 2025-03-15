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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
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https://sarabic.ae/20250315/إيران-تكشف-عن-منظومة-باور-373-بجيلها-الجديد-فما-هي-مواصفتها-1098680157.html
إيران تكشف عن منظومة "باور 373" بجيلها الجديد... فما هي مواصفاتها؟
إيران تكشف عن منظومة "باور 373" بجيلها الجديد... فما هي مواصفاتها؟
سبوتنيك عربي
كشفت إيران، في مناورتها العسكرية الأخيرة، عن الجيل الجديد من منظومة "باور 373" بمميزات خاصة، مشيرة إلى أن "أوراق القوة العسكرية لإيران أكبر وأهم مما يظن... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "خصوصية هذه المنظومة إنها إيرانية الصنع، وتم تحديثها لتتناسب مع التهديدات وفوق مستوى التهديد".فما هي مميزات هذه المنظومة المتطورة؟- تتيمز برادار يساعد على تزويد المعلومات حول الهدف.- تتمكن من إجراء التغييرات اللازمة وتزود الصاروخ بها.- تمتلك قدرات رصد واعتراض واستجابة فائقة ضد الطائرات والصواريخ على ارتفاعات ومسافات بعيدة.- تتميز بقدرتها على اعتراض 100 هدف على مدى 405 كلم- تتميز بقدرتها على استهداف 9 أهداف في وقت واحد- يمكنها التعامل بفعالية مع أنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة والمروحيات والطائرات الشبحية المتطورة- مزودة بـ24 صاروخًا جاهزة للإطلاق وراداراً لاقتناص الأهداف وآخر للتحكم بإطلاق النار.- تتمتع بمدى اشتباك واستطلاع أكبر بكثير من الأنظمة المعروفة.- تم تزويدها بنظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء.
https://sarabic.ae/20250209/إيران-تكشف-عن-دمج-أنظمة-إس-300-وباور-373-للدفاع-الجوي-لأول-مرة-1097610310.html
https://sarabic.ae/20230606/الجيش-الإيراني-يكشف-عن-نسخة-متطورة-لمنظومة-الدفاع-الجوي-باور-373-1077792571.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تكشف عن منظومة "باور 373" بجيلها الجديد... فما هي مواصفاتها؟

11:28 GMT 15.03.2025
© AP Photo منظومة "باور 373" في إيران
 منظومة باور 373 في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت إيران، في مناورتها العسكرية الأخيرة، عن الجيل الجديد من منظومة "باور 373" بمميزات خاصة، مشيرة إلى أن "أوراق القوة العسكرية لإيران أكبر وأهم مما يظن الأعداء".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "خصوصية هذه المنظومة إنها إيرانية الصنع، وتم تحديثها لتتناسب مع التهديدات وفوق مستوى التهديد".

فما هي مميزات هذه المنظومة المتطورة؟

- تتيمز برادار يساعد على تزويد المعلومات حول الهدف.
- تتمكن من إجراء التغييرات اللازمة وتزود الصاروخ بها.
منظومات الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
إيران تكشف عن دمج أنظمة "إس-300" و"باور 373" للدفاع الجوي لأول مرة
9 فبراير, 12:21 GMT
- تمتلك قدرات رصد واعتراض واستجابة فائقة ضد الطائرات والصواريخ على ارتفاعات ومسافات بعيدة.
- تتميز بقدرتها على اعتراض 100 هدف على مدى 405 كلم
- تتميز بقدرتها على استهداف 9 أهداف في وقت واحد
- يمكنها التعامل بفعالية مع أنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة والمروحيات والطائرات الشبحية المتطورة
مناورات الدفاع الجوي المدافعون عن سماء الولاية 99 التخصصية المشتركة للجيش والحرس الثوري الإيراني، إيران 21 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
الجيش الإيراني يكشف عن نسخة متطورة لمنظومة الدفاع الجوي "باور 373"
6 يونيو 2023, 10:37 GMT
- مزودة بـ24 صاروخًا جاهزة للإطلاق وراداراً لاقتناص الأهداف وآخر للتحكم بإطلاق النار.
- تتمتع بمدى اشتباك واستطلاع أكبر بكثير من الأنظمة المعروفة.
- تم تزويدها بنظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء.
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