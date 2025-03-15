الخسوف الكلي للقمر الدموي المكتمل في العالم

يُرى خسوفٌ للقمر فوق منطقة كناري وارف في لندن، حيث يمرّ البدر في ظل الأرض. على عكس مناطق أخرى من العالم، باستثناء بعض المناطق الغربية القصوى من المملكة المتحدة، سيكون الخسوف جزئيًا تقريبًا.
يُرى خسوفٌ للقمر فوق منطقة كناري وارف في لندن، حيث يمرّ البدر في ظل الأرض. على عكس مناطق أخرى من العالم، باستثناء بعض المناطق الغربية القصوى من المملكة المتحدة، سيكون الخسوف جزئيًا تقريبًا.
يظهر القمر مكتملًا في المساء فوق دهوك، العراق، في 13 مارس 2025.
يظهر القمر مكتملًا في المساء فوق دهوك، العراق، في 13 مارس 2025.
القمر يضيء فوق مدينة مكسيكو سيتي أثناء خسوف القمر الكلي، في مدينة مكسيكو سيتي، الجمعة 14 مارس 2025.
القمر يضيء فوق مدينة مكسيكو سيتي أثناء خسوف القمر الكلي، في مدينة مكسيكو سيتي، الجمعة 14 مارس 2025.
تحلق الحمامات مع شروق القمر في مدينة كيزون بالفلبين يوم الخميس 13 مارس 2025.
تحلق الحمامات مع شروق القمر في مدينة كيزون بالفلبين يوم الخميس 13 مارس 2025.
يستلقي الناس على العشب خارج القبة السماوية أثناء مشاهدتهم خسوف القمر الكلي في بوينس آيرس، الأرجنتين، الجمعة 14 مارس 2025.
يستلقي الناس على العشب خارج القبة السماوية أثناء مشاهدتهم خسوف القمر الكلي في بوينس آيرس، الأرجنتين، الجمعة 14 مارس 2025.
منظر للقمر المكتمل فوق إسطنبول، تركيا، في 14 مارس 2025.
منظر للقمر المكتمل فوق إسطنبول، تركيا، في 14 مارس 2025.
يشرق قمر الدودة المكتمل فوق أفق بروكلين وتمثال الحرية مع غروب الشمس في مدينة نيويورك استعدادًا لخسوف كلي للقمر.
يشرق قمر الدودة المكتمل فوق أفق بروكلين وتمثال الحرية مع غروب الشمس في مدينة نيويورك استعدادًا لخسوف كلي للقمر.
يدخل قمر الدودة المكتمل منطقة الظل قبل خسوفه الكلي في 14 مارس 2025 في جزيرة ميريت، فلوريدا.
يدخل قمر الدودة المكتمل منطقة الظل قبل خسوفه الكلي في 14 مارس 2025 في جزيرة ميريت، فلوريدا.