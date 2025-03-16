https://sarabic.ae/20250316/أول-رد-فعل-من-إيران-على-الضربات-الأمريكية---البريطانية-في-اليمن-1098694941.html
أول رد فعل من إيران على الضربات الأمريكية - البريطانية في اليمن
أول رد فعل من إيران على الضربات الأمريكية - البريطانية في اليمن
سبوتنيك عربي
أدانت إيران بشدة الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، واصفةً إياها بانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T08:38+0000
2025-03-16T08:38+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "الهجمات الأمريكية-البريطانية على اليمن تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تشكل انتهاكا واضحا للسيادة اليمنية وللقوانين الدولية".في سياق متصل، أكد المتحدث الإيراني أن استمرار الصراع في فلسطين، هو "المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة"، مشيرا إلى أن تصعيد العمليات العسكرية لا يخدم سوى تأجيج التوترات الإقليمية. وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20250316/لافروف-يؤكد-لروبيو-ضرورة-وقف-استخدام-القوة-ضد-أنصار-الله-اليمنية-فورا-1098694360.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أول رد فعل من إيران على الضربات الأمريكية - البريطانية في اليمن
أدانت إيران بشدة الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، واصفةً إياها بانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "الهجمات الأمريكية-البريطانية على اليمن تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تشكل انتهاكا واضحا للسيادة اليمنية وللقوانين الدولية".
وشدد بقائي على مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في "مواجهة هذه الانتهاكات والتهديدات التي تقوض السلم والأمن الدوليين"، داعيا إلى تحرك دولي فوري لوقف التصعيد.
في سياق متصل، أكد المتحدث الإيراني أن استمرار الصراع في فلسطين، هو "المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة"، مشيرا إلى أن تصعيد العمليات العسكرية لا يخدم سوى تأجيج التوترات الإقليمية.
وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.