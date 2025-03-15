الخسوف الكلي للقمر الدموي المكتمل في العالم

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
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الخسوف الكلي للقمر الدموي المكتمل في العالم
الخسوف الكلي للقمر الدموي المكتمل في العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من صور الخسوف الكلي للقمر الدموي المكتمل في جميع أرجاء العالم. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الخسوف الكلي للقمر الدموي المكتمل في العالم

08:26 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 15:21 GMT 15.03.2025)
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جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من صور الخسوف الكلي للقمر الدموي المكتمل في جميع أرجاء العالم.
© Getty Images / PA Images/Yui Mok

يُرى خسوفٌ للقمر فوق منطقة كناري وارف في لندن، حيث يمرّ البدر في ظل الأرض. على عكس مناطق أخرى من العالم، باستثناء بعض المناطق الغربية القصوى من المملكة المتحدة، سيكون الخسوف جزئيًا تقريبًا.

يُرى خسوفٌ للقمر فوق منطقة كناري وارف في لندن، حيث يمرّ البدر في ظل الأرض. على عكس مناطق أخرى من العالم، باستثناء بعض المناطق الغربية القصوى من المملكة المتحدة، سيكون الخسوف جزئيًا تقريبًا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/Yui Mok

يُرى خسوفٌ للقمر فوق منطقة كناري وارف في لندن، حيث يمرّ البدر في ظل الأرض. على عكس مناطق أخرى من العالم، باستثناء بعض المناطق الغربية القصوى من المملكة المتحدة، سيكون الخسوف جزئيًا تقريبًا.

© Getty Images / Anadolu/Ismael Adnan Yaqoob

يظهر القمر مكتملًا في المساء فوق دهوك، العراق، في 13 مارس 2025.

يظهر القمر مكتملًا في المساء فوق دهوك، العراق، في 13 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Ismael Adnan Yaqoob

يظهر القمر مكتملًا في المساء فوق دهوك، العراق، في 13 مارس 2025.

© AP Photo / Marco Ugarte

القمر يضيء فوق مدينة مكسيكو سيتي أثناء خسوف القمر الكلي، في مدينة مكسيكو سيتي، الجمعة 14 مارس 2025.

القمر يضيء فوق مدينة مكسيكو سيتي أثناء خسوف القمر الكلي، في مدينة مكسيكو سيتي، الجمعة 14 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marco Ugarte

القمر يضيء فوق مدينة مكسيكو سيتي أثناء خسوف القمر الكلي، في مدينة مكسيكو سيتي، الجمعة 14 مارس 2025.

© Getty Images / Aaron Favila

تحلق الحمامات مع شروق القمر في مدينة كيزون بالفلبين يوم الخميس 13 مارس 2025.

تحلق الحمامات مع شروق القمر في مدينة كيزون بالفلبين يوم الخميس 13 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Aaron Favila

تحلق الحمامات مع شروق القمر في مدينة كيزون بالفلبين يوم الخميس 13 مارس 2025.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

يستلقي الناس على العشب خارج القبة السماوية أثناء مشاهدتهم خسوف القمر الكلي في بوينس آيرس، الأرجنتين، الجمعة 14 مارس 2025.

يستلقي الناس على العشب خارج القبة السماوية أثناء مشاهدتهم خسوف القمر الكلي في بوينس آيرس، الأرجنتين، الجمعة 14 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

يستلقي الناس على العشب خارج القبة السماوية أثناء مشاهدتهم خسوف القمر الكلي في بوينس آيرس، الأرجنتين، الجمعة 14 مارس 2025.

© Getty Images / Anadolu/Ali Atmaca

منظر للقمر المكتمل فوق إسطنبول، تركيا، في 14 مارس 2025.

منظر للقمر المكتمل فوق إسطنبول، تركيا، في 14 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Ali Atmaca

منظر للقمر المكتمل فوق إسطنبول، تركيا، في 14 مارس 2025.

© Getty Images / Gary Hershorn

يشرق قمر الدودة المكتمل فوق أفق بروكلين وتمثال الحرية مع غروب الشمس في مدينة نيويورك استعدادًا لخسوف كلي للقمر.

يشرق قمر الدودة المكتمل فوق أفق بروكلين وتمثال الحرية مع غروب الشمس في مدينة نيويورك استعدادًا لخسوف كلي للقمر. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gary Hershorn

يشرق قمر الدودة المكتمل فوق أفق بروكلين وتمثال الحرية مع غروب الشمس في مدينة نيويورك استعدادًا لخسوف كلي للقمر.

© Getty Images / Brandon Bell

يدخل قمر الدودة المكتمل منطقة الظل قبل خسوفه الكلي في 14 مارس 2025 في جزيرة ميريت، فلوريدا.

يدخل قمر الدودة المكتمل منطقة الظل قبل خسوفه الكلي في 14 مارس 2025 في جزيرة ميريت، فلوريدا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Brandon Bell

يدخل قمر الدودة المكتمل منطقة الظل قبل خسوفه الكلي في 14 مارس 2025 في جزيرة ميريت، فلوريدا.

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