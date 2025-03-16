https://sarabic.ae/20250316/أسرار-تاريخية-لبداية-العهد-الإسلامي-تظهر-في-جزيرة-فيلكا-الكويتية-صور-1098700985.html
أسرار تاريخية لبداية العهد الإسلامي تظهر في جزيرة فيلكا الكويتية... صور
أسرار تاريخية لبداية العهد الإسلامي تظهر في جزيرة فيلكا الكويتية... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، اكتشاف بئر أثري في جزيرة فيلكا يعود لما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي ويتميز بحجمه الكبير ونضوح المياه منه. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T16:17+0000
2025-03-16T16:17+0000
2025-03-16T16:17+0000
مجتمع
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093181190_0:58:1001:621_1920x0_80_0_0_aee32a3198bce7f1d4f72e7a67731d64.jpg
ووفقا للمجلس الكويتي للثقافة والفنون والآداب، فإنه تم اكتشاف بئر أثري في جزيرة فيلكا يعود لما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي ويتميز بحجمه الكبير ونضوح المياه منه.وقال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالمجلس محمد بن رضا، إن الاكتشاف يقع ضمن فناء منزل ضخم يعود إلى القرنين الـ7 والـ8 الميلاديين، بالإضافة إلى اكتشاف أساسات صخرية لمبنى مجاور للبئر ودلائل لسور ضخم يحيط بالفناء.وأكد أن المنزل والبئر وبقايا فخاريات تعود لما قبل 1400 و1300 سنة وتمثل فترة ما قبل الإسلام وبدايته، موضحا أن الاكتشاف يأتي ضمن أعمال التنقيب التي تجريها البعثة الأثرية الكويتية السلوفاكية التي بدأت في عام 2019 يمنطقة القصور، مبينا أنها "أحد أكبر المواقع الأثرية في وسط جزيرة فيلكا ويعود إلى فترات متعددة من قبل الإسلام إلى الفترات الإسلامية المبكرة والمتأخرة".ويتضمن الكشف أكثر من 5 كيلوجرامات من الأحجار الكريمة مثل الياقوت والجمشت الأرجواني ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في الجزيرة قبل 1400 سنة، وفقا لأستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني.فيما قال رئيس البعثة السلوفاكية الدكتور ماتي روتكاي، إن الموقع يمتد على مساحة 38 مترا طولا و34 مترا عرضا وتبلغ مساحة المنزل 97 مترا مربعا فيما يبلغ حجم بئر الماء الذي تم اكتشافه 4.5 متر طولا و4 أمتار عرضا وتجاوره قناة مياه.وذكر أنه تم العثور سابقا على بقايا فناء ومنزل يعتقد أنه كان لأحد الأثرياء في تلك الحقبة.
https://sarabic.ae/20250316/دولة-عربية-تتصدر-إنتاج-السيارات-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1098699978.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093181190_20:0:908:666_1920x0_80_0_0_51df83abd44d4adbf44b8bb38cf223ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
أسرار تاريخية لبداية العهد الإسلامي تظهر في جزيرة فيلكا الكويتية... صور
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، اكتشاف بئر أثري في جزيرة فيلكا يعود لما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي ويتميز بحجمه الكبير ونضوح المياه منه.
ووفقا للمجلس الكويتي للثقافة والفنون والآداب، فإنه تم اكتشاف بئر أثري في جزيرة فيلكا يعود لما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي ويتميز بحجمه الكبير ونضوح المياه منه.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالمجلس محمد بن رضا، إن الاكتشاف يقع ضمن فناء منزل ضخم يعود إلى القرنين الـ7 والـ8 الميلاديين، بالإضافة إلى اكتشاف أساسات صخرية لمبنى مجاور للبئر ودلائل لسور ضخم يحيط بالفناء.
وأكد أن المنزل والبئر وبقايا فخاريات تعود لما قبل 1400 و1300 سنة وتمثل فترة ما قبل الإسلام وبدايته، موضحا أن الاكتشاف يأتي ضمن أعمال التنقيب التي تجريها البعثة الأثرية الكويتية السلوفاكية التي بدأت في عام 2019 يمنطقة القصور، مبينا أنها "أحد أكبر المواقع الأثرية في وسط جزيرة فيلكا ويعود إلى فترات متعددة من قبل الإسلام إلى الفترات الإسلامية المبكرة والمتأخرة".
ويتضمن الكشف أكثر من 5 كيلوجرامات من الأحجار الكريمة مثل الياقوت والجمشت الأرجواني ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في الجزيرة قبل 1400 سنة، وفقا لأستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني.
وقال أشكناني، إن هذا الاكتشاف يعود إلى الفترة المسيحية وبداية الإسلام، ويؤكد النشاط الحضاري في الجزيرة آنذاك.
فيما قال رئيس البعثة السلوفاكية الدكتور ماتي روتكاي، إن الموقع يمتد على مساحة 38 مترا طولا و34 مترا عرضا وتبلغ مساحة المنزل 97 مترا مربعا فيما يبلغ حجم بئر الماء الذي تم اكتشافه 4.5 متر طولا و4 أمتار عرضا وتجاوره قناة مياه.
وذكر أنه تم العثور سابقا على بقايا فناء ومنزل يعتقد أنه كان لأحد الأثرياء في تلك الحقبة.