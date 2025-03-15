https://sarabic.ae/20250315/رد-طريف-من-ترامب-بعد-تعرضه-لـضربة-ميكروفون-فيديو--1098680922.html
رد طريف من ترامب بعد تعرضه لـ"ضربة ميكروفون"... فيديو
رد طريف من ترامب بعد تعرضه لـ"ضربة ميكروفون"... فيديو
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربة غير مقصودة على وجهه بواسطة ميكروفون، أثناء لقاء صحفي قام به، اليوم السبت. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T12:07+0000
2025-03-15T12:07+0000
2025-03-15T12:07+0000
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وتبيّن المشاهد لحظة تلقي ترامب الضربة على وجهه بواسطة الميكروفون، أثناء المؤتمر الصحفي عقده، اليوم السبت، في قاعدة "أندروز" المشتركة.وقال ترامب، وهو يحدق ببرود بعد أن صدمه مراسل عن طريق الخطأ بميكروفون في قاعدة "أندروز" المشتركة: "لقد أصبحت خبراً كبيراً الليلة".
https://sarabic.ae/20250305/ترامب-يحقق-حلم-طفل-بتعيينه-في-جهاز-الخدمة-السرية-فيديو-1098403130.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
رد طريف من ترامب بعد تعرضه لـ"ضربة ميكروفون"... فيديو
تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربة غير مقصودة على وجهه بواسطة ميكروفون، أثناء لقاء صحفي قام به، اليوم السبت.
وتبيّن المشاهد لحظة تلقي ترامب الضربة على وجهه بواسطة الميكروفون، أثناء المؤتمر الصحفي عقده، اليوم السبت، في قاعدة "أندروز" المشتركة.
وقال ترامب، وهو يحدق ببرود بعد أن صدمه مراسل عن طريق الخطأ بميكروفون في قاعدة "أندروز" المشتركة: "لقد أصبحت خبراً كبيراً الليلة".