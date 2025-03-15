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تحطم طائرة حربية صينية خلال مناورة تدريبية ونجاة قائدها.. فيديو
تحطم طائرة حربية صينية خلال مناورة تدريبية ونجاة قائدها.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات البحرية في الجيش الصيني، اليوم السبت، عن تحطم طائرة مقاتلة تابعة لها، خلال مهمة تدريبية جنوبي البلاد، مؤكدة أن الطيار تمكن من النجاة دون تعرضه لأي... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T12:44+0000
2025-03-15T12:54+0000
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وبحسب البيان الصادر عن البحرية الصينية، فإن الطائرة المقاتلة التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، تحطمت في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة جيالاي بجزيرة هاينان الجنوبية، وذلك حوالي الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي. وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار على الأرض، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية. كما أشارت البحرية الصينية، في بيانها، إلى أنها تعمل على متابعة تداعيات الحادث، مؤكدة أنها بدأت تحقيقا لمعرفة أسبابه. يُذكر أن حوادث الطيران العسكري ليست شائعة في الصين، لكن القوات الجوية والبحرية تكثف تدريباتها وسط التوترات الإقليمية المتزايدة، ما يزيد من مخاطر الحوادث أثناء المهام التدريبية.
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تحطم طائرة حربية صينية خلال مناورة تدريبية ونجاة قائدها.. فيديو

12:44 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 12:54 GMT 15.03.2025)
© AP Photoمقاتلة صينية
مقاتلة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القوات البحرية في الجيش الصيني، اليوم السبت، عن تحطم طائرة مقاتلة تابعة لها، خلال مهمة تدريبية جنوبي البلاد، مؤكدة أن الطيار تمكن من النجاة دون تعرضه لأي إصابات.
وبحسب البيان الصادر عن البحرية الصينية، فإن الطائرة المقاتلة التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، تحطمت في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة جيالاي بجزيرة هاينان الجنوبية، وذلك حوالي الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي.
وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار على الأرض، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
كما أشارت البحرية الصينية، في بيانها، إلى أنها تعمل على متابعة تداعيات الحادث، مؤكدة أنها بدأت تحقيقا لمعرفة أسبابه.
يُذكر أن حوادث الطيران العسكري ليست شائعة في الصين، لكن القوات الجوية والبحرية تكثف تدريباتها وسط التوترات الإقليمية المتزايدة، ما يزيد من مخاطر الحوادث أثناء المهام التدريبية.
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