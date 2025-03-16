أسرار تاريخية لبداية العهد الإسلامي تظهر في جزيرة فيلكا الكويتية... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
09:17 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
محاولات لإنقاذ مفاوضات غزة من الفشل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250316/أسرار-تاريخية-لبداية-العهد-الإسلامي-تظهر-في-جزيرة-فيلكا-الكويتية-صور-1098700985.html
أسرار تاريخية لبداية العهد الإسلامي تظهر في جزيرة فيلكا الكويتية... صور
أسرار تاريخية لبداية العهد الإسلامي تظهر في جزيرة فيلكا الكويتية... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، اكتشاف بئر أثري في جزيرة فيلكا يعود لما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي ويتميز بحجمه الكبير ونضوح المياه منه. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T16:17+0000
2025-03-16T16:17+0000
مجتمع
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093181190_0:58:1001:621_1920x0_80_0_0_aee32a3198bce7f1d4f72e7a67731d64.jpg
ووفقا للمجلس الكويتي للثقافة والفنون والآداب، فإنه تم اكتشاف بئر أثري في جزيرة فيلكا يعود لما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي ويتميز بحجمه الكبير ونضوح المياه منه.وقال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالمجلس محمد بن رضا، إن الاكتشاف يقع ضمن فناء منزل ضخم يعود إلى القرنين الـ7 والـ8 الميلاديين، بالإضافة إلى اكتشاف أساسات صخرية لمبنى مجاور للبئر ودلائل لسور ضخم يحيط بالفناء.وأكد أن المنزل والبئر وبقايا فخاريات تعود لما قبل 1400 و1300 سنة وتمثل فترة ما قبل الإسلام وبدايته، موضحا أن الاكتشاف يأتي ضمن أعمال التنقيب التي تجريها البعثة الأثرية الكويتية السلوفاكية التي بدأت في عام 2019 يمنطقة القصور، مبينا أنها "أحد أكبر المواقع الأثرية في وسط جزيرة فيلكا ويعود إلى فترات متعددة من قبل الإسلام إلى الفترات الإسلامية المبكرة والمتأخرة".ويتضمن الكشف أكثر من 5 كيلوجرامات من الأحجار الكريمة مثل الياقوت والجمشت الأرجواني ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في الجزيرة قبل 1400 سنة، وفقا لأستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني.فيما قال رئيس البعثة السلوفاكية الدكتور ماتي روتكاي، إن الموقع يمتد على مساحة 38 مترا طولا و34 مترا عرضا وتبلغ مساحة المنزل 97 مترا مربعا فيما يبلغ حجم بئر الماء الذي تم اكتشافه 4.5 متر طولا و4 أمتار عرضا وتجاوره قناة مياه.وذكر أنه تم العثور سابقا على بقايا فناء ومنزل يعتقد أنه كان لأحد الأثرياء في تلك الحقبة.
https://sarabic.ae/20250316/دولة-عربية-تتصدر-إنتاج-السيارات-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1098699978.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093181190_20:0:908:666_1920x0_80_0_0_51df83abd44d4adbf44b8bb38cf223ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

أسرار تاريخية لبداية العهد الإسلامي تظهر في جزيرة فيلكا الكويتية... صور

16:17 GMT 16.03.2025
© Photo / Unsplash/ Milad Fakurianآثار
آثار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Photo / Unsplash/ Milad Fakurian
تابعنا عبر
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، اكتشاف بئر أثري في جزيرة فيلكا يعود لما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي ويتميز بحجمه الكبير ونضوح المياه منه.
ووفقا للمجلس الكويتي للثقافة والفنون والآداب، فإنه تم اكتشاف بئر أثري في جزيرة فيلكا يعود لما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي ويتميز بحجمه الكبير ونضوح المياه منه.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالمجلس محمد بن رضا، إن الاكتشاف يقع ضمن فناء منزل ضخم يعود إلى القرنين الـ7 والـ8 الميلاديين، بالإضافة إلى اكتشاف أساسات صخرية لمبنى مجاور للبئر ودلائل لسور ضخم يحيط بالفناء.
وأكد أن المنزل والبئر وبقايا فخاريات تعود لما قبل 1400 و1300 سنة وتمثل فترة ما قبل الإسلام وبدايته، موضحا أن الاكتشاف يأتي ضمن أعمال التنقيب التي تجريها البعثة الأثرية الكويتية السلوفاكية التي بدأت في عام 2019 يمنطقة القصور، مبينا أنها "أحد أكبر المواقع الأثرية في وسط جزيرة فيلكا ويعود إلى فترات متعددة من قبل الإسلام إلى الفترات الإسلامية المبكرة والمتأخرة".
عامل يقوم بتجميع قطع غيار السيارات على خط إنتاج داخل مصنع سيارات في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
دولة عربية تتصدر إنتاج السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
15:18 GMT
ويتضمن الكشف أكثر من 5 كيلوجرامات من الأحجار الكريمة مثل الياقوت والجمشت الأرجواني ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في الجزيرة قبل 1400 سنة، وفقا لأستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني.
وقال أشكناني، إن هذا الاكتشاف يعود إلى الفترة المسيحية وبداية الإسلام، ويؤكد النشاط الحضاري في الجزيرة آنذاك.
فيما قال رئيس البعثة السلوفاكية الدكتور ماتي روتكاي، إن الموقع يمتد على مساحة 38 مترا طولا و34 مترا عرضا وتبلغ مساحة المنزل 97 مترا مربعا فيما يبلغ حجم بئر الماء الذي تم اكتشافه 4.5 متر طولا و4 أمتار عرضا وتجاوره قناة مياه.
وذكر أنه تم العثور سابقا على بقايا فناء ومنزل يعتقد أنه كان لأحد الأثرياء في تلك الحقبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала