الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار.. صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250315/الإفطار-الرمضاني-في-الخيام-بجنوب-لبنان-صمود-وتحدٍّ-وسط-الدمار-1098690262.html
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار.. صور وفيديو
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد يجسد الإصرار والتحدي، نظّم أبناء بلدة الخيام جنوبي لبنان إفطارًا رمضانيًا في ساحة البلدة، بين الأبنية المدمرة، ليؤكدوا تمسكهم بأرضهم رغم الدمار الذي... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T21:51+0000
2025-03-15T21:55+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098690402_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_d7bc7f769b04f4903f97d3d9658ce600.jpg
تحت شعار "صمود وتحدي"، اجتمع العشرات من الأهالي حول مائدة رمضانية، أعدّها شبان البلدة، الذين عملوا على تنظيم المكان وتحضير الطاولات لاستقبال الصائمين، في رسالة قوية بأن الحياة مستمرة رغم كل المحاولات لطمسها.إفطار وسط الأنقاض.. إرادة لا تنكسراختار أبناء الخيام هذا الشعار لما يحمله من معانٍ تعبر عن واقعهم، حيث أوضح ماجد عبد الله، أحد أبناء البلدة، أن "الصمود هو في تمسك الأهالي بأرضهم رغم حجم الدمار، والتحدي هو في عودتهم وإعادة بناء البلدة رغم كل المخططات الإسرائيلية لتهجيرهم".أما المتطوع سامر جمعة، فقال لـ"سبوتنيك": "نحن نخلق الحياة فوق الأنقاض، عدنا يدًا واحدة تجمعنا الألفة والمحبة، وما نقوم به اليوم هو كسر لمحاولة العدو كسرنا بغطرسته".بدورها، رندا أبو عباس، التي حملت صاجها إلى الساحة لتحضير الفطائر القروية، عبرت عن فخرها بإعادة إحياء هذا الإفطار السنوي، قائلة: "عدنا بفضل سواعد الشهداء، واستطعنا اللقاء من جديد، وعلى أمل أن يعود كل أبناء الخيام إلى بلدتهم لتُعمر من جديد".رسالة للعدو والمسؤولينقال النائب علي حسن خليل، عضو كتلة التنمية والتحرير، خلال مشاركته في الإفطار، وهو ابن بلدة الخيام: أن "هذا المشهد يشكّل أبلغ ردّ على كل ما خُطّط له بهدف قتل الحياة في هذه المنطقة، إذ إن إرادة الناس أقوى بكثير من كل ما تم رسمه من محاولات لقتل الحياة والوجود والمستقبل"، وأضاف أن هذا اللقاء العفوي، الذي جاء بمبادرة من الأهالي، نعبّر من خلاله عن التمسك بالأرض، والسعي إلى تحرير ما تبقى من نقاط، وتحديدًا على تخوم هذه البلدة (الحمامص)".وأكد خليل في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "هذه رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيلي بأنه ليس لديه خيار سوى الانسحاب من هذه الأرض، كما أنها تأكيد على أن لا خيار أمام الناس سوى التمسك بأرضهم والبقاء فيها"، وتابع قائلًا إن "هذه المناسبة تشكل أيضًا رسالة إلى المسؤولين في الدولة والحكومة الجديدة، التي أكدت التزامها بالالتفات إلى مصالح هؤلاء الناس، وضرورة أن تعمل، أولًا، على تحرير ما تبقى من أرض، وثانيًا، على إعادة الإعمار، التي يجب أن تكون مسؤولية وأولوية عند كل المسؤولين".وفي هذا السياق، أشار خليل إلى أن "هذا المشهد يلتقي مع مشهد العدوان الإسرائيلي المستمر على حدود هذه البلدة، وتحديدًا في برج الملوك، حيث أسفر عن سقوط شهداء اليوم"، وشدد على أن "الناس ليسوا خائفين، ولن يُفرض عليها منطق الاستسلام والخضوع لمثل هذه الاعتداءات، التي تقع برسم كل الدول الراعية للاتفاق الذي حصل، والمعنية بتطبيق القرار 1701".وحول ملف إعادة الإعمار والجهود المطلوبة، أوضح خليل أن "إعادة الإعمار مسؤولية وطنية لن يتم التراجع عنها، مشددًا على أن الكتلة ستواصل الضغط بكل قواها، والعمل جاهدًا مع الأصدقاء والدول المانحة، باعتبار أن هذه القضية تشكّل مسؤولية أساسية للحكومة. ولفت إلى أن بقاء الناس في أرضهم هو الضمانة الحقيقية لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي".وختم خليل حديثه بالتأكيد على أن شعارهم الدائم الذي يرددونه دائمًا هو أن "لا سلام حقيقي في لبنان، ولا استقرار، دون سلام الجنوب واستقراره، وهو ما يتطلب إعادة إعمار ما تهدّم، وتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في هذا الإطار".وبعد رفع أذان المغرب، اجتمع الأهالي حول موائد الإفطار في مشهد يعكس أسمى معاني اللُّحمة والتكاتف. وعلى الرغم من الدمار الذي يحيط بالساحة، إلا أن دفء اللقاء وروح التضامن طغيا على المشهد، ليجعل من هذا الإفطار مساحة تلاقٍ بين أبناء البلدة الذين فرّقتهم الحرب وشتّتتهم التهجير، ورغم التحديات، عاد نحو 100 عائلة إلى منازلهم، ليعيدوا الحياة إلى الخيام، في انتظار اليوم الذي تعود فيه كل العائلات، وتنهض البلدة من جديد.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098690402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfed935a1c661fe64381c8e3984db770.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, حصري

الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار.. صور وفيديو

21:51 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 21:55 GMT 15.03.2025)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
حصري
في مشهد يجسد الإصرار والتحدي، نظّم أبناء بلدة الخيام جنوبي لبنان إفطارًا رمضانيًا في ساحة البلدة، بين الأبنية المدمرة، ليؤكدوا تمسكهم بأرضهم رغم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
تحت شعار "صمود وتحدي"، اجتمع العشرات من الأهالي حول مائدة رمضانية، أعدّها شبان البلدة، الذين عملوا على تنظيم المكان وتحضير الطاولات لاستقبال الصائمين، في رسالة قوية بأن الحياة مستمرة رغم كل المحاولات لطمسها.

إفطار وسط الأنقاض.. إرادة لا تنكسر

اختار أبناء الخيام هذا الشعار لما يحمله من معانٍ تعبر عن واقعهم، حيث أوضح ماجد عبد الله، أحد أبناء البلدة، أن "الصمود هو في تمسك الأهالي بأرضهم رغم حجم الدمار، والتحدي هو في عودتهم وإعادة بناء البلدة رغم كل المخططات الإسرائيلية لتهجيرهم".
أما المتطوع سامر جمعة، فقال لـ"سبوتنيك": "نحن نخلق الحياة فوق الأنقاض، عدنا يدًا واحدة تجمعنا الألفة والمحبة، وما نقوم به اليوم هو كسر لمحاولة العدو كسرنا بغطرسته".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
بدورها، رندا أبو عباس، التي حملت صاجها إلى الساحة لتحضير الفطائر القروية، عبرت عن فخرها بإعادة إحياء هذا الإفطار السنوي، قائلة: "عدنا بفضل سواعد الشهداء، واستطعنا اللقاء من جديد، وعلى أمل أن يعود كل أبناء الخيام إلى بلدتهم لتُعمر من جديد".

رسالة للعدو والمسؤولين

قال النائب علي حسن خليل، عضو كتلة التنمية والتحرير، خلال مشاركته في الإفطار، وهو ابن بلدة الخيام: أن "هذا المشهد يشكّل أبلغ ردّ على كل ما خُطّط له بهدف قتل الحياة في هذه المنطقة، إذ إن إرادة الناس أقوى بكثير من كل ما تم رسمه من محاولات لقتل الحياة والوجود والمستقبل"، وأضاف أن هذا اللقاء العفوي، الذي جاء بمبادرة من الأهالي، نعبّر من خلاله عن التمسك بالأرض، والسعي إلى تحرير ما تبقى من نقاط، وتحديدًا على تخوم هذه البلدة (الحمامص)".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأكد خليل في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "هذه رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيلي بأنه ليس لديه خيار سوى الانسحاب من هذه الأرض، كما أنها تأكيد على أن لا خيار أمام الناس سوى التمسك بأرضهم والبقاء فيها"، وتابع قائلًا إن "هذه المناسبة تشكل أيضًا رسالة إلى المسؤولين في الدولة والحكومة الجديدة، التي أكدت التزامها بالالتفات إلى مصالح هؤلاء الناس، وضرورة أن تعمل، أولًا، على تحرير ما تبقى من أرض، وثانيًا، على إعادة الإعمار، التي يجب أن تكون مسؤولية وأولوية عند كل المسؤولين".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وفي هذا السياق، أشار خليل إلى أن "هذا المشهد يلتقي مع مشهد العدوان الإسرائيلي المستمر على حدود هذه البلدة، وتحديدًا في برج الملوك، حيث أسفر عن سقوط شهداء اليوم"، وشدد على أن "الناس ليسوا خائفين، ولن يُفرض عليها منطق الاستسلام والخضوع لمثل هذه الاعتداءات، التي تقع برسم كل الدول الراعية للاتفاق الذي حصل، والمعنية بتطبيق القرار 1701".
وحول ملف إعادة الإعمار والجهود المطلوبة، أوضح خليل أن "إعادة الإعمار مسؤولية وطنية لن يتم التراجع عنها، مشددًا على أن الكتلة ستواصل الضغط بكل قواها، والعمل جاهدًا مع الأصدقاء والدول المانحة، باعتبار أن هذه القضية تشكّل مسؤولية أساسية للحكومة. ولفت إلى أن بقاء الناس في أرضهم هو الضمانة الحقيقية لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
الإفطار الرمضاني في الخيام بجنوب لبنان.. صمود وتحدٍّ وسط الدمار
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وختم خليل حديثه بالتأكيد على أن شعارهم الدائم الذي يرددونه دائمًا هو أن "لا سلام حقيقي في لبنان، ولا استقرار، دون سلام الجنوب واستقراره، وهو ما يتطلب إعادة إعمار ما تهدّم، وتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في هذا الإطار".
وبعد رفع أذان المغرب، اجتمع الأهالي حول موائد الإفطار في مشهد يعكس أسمى معاني اللُّحمة والتكاتف. وعلى الرغم من الدمار الذي يحيط بالساحة، إلا أن دفء اللقاء وروح التضامن طغيا على المشهد، ليجعل من هذا الإفطار مساحة تلاقٍ بين أبناء البلدة الذين فرّقتهم الحرب وشتّتتهم التهجير، ورغم التحديات، عاد نحو 100 عائلة إلى منازلهم، ليعيدوا الحياة إلى الخيام، في انتظار اليوم الذي تعود فيه كل العائلات، وتنهض البلدة من جديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала