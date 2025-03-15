https://sarabic.ae/20250315/دراسة-تكشف-عن-فائدة-رائعة-للتأمل-في-الطبيعة-1098679486.html

دراسة تكشف عن فائدة رائعة للتأمل في الطبيعة

دراسة تكشف عن فائدة رائعة للتأمل في الطبيعة

سبوتنيك عربي

توصل فريق دولي من أطباء الأعصاب بقيادة جامعة فيينا، إلى أن التواصل مع الطبيعة يمكن أن يخفف الألم الجسدي الحاد، والمثير للدهشة أن مجرد مشاهدة مقطع فيديو عن... 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T10:15+0000

2025-03-15T10:15+0000

2025-03-15T10:15+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095560541_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_da513e991618e738cb475454bcda8fa1.jpg

وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وجد الباحثون أنه عند مشاهدة مقاطع الفيديو الطبيعية، تم تصنيف الألم الحاد على أنه أقل حدة، إلى جانب انخفاض نشاط الدماغ المرتبط بالألم.وتشير النتائج إلى إمكانية استخدام العلاجات الطبيعية، كأساليب تكميلية واعدة لإدارة الألم، حسب الدراسة المنشورة أخيرًا في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" الشهيرة.وقام المشاركون بتقييم آلامهم وتم قياس نشاط الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.وكانت النتائج واضحة، عند مشاهدة المشاهد الطبيعية، لم يشعر المشاركون بألم أقل فحسب، بل أظهروا أيضًا انخفاض النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بمعالجة الألم.وعلى عكس العلاج الوهمي، الذي يغير عادة استجابتنا العاطفية للألم، فإن مشاهدة الطبيعة غيرت الطريقة التي يعالج بها الدماغ إشارات الألم الحسية المبكرة غير المعالجة.وبالتالي، يبدو أن التأثير يعتمد بشكل أقل على توقعات المشاركين وأكثر على التغيرات في إشارات الألم الأساسية.حقيقة ملاحظة هذا التأثير عند مشاهدة مقاطع الفيديو الطبيعية، تشير إلى أن الخروج في الهواء الطلق قد لا يكون ضروريًا.ويبدو أن الطبيعة الافتراضية فعالة أيضًا. وهذا يفتح نطاقًا واسعًا من التطبيقات الممكنة في كل من القطاعين الخاص والطبي، ما يوفر للناس طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لتخفيف الألم.صورة مذهلة تكشف عن "ساعة رملية" كونية تتلألأ في الفضاء... فيديو

https://sarabic.ae/20250306/اكتشاف-يحل-لغز-القارتين-العملاقتين-في-باطن-الأرض-1098436375.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم