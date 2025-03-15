https://sarabic.ae/20250315/لن-تنتظر-طويلا-دولة-عربية-تعلن-منح-التأشيرة-الإلكترونية-في-6-ساعات-فقط-1098679061.html
لن تنتظر طويلا... دولة عربية تعلن منح التأشيرة الإلكترونية في 6 ساعات فقط
لن تنتظر طويلا... دولة عربية تعلن منح التأشيرة الإلكترونية في 6 ساعات فقط
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، منح التأشيرة الإلكترونية (الفيزا) خلال 6 ساعات، ولا يسمح لأي وافد بالدخول من دونها. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T09:26+0000
2025-03-15T09:26+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، إن "وزارة الداخلية سعت إلى تطوير عملها ليكون موازيا لعمل الدول المتقدمة، خاصة في المجال الإلكتروني، ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وأوضح ميري أن" هذه الخطوة تعد طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، جراء تنظيم عملية الدخول إلى العراق بشكل قانوني، ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017".وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أنه "صار لزاما على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد إلى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة".وبيّن ميري أن "الفيزا الإلكترونية التي طُبقت في العراق، خطوة عملية ورصينة، خاصة أنها متوافرة بشكل انسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به".
https://sarabic.ae/20181003/العراق-إيران-منع-الدخول-1035791040.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لن تنتظر طويلا... دولة عربية تعلن منح التأشيرة الإلكترونية في 6 ساعات فقط
أعلنت دولة عربية، منح التأشيرة الإلكترونية (الفيزا) خلال 6 ساعات، ولا يسمح لأي وافد بالدخول من دونها.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، إن "وزارة الداخلية سعت إلى تطوير عملها ليكون موازيا لعمل الدول المتقدمة، خاصة في المجال الإلكتروني، ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين"، حسب وكالة
الأنباء العراقية - "واع".
وأوضح ميري أن" هذه الخطوة تعد طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، جراء تنظيم عملية الدخول إلى العراق بشكل قانوني، ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017".
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أنه "صار لزاما على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد إلى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية"، موضحا أنه "لم تسجل لدينا أي مشاكل فنية".
وبيّن ميري أن "الفيزا الإلكترونية التي طُبقت في العراق، خطوة عملية ورصينة، خاصة أنها متوافرة بشكل انسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به".