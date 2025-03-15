https://sarabic.ae/20250315/دراسة-تكشف-عن-فائدة-رائعة-للتأمل-في-الطبيعة-1098679486.html
دراسة تكشف عن فائدة رائعة للتأمل في الطبيعة
دراسة تكشف عن فائدة رائعة للتأمل في الطبيعة
سبوتنيك عربي
توصل فريق دولي من أطباء الأعصاب بقيادة جامعة فيينا، إلى أن التواصل مع الطبيعة يمكن أن يخفف الألم الجسدي الحاد، والمثير للدهشة أن مجرد مشاهدة مقطع فيديو عن... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T10:15+0000
2025-03-15T10:15+0000
2025-03-15T10:15+0000
مجتمع
علوم
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وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وجد الباحثون أنه عند مشاهدة مقاطع الفيديو الطبيعية، تم تصنيف الألم الحاد على أنه أقل حدة، إلى جانب انخفاض نشاط الدماغ المرتبط بالألم.وتشير النتائج إلى إمكانية استخدام العلاجات الطبيعية، كأساليب تكميلية واعدة لإدارة الألم، حسب الدراسة المنشورة أخيرًا في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" الشهيرة.وقام المشاركون بتقييم آلامهم وتم قياس نشاط الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.وكانت النتائج واضحة، عند مشاهدة المشاهد الطبيعية، لم يشعر المشاركون بألم أقل فحسب، بل أظهروا أيضًا انخفاض النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بمعالجة الألم.وعلى عكس العلاج الوهمي، الذي يغير عادة استجابتنا العاطفية للألم، فإن مشاهدة الطبيعة غيرت الطريقة التي يعالج بها الدماغ إشارات الألم الحسية المبكرة غير المعالجة.وبالتالي، يبدو أن التأثير يعتمد بشكل أقل على توقعات المشاركين وأكثر على التغيرات في إشارات الألم الأساسية.حقيقة ملاحظة هذا التأثير عند مشاهدة مقاطع الفيديو الطبيعية، تشير إلى أن الخروج في الهواء الطلق قد لا يكون ضروريًا.ويبدو أن الطبيعة الافتراضية فعالة أيضًا. وهذا يفتح نطاقًا واسعًا من التطبيقات الممكنة في كل من القطاعين الخاص والطبي، ما يوفر للناس طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لتخفيف الألم.صورة مذهلة تكشف عن "ساعة رملية" كونية تتلألأ في الفضاء... فيديو
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علوم
دراسة تكشف عن فائدة رائعة للتأمل في الطبيعة
توصل فريق دولي من أطباء الأعصاب بقيادة جامعة فيينا، إلى أن التواصل مع الطبيعة يمكن أن يخفف الألم الجسدي الحاد، والمثير للدهشة أن مجرد مشاهدة مقطع فيديو عن الطبيعة، كان كفيلا بتقديم المفعول نفسه.
وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وجد الباحثون أنه عند مشاهدة مقاطع الفيديو الطبيعية، تم تصنيف الألم الحاد على أنه أقل حدة، إلى جانب انخفاض نشاط الدماغ المرتبط بالألم.
وتشير النتائج إلى إمكانية استخدام العلاجات الطبيعية، كأساليب تكميلية واعدة لإدارة الألم، حسب الدراسة المنشورة أخيرًا في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز
" الشهيرة.
وحسب قائد الدراسة ماكس ستايننغر، من جامعة فيينا، فإن "معالجة الألم هي ظاهرة معقدة"، ولفهم الأمر بشكل أفضل وتحديد خيارات العلاج، درس ستايننغر وزملاؤه كيفية تأثير التعرض للطبيعة على الألم من خلال عرض 3 أنواع من مقاطع الفيديو للمشاركين الذين يعانون من الألم - مشهد للطبيعة ومشهد داخلي ومشهد حضري.
وقام المشاركون بتقييم آلامهم وتم قياس نشاط الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.
وكانت النتائج واضحة، عند مشاهدة المشاهد الطبيعية، لم يشعر المشاركون بألم أقل فحسب، بل أظهروا أيضًا انخفاض النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بمعالجة الألم.
ومن خلال تحليل بيانات الدماغ، أظهر الباحثون أن مشاهدة الطبيعة، خفضت مستوى المدخلات الحسية التي يتلقاها الدماغ عند حدوث الألم.
وعلى عكس العلاج الوهمي، الذي يغير عادة استجابتنا العاطفية للألم، فإن مشاهدة الطبيعة غيرت الطريقة التي يعالج بها الدماغ إشارات الألم الحسية المبكرة غير المعالجة.
وبالتالي، يبدو أن التأثير يعتمد بشكل أقل على توقعات المشاركين وأكثر على التغيرات في إشارات الألم الأساسية.
وتوفر الدراسة الحالية معلومات مهمة، حول كيف يمكن للطبيعة أن تساعد في تخفيف الألم، وتسلط الضوء على كيف يمكن أن تكون الأساليب العلاجية القائمة على الطبيعة بمثابة مساعد مفيد لإدارة الألم.
حقيقة ملاحظة هذا التأثير عند مشاهدة مقاطع الفيديو الطبيعية، تشير إلى أن الخروج في الهواء الطلق قد لا يكون ضروريًا.
ويبدو أن الطبيعة الافتراضية فعالة أيضًا. وهذا يفتح نطاقًا واسعًا من التطبيقات الممكنة في كل من القطاعين الخاص والطبي، ما يوفر للناس طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لتخفيف الألم.