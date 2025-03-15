https://sarabic.ae/20250315/إيران-تكشف-عن-منظومة-باور-373-بجيلها-الجديد-فما-هي-مواصفتها-1098680157.html
إيران تكشف عن منظومة "باور 373" بجيلها الجديد... فما هي مواصفاتها؟
إيران تكشف عن منظومة "باور 373" بجيلها الجديد... فما هي مواصفاتها؟
سبوتنيك عربي
كشفت إيران، في مناورتها العسكرية الأخيرة، عن الجيل الجديد من منظومة "باور 373" بمميزات خاصة، مشيرة إلى أن "أوراق القوة العسكرية لإيران أكبر وأهم مما يظن... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T11:28+0000
2025-03-15T11:28+0000
2025-03-15T11:28+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "خصوصية هذه المنظومة إنها إيرانية الصنع، وتم تحديثها لتتناسب مع التهديدات وفوق مستوى التهديد".فما هي مميزات هذه المنظومة المتطورة؟- تتيمز برادار يساعد على تزويد المعلومات حول الهدف.- تتمكن من إجراء التغييرات اللازمة وتزود الصاروخ بها.- تمتلك قدرات رصد واعتراض واستجابة فائقة ضد الطائرات والصواريخ على ارتفاعات ومسافات بعيدة.- تتميز بقدرتها على اعتراض 100 هدف على مدى 405 كلم- تتميز بقدرتها على استهداف 9 أهداف في وقت واحد- يمكنها التعامل بفعالية مع أنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة والمروحيات والطائرات الشبحية المتطورة- مزودة بـ24 صاروخًا جاهزة للإطلاق وراداراً لاقتناص الأهداف وآخر للتحكم بإطلاق النار.- تتمتع بمدى اشتباك واستطلاع أكبر بكثير من الأنظمة المعروفة.- تم تزويدها بنظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء.
https://sarabic.ae/20250209/إيران-تكشف-عن-دمج-أنظمة-إس-300-وباور-373-للدفاع-الجوي-لأول-مرة-1097610310.html
https://sarabic.ae/20230606/الجيش-الإيراني-يكشف-عن-نسخة-متطورة-لمنظومة-الدفاع-الجوي-باور-373-1077792571.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تكشف عن منظومة "باور 373" بجيلها الجديد... فما هي مواصفاتها؟
كشفت إيران، في مناورتها العسكرية الأخيرة، عن الجيل الجديد من منظومة "باور 373" بمميزات خاصة، مشيرة إلى أن "أوراق القوة العسكرية لإيران أكبر وأهم مما يظن الأعداء".
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن "خصوصية هذه المنظومة إنها إيرانية الصنع، وتم تحديثها لتتناسب مع التهديدات وفوق مستوى التهديد".
فما هي مميزات هذه المنظومة المتطورة؟
- تتيمز برادار يساعد على تزويد المعلومات حول الهدف.
- تتمكن من إجراء التغييرات اللازمة وتزود الصاروخ بها.
- تمتلك قدرات رصد واعتراض واستجابة فائقة ضد الطائرات والصواريخ على ارتفاعات ومسافات بعيدة.
- تتميز بقدرتها على اعتراض 100 هدف على مدى 405 كلم
- تتميز بقدرتها على استهداف 9 أهداف في وقت واحد
- يمكنها التعامل بفعالية مع أنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة والمروحيات والطائرات الشبحية المتطورة
- مزودة بـ24 صاروخًا جاهزة للإطلاق وراداراً لاقتناص الأهداف وآخر للتحكم بإطلاق النار.
- تتمتع بمدى اشتباك واستطلاع أكبر بكثير من الأنظمة المعروفة.
- تم تزويدها بنظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء.