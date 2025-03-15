الخسوف الكلي للقمر الدموي المكتمل في العالم

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يُرى خسوفٌ للقمر فوق منطقة كناري وارف في لندن، حيث يمرّ البدر في ظل الأرض. على عكس مناطق أخرى من العالم، باستثناء بعض المناطق الغربية القصوى من المملكة المتحدة، سيكون الخسوف جزئيًا تقريبًا.